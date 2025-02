Opwaartse kapsels maken jonger. Laten we dit soort hair looks nu eens volop tegenkomen in de opsteekkapsels voor zomer 2025!

Deze opsteekkapsels voor zomer 2025 zijn trendy en maken jonger. Foto Charlotte Mesman

Ben jij op zoek naar een stylish kapsel dat je tegelijkertijd jonger maakt? De opsteekkapsels voor zomer 2025 komen je tegemoet. De strakke en opwaartse lijnen hebben een verjongend effect.

Kapsels met opwaartse lijnen

Kapsels met opwaartse lijnen maken je optisch gezien jonger. Dit is waarom:

Kapsels waarbij je je haar in een opwaartse richting omhoog borstelt of kamt, zoals hoge paardenstaarten of opsteekkapsels, kunnen een liftend effect in je gezicht creëren. Dit helpt om je huid optisch strakker te maken en je gelaatstrekken meer gedefinieerd te laten overkomen.

Door je haar hoog op je hoofd vast te zetten, verleng je je gezichtsvorm waardoor het slanker lijkt, iets wat vaak wordt geassocieerd met een jeugdige uitstraling. Dit is vooral prettig als je een wat ronder gezicht hebt.

Opwaartse kapsels vestigen de aandacht op je ogen en jukbeenderen. Deze focus op de belangrijkste gelaatstrekken in je gezicht kan ze gedefinieerder en levendiger doen lijken.

Door je haar strak uit je gezicht weg te trekken, minimaliseer je zichtbare tekenen van veroudering, zoals voorhoofdsrimpels of verslapte huid rond de kaaklijn. Met andere woorden: opstaande strakke kapsels kunnen de huid van je gezicht een subtiele lift geven. Dit kan helpen om zones in je gezicht glad te strijken.

Opsteekkapsels voor zomer 2025

Nu weet je meteen waarom influencers graag voor strakke opsteekkapsels kiezen. Niet alleen omdat die hair looks chic en stijlvol zijn, maar ook omdat ze een anti-aging effect hebben. De opsteekkapsels op onze streetstyle foto’s spotten we tijdens de Fashion Week voor zomer 2025. We lopen je er snel even doorheen.

Deze opsteekkapsels voor zomer 2025 zijn trendy en maken jonger. Op deze foto: Giovanna Battaglia Engelbert. Foto Charlotte Mesman

Stijlicoon Giovanna Battaglia Engelbert (1979) is een Italiaanse modeondernemer, stylist, redacteur en voormalig model en kiest graag voor een strak kapsel waarbij ze haar haar hoog achter op het hoofd vastzet in een knot.

Deze opsteekkapsels voor zomer 2025 zijn trendy en maken jonger. Op deze foto: Leonie Hanne. Foto Charlotte Mesman

Ook influencer Leonie Hanne (1988) kent de kracht van een opsteekkapsel met opwaartse lijnen. Bij de modeshow van Elie Saab droeg ze haar haar in een strakke ‘banaan’ die boven haar hoofd uittorende waar haar gezicht langer leek. De twee ‘tendrils’ langs het gezicht zijn een beproefde truc om het slanker te laten lijken.

Deze opsteekkapsels voor zomer 2025 zijn trendy en maken jonger. Op deze foto: Xenia Adonts. Foto Charlotte Mesman

Influencer Xenia Adonts (1992) koos voor de show van Isabel Marant voor een opwaarts opsteekkapsel met een lage zijscheiding en een lange zijwaartse lok.

Deze opsteekkapsels voor zomer 2025 zijn trendy en maken jonger. Foto Charlotte Mesman

Tot slot een look die we bij Christan Wijnants spotten. Ook hier gaat het om een strak kapsel, ditmaal met middenscheiding (populair bij TikTokkers) en verrijkt met een ‘kiss curl’, een kuskrul die met zeep of haargel op het voorhoofd is ‘geplakt’.

Bekijk de kapsels maar eens en laat je inspireren!

