Leidraad in de nieuwe modecollectie van Pucci voor zomer 2025 is – natuurlijk – de print ‘Marmo’ die is geïnspireerd door zonlicht op zeewater.

De modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Pucci

Ben jij al bezig met het samenstellen of uitdenken van jouw nieuwe zomerlook? Bekijk dan ook de beelden van de nieuwe modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025. Het Italiaanse modehuis showde deze nieuwe collectie op 4 april in het idyllische Portofino, parel aan de Italiaanse Rivièra.

Een geschiktere omgeving had het modehuis niet kunnen kiezen. De collectie droeg de naam Marmo, Italiaans voor ‘marmer’, naar de overbekende print van het Italiaanse maison die is geïnspireerd door zonlicht dat reflecteert op de zee. Bij het zien van de catwalkfoto’s zul je dit patroon ongetwijfeld herkennen.

De modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025

We vertellen je meer over deze nieuwe modecollectie van Pucci aan de hand van het persbericht dat we ontvingen.

De modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Pucci

Terwijl de zon ondergaat boven het kleurrijke dorp Portofino, drukt Pucci zijn nonchalante glamour stempel op de prachtige omgeving en de elegante villa met weelderige tuinen met uitzicht op de Middellandse Zee. Hier ontdekken we de wervelende energie van Marmo, de geliefde Pucci print die creatief directeur Camille Miceli met haar eerste Pucci collectie in 2022 nieuw leven inblies. De fantasie is, zoals gezegd, geïnspireerd door de reflectie van de zon op de zee en is de leidraad in deze nieuwe modecollectie voor lente zomer 2025, waarin vloeiende vormen zich vermengen met levendige waterallusies.

De modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Pucci

De collectie is speels en vrouwelijk, de franjes voegen een dynamisch ritme toe aan jurken, rokken en andere belangrijke silhouetten. Een tweede seizoensthema krijgt vorm met lichtgewicht twee-in-één jurken die het silhouet versterken, door strakke rokken te combineren met overlappende volumineuze ballontops.

De modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Pucci

De symbolen op jurken en andere kledingstukken doet denken aan de jaren 1920 en de lijnen van Romeinse standbeelden, solide en ongrijpbaar tegelijkertijd. Ze zijn uitgevoerd in etherisch roze tinten, zo verfijnd en fris als een zomerse sorbet. Als een licht briesje bewegen de modellen zich vrij, ongehinderd. De blouses in katoenen popeline lijken te zweven.

De modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Pucci

Naast de Marmo zijn er twee andere artistieke prints: Stella, een geanimeerd eerbetoon aan de maan en de sterren, en Maddalena, met elegante en grafische rondingen. De kleurvariaties van irissen en orchideeën zien we zowel voor de dag als voor de avond. Kleurverhalen komen met golfbewegingen: een reeks nude gecombineerd met zwart gaat over in dierenprints; zwart en wit worden gemengd met roze tinten, die ook in zachtere tinten in deze collectie voorkomen; smaragd wordt omlijnd door paars, turkoois en jade alsof het edelstenen zijn.

De modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Pucci

De modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Pucci

Deze chromatische verkenningen gaan verder dan opvallende prints en gedetailleerd borduurwerk. Door de hele collectie zorgt een mix van op de zee geïnspireerde details voor karakter en en verfijning. Marmo schittert in de vorm van bedrukte lovertjes; een zwart-witte ‘schelp’ prijkt op jurken met juwelen; zee-egels zijn verborgen in de knopen van jassen. Metallic oogjes die zo zijn aangebracht dat ze het overbekende Marmer-patroon vormen, sieren sandalen, rokken en avondjurken.

De modecollectie van Pucci voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Pucci

Naar beneden kijkend variëren de schoenen van regenlaarzen in een opvallende uitvoering met lage naaldhakken tot geborduurde sandalen die het zomerlicht vangen. Choker kettingen en oorbellen zijn speelse details, terwijl riemkettingen met hun kralen doen denken aan jachttouwen. Van punk tot praktisch, dat zijn de tassen: opvouwbare clutches die uitgroeien tot cabas, terwijl de nieuwe halve maan vorm, in beige denim, perfect is voor elke gelegenheid. In nylon keren de Yummy tas en de Riccio tas terug uit Miceli’s eerste collectie, La Grotta Azzurra. Hangers worden persoonlijke ornamenten, terwijl een andere reeks Pucci accessoires de looks voor het leven van alledag completeert: etuis voor brillen, telefoonhoesjes en ceintuurs.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS