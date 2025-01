Als je weet welke modetrends uit 2024 we meenemen naar 2025, kun je in de januari-uitverkoop gericht je slag slaan.

9 Modetrends om in de januari-uitverkoop 2025 naar uit te kijken. Foto Charlotte Mesman

Het is zover: de januari-uitverkoop 2025 is begonnen. Wil je er het maximale uithalen, ga dan op zoek naar items die ook te vinden zijn in de modetrends voor 2025. Kortom, sla je slag met ‘keepers’, trends die we uit 2024 meenemen naar het nieuwe seizoen. We zetten een aantal interessante keepers voor je op een rijtje.

Jeans met rechte pijpen en middenhoge taille en wijde jeans met superlange pijpen (puddle jeans) blijven een trend

met rechte pijpen en middenhoge taille en wijde jeans met superlange pijpen (puddle jeans) blijven een trend Ballonvormen maar pas op want volgens ons is deze trend op z’n retour en zijn ze zo uitgesproken dat je er snel genoeg van krijgt.

maar pas op want volgens ons is deze trend op z’n retour en zijn ze zo uitgesproken dat je er snel genoeg van krijgt. Broekpakken maar dan met een extra mannelijke snit. Ga voor neutrale kleuren.

maar dan met een extra mannelijke snit. Ga voor neutrale kleuren. Athleisure aesthetiek : sportswear invloeden blijven de mode beheersen en we doen daarin steeds een stap verder. Voor lente zomer 2025 gaat het niet om simpele jogging pakken maar om geraffineerde trainingsjacks, kniehoge boxersneakers en balletcore.

: sportswear invloeden blijven de mode beheersen en we doen daarin steeds een stap verder. Voor lente zomer 2025 gaat het niet om simpele jogging pakken maar om geraffineerde trainingsjacks, kniehoge boxersneakers en balletcore. Kitten heels blijven een trend maar de hakken voor lente zomer 2025 zijn zo mogelijk nog lager.

blijven een trend maar de hakken voor lente zomer 2025 zijn zo mogelijk nog lager. De jaren ’20 stijl doet ook in 2025 een duit in het zakje met flapper style jurkjes en franjes.

doet ook in 2025 een duit in het zakje met flapper style jurkjes en franjes. Oversize tassen met charms blijven een must-have.

met charms blijven een must-have. Romantische (maxi)jurken met stroken en doorzichtige jurken kwamen we ook op de catwalks voor zomer 2025 tegen. Hier kun je geen miskoop aan doen.

met stroken en doorzichtige jurken kwamen we ook op de catwalks voor zomer 2025 tegen. Hier kun je geen miskoop aan doen. Basics in neutrale kleuren zijn altijd goed en de uitverkoop is een ideaal moment om je garderobe aan te vullen en veelgebruikte basics te vervangen.

