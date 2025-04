De zonnebrillentrend voor zomer 2025: zonnebrillen met gekleurde glazen. Foto Charlotte Mesman

Weer duiken ze in het modebeeld op: zonnebrillen met gekleurde glazen. Deze zonnebrillentrend voor 2025 is meer dan welkom. Het is niet zomaar een vluchtige rage, of een gewaagde knipoog naar het verleden, maar meer een viering van individualiteit. Zonnebrillen met gekleurde glazen zijn speels en expressief. Een opvallend detail is dat de meest gekleurde glazen vrij transparant zijn waardoor je ogen (blik, uitdrukking, expressie, gevoelens) goed zichtbaar blijven.

Jaren ’70 inspiratie

De zonnebrillentrend voor zomer 2025: zonnebrillen met gekleurde glazen. Foto Charlotte Mesman

De inspiratie voor deze kleurrijke heropleving in de zonnebrillentrends voor zomer gaat terug naar de jaren ‘70, een tijdperk waarin men als in geen andere periode met de mode experimenteerde. In dat decennium werden zonnebrillen met glazen in blauw, roze, geel en oranje een onmisbaar accessoire, vaak gecombineerd met flared jeans, floddertopjes en… een zorgeloze mood.

De zonnebrillentrend voor zomer 2025: zonnebrillen met gekleurde glazen. Foto Charlotte Mesman

In de jaren ‘70 werden er in (en met) de mode heel wat taboes doorbroken. Gekleurde brillenglazen hoorden daar ook bij. Ze boden een manier om de wereld te zien – en gezien te worden – door een uniek filter. Nu, in 2025, keert deze retro vibe terug, uit nostalgie maar ook als innovatie. Ontwerpers combineren de groovy spirit van toen met speelse of juist strakke en moderne monturen voor een tijdloze en frisse look.

Gespot op de catwalks van SS 2025

De zonnebrillentrend voor zomer 2025: zonnebrillen met gekleurde glazen. Foto Charlotte Mesman

In de streetstyle tijdens de Paris Fashion Week (afgelopen maart) kwamen we zonnebrillen met gekleurde glazen volop tegen, maar ook op de catwalks voor lente zomer 2025 waren ze goed vertegenwoordigd:

Alexander McQueen: brillen in hartjesvormen met acid gele en knalroze brillenglazen;

Chloé: zonnebrillen met dunne goudkleurige monturen en vrij doorzichtige lenzen met een kleurverloop in aardetinten tinten en pastels;

Fendi: monturen en glazen in cat eye’s vormen in matrode kleuren;

Giambattista Valli: kleurloze monturen met rode, roze en acid gele glazen die de ogen goed laten zien;

Max Mara: vierkante monturen met doorzichtige glazen met geel of zachtgroen/grijs kleurverloop;

Miu Miu: grote retro monturen in kleur met gekleurde glazen in oranje en roze (bijvoorbeeld een groot paars montuur met roze glazen of een zachtgeel montuur met oranje glazen);

Saint Laurent: retro monturen zoals Yves Saint Laurent die droeg met lichte doorzichtige glazen.

Waarom zonnebrillen met gekleurde glazen cool zijn

De zonnebrillentrend voor zomer 2025: zonnebrillen met gekleurde glazen. Foto Charlotte Mesman

Ten eerste vormen ze een perfecte balans tussen stijl en zichtbaarheid. In tegenstelling tot de klassieke zwarte zonnebril die van je oogopslag een mysterie maakt, laten de gekleurde glazen van 2025 je ogen (goed) zien.

Of je nu verliefd opkijkt naar je vriend of een vreemde in de ogen kijkt, deze zonnebrillen versterken je persoonlijkheid in plaats van deze te maskeren. Ze stralen zelfvertrouwen uit – een uitnodiging om contact te maken in plaats van je terug te trekken. In een wereld waar authenticiteit hoogtij viert, onderscheid je je met deze transparante keuze.

Er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Als je het bewijs van een late avond hoopt te verbergen, zoals die verraderlijke schaduwen onder je ogen van een kater, zul je merken dat deze zonnebrillen minder vergevingsgezind zijn dan hun donkere tegenhangers. Zwarte zonnebrillen zijn van oudsher dé truc van filmsterren (en gewoon stervelingen) om de tekens van hangovers te verbergen, maar lichtere tinten zoals oranje, blauw of zachtgrijs doen in dit opzicht niet veel voor je.

Aan jou de keuze om je te verschuilen achter donkere glazen of het leven met opgeheven hoofd, al dan niet met wallen of kringen onder je ogen, en met een gedurfde, onverbloemde houding tegemoet te treden. Vermomming en mysterie versus openheid en expressie, zullen we maar zeggen.

Stylingtips

Zonnebrillen met gekleurde glazen laten zich mooi combineren met frisse witte of zachte pasteltinten voor een luchtige beach vibe. Oranje glazen zijn heel mooi bij aardse tinten zoals beige of kaki voor een warme, zonovergoten look. De invloed van de jaren ‘70 nodigt uit tot speelse combinaties, denk aan breedgerande hoeden, grote sieraden en fladderende silhouetten, maar deze zonnebrillen met gekleurde glazen doen het ook goed bij moderne minimalistische outfits; ze voegen een vleugje kleur toe aan strakke lijnen en klassieke kleuren. Of je nu een discodiva bent of een relaxte strandganger, gekleurde glazen geven je outfit een moderne twist mee.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS