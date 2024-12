Kapseltrends 2025. Zo trendy kan een halflang kapsel zijn. Foto Charlotte Mesman

Eén van mijn favoriete modellen is Karolina Spakowski (2002). Ik ben niet de enige die daar zo over denkt. Karolina Spakowski staat in de top 50 op Models.com en is daarmee een van de meest veelgevraagde modellen van het moment. De kracht van dit model zit ‘m – maar dat is mijn mening – niet alleen in haar fijn gesneden gezicht en groene ogen maar ook in haar halflange kapsel dat haar onderscheidt van de andere modellen.

Halflang kapsel

Bij een halflang kapsel denken we eigenlijk allemaal direct aan een bob kapsel, een kapsel dat min of meer op één lengte is geknipt. Gelet op de haartrends van de afgelopen jaren is dat ook wel logisch want bob- en lobkapsels zijn al tijden de grote favoriet. Maar er zijn ook andere opties.

Het kapsel van Karolina Spakowski is daar een goed voorbeeld van. Anders dan veel bob- en lobkapsels is haar kapsel sterk gelaagd geknipt. De voorste lokken reiken tot op haar jukbeenderen en naar achteren toe wordt het haar langer, zelfs zo lang dat het de nek bedekt.

Verder zijn de lokken naar achteren toe in lange lagen geknipt. Hierdoor blijft het kapsel vrouwelijk maar krijgt het tegelijkertijd wel veel beweging. Van voren wordt het kapsel open gedragen in een middenscheiding, dus zonder pony.

Dit kapsel is geschikt voor alle haarsoorten, ook voor dun haar, omdat de lange lagen optisch meer volume creëren.

Styling

Het is ook een kapsel dat je op vele manieren kunt dragen. Op de catwalks zagen we haar met talloze looks. Soms is het haar strak naar achteren gebracht, al dan niet met een scheiding, waardoor je het idee van lang haar krijgt dat bijeengebonden is. Soms ook is het heel glad geföhnd. Maar het mooist is het als de hair stylisten backstage Karolina’s haar kappen zoals het bedoeld is: een beeldig halflang kapsel met zachte bewegingen dat het gezicht omlijst.

Bij Stella McCartney

Wij fotografeerden het model na afloop van de modeshow van Stella McCartney voor lente zomer 2025 in Parijs. Voor die show hadden de kappers de eigenlijke snit van Karolina gerespecteerd. Toen ze naar buiten kwam, zat haar haar op z’n hoogst net nog wat natuurlijker door het omkleden.

Bekijk de foto’s maar eens en neem ze mee naar je kapper, als je het iets vindt. Wie weet wordt dit jouw nieuwe snit voor het jaar 2025.

