Resort collectie 2025 van Max Mara.

Het Italiaanse modehuis Max Mara presenteerde de nieuwe Resort-collectie voor de dames voor 2025 in de magische stad Venetië. De collectie draagt dan ook de naam ‘Venetia’ en is geïnspireerd door de onovertroffen charme en aantrekkingskracht van deze wereldberoemde stad in de lagune van Noord-Italië.

Venetië, magische stad



Wat begon als een nederzetting in de Romeinse tijd werd een van de meest magische steden ter wereld, mede dankzij slimme en ambitieuze middeleeuwse kooplieden. Het lijkt erop dat elke schrijver die ooit heeft bestaan, heeft geprobeerd de schoonheid en charme ervan te beschrijven. ‘There is something so different in Venice from any other place in the world, that you leave at once all accustomed habits and, everyday sights to enter an enchanted garden,’schreef Mary Shelley.



Onder de middeleeuwse kooplieden was Marco Polo de meest illustere. Op de 700ste verjaardag van zijn dood zal de wereld getuige zijn van een reeks van belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Marco Polo was een ruimdenkend, nieuwsgierig en tolerant man. Er wordt wel gesuggereerd dat hij een voorloper van het feminisme was. Het reisverslag dat hij in de 13e eeuw schreef, ‘Il Millione’, beschrijft zonder enig oordeel de Tartaarse vrouwen en meisjes die op de manier van mannen reden en de wonderen van Female Island in India waar mannen slechts drie maanden per jaar mochten komen.

Weelderige multiculturele looks



Met deze nieuwe Resort-collectie treedt Max Mara in de voetsporen van Marco Polo met weelderige, multiculturele looks die ook iets van magie hebben. Polo woonde twintig jaar aan het hof van Kublai Khan in Mongolië, waar vandaag de dag nog kamelenwol en kasjmier worden geproduceerd, goederen die werden verhandeld op de Zijderoute, de route die elk luxegoed volgde. Het modehuis kon dan ook niet anders dan camel (signatuur kleur van Max Mara) kiezen om de collectie mee te openen. Andere kleuren zijn zwart, wit en lichtbruin. Dit keer zien we deze kleuren ook in zijde, zoals Marco Polo die zou hebben meegenomen uit Catai of Constantinopel.



Van ‘robes de chambre’ tot parka’s, trenchcoats en tabards: Max Mara biedt de meest majestueuze bovenkleding. Er zijn jurken voor speciale gelegenheden, maar ook soepele overjassen, elegante jasjes, scherp gesneden pakken en jumpsuits voor overdag. Maxi kwastjes en koorden, pompeuze mouwen uitlopende mouwen en fluwelen kokerrokken zijn leidraden in deze collectie. Voeg daaraan toe: spectaculaire zijden overjassen en asymmetrisch gedrapeerde fluwelen jurken met prints geïnspireerd op de mozaïeken van San Marco. De collectie wordt gecompleteerd door een serie hoofdtooien geïnspireerd op tulbanden, gemaakt in samenwerking met de legendarische hoedenmaker Stephen Jones.

Stoffen en patronen geïnspireerd door Venetiaanse architectuur



De geografische positie van Venetië, ook wel La Serenissima genoemd, is een commercieel kruispunt tussen oost en west, waardoor ook kunst en architectuur uit beide richtingen samenkwamen. Puntige bogen, gotische kruisbogen en poëtische openwerkingen vormden tezamen een stijl die iets magisch heeft. John Ruskin geeft het Dogenpaleis en de verfijnde decoraties van de loggia’s de titel van het ‘centrale gebouw van de wereld’. Het weelderige, ingewikkelde bladerwerk van de Venetiaanse gotiek is ook terug te vinden in de stoffen.



In deze collectie van Max Mara zien we rijk geweven patronen met gestileerde bloemenboeketten en motieven voorbijkomen die doen denken aan het Zoroastrisme, hindoeïsme en het Chinese filosofische concept van Yin en Yang.

Personages als Marco Polo lieten vrouwen de leiding nemen tijdens hun jarenlange handelsmissies. Dat is ook de reden waarom vrouwen in Venetië meer bevoorrecht en machtig waren dan waar dan ook. La Serenissima wordt vaak afgebeeld als een vrouw die rechtvaardigheid, harmonie, macht, vooruitgang, loyaliteit en gratie belichaamt. Er is geen betere stad om de Resort 2025-collectie te presenteren dan de plaats waar de handel van luxewaar begon: Venetië.

Ideeën en trends om je door te laten inspireren

Max Mara kiest ook in deze collectie weer voor ton-sur-ton looks. Dit is dus een trend die we blijven zien. Let verder ook op de kleuren zelf. Het zijn de klassiekers die we hier zien: camel, zwart, bruin. Leidraad zijn ruwe koorden met lange kwasten die in het middel worden gedragen, ook over blazers en jasjes. Opvallend zijn ook de contrasterende blousekragen en manchetten. Zo wordt een total camel look opgefrist met een witte kraag en manchetten die onder de jasmouwen uitkomen. Verder komen we in deze collectie teddy jassen (iets waar Max Mara de laatste jaren graag mee speelt) en grove knitwear tegen. De lengtes zijn óf mini (ook shorts) of juist lang. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

