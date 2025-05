De cargobroek is volwassen geworden! Je draagt ze in zomer 2025 zowel overdag als ’s avonds dragen. Check deze cargobroeken looks en tips.

Zo draag je cargobroeken (opnieuw een modetrend!) in zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Al sinds meerdere jaren is de cargobroek een populair item. Toen deze Y2K trend na alweer zo’n drie, vier jaar geleden zijn comeback maakte, was deze broek all over the place. Geen influencer of fashion model of ze droeg een cargobroek. Nu is het wat rustiger rond dit ‘dad-on-a-hike’-item geworden (al spotten we onlangs nog de Amerikaanse actrice Katie Holmes in een dergelijke broek). Dit betekent niet dat we geen cargobroeken meer dragen. Integendeel: ze zijn vast onderdeel van onze garderobe gaan uitmaken. Dus spit je kast door op zoek naar vergeten exemplaren of investeer in nieuwe cargo pants, want deze trend is er altijd al geweest en lijkt nog lang niet te verdwijnen.

Zo draag je cargobroeken (opnieuw een modetrend!) in zomer 2025. Op deze foto Katie Holmes. Foto Charlotte Mesman

Ontwerpers van Parijs tot Tokio hebben voor zomer 2025 een frisse en vernieuwende twist gegeven aan cargo pants. Zo komen deze door workwear geïnspireerde broek met zijn grote opgestikte zakken en lussen niet alleen in spijkergoed en katoen maar ook in glanzend satijn en zijde waardoor deze broek party-ready wordt. Ook de relaxte pasvormen hebben veranderingen ondergaan met soms nog relaxtere en soms ietwat slankere silhouetten. Het kleurenpalet voor zomer 2025 gaat, tot slot, verder dan het gebruikelijke kaki en olijfgroen. Je ziet cargobroeken in zachte neutrale tinten zoals zand en steen, pasteltinten en zelfs zwart en wit.

Zo draag je cargobroeken (opnieuw een modetrend!) in zomer 2025. Photo courtesy of Dries van Noten

Zo draag je cargobroeken in zomer 2025

1. Houd het licht. Kies voor cargobroeken van ademend katoen, linnenmixen of technische stoffen die met je meebewegen. Ze zijn ideaal om koel te blijven op warme dagen terwijl ze je outfit een edgy twist geven.

2. Breng je silhouet in balans. Cargo broeken zitten meestal wat losser en zijn wijd rond je benen. Combineer ze daarom met een wat strakkere top om een flatterend silhouet te creëren. Een geribbelde tanktop, een T-shirt dat je in je broek draagt of een bodysuit.

3. Play it cool met een bulky jack of gilet. Maar voor een coole look mag je over die strakke top weer iets volumineus dragen. Een voorbeeld is het setje waarin Katie Holmes bij Zimmermann in Parijs werd gespot. Katie droeg superstoere cargo pants in botergeel satijn met een bijbehorend wijd jasje met ruime schouders in dezelfde kleur.

Photo courtesy of Dolce & Gabbana herfst winter 2025 2026

In de modeshow van Dolce & Gabbana voor herfst winter 2025 2026 (ja, de cargobroek gaan we ook komende winter zien!) zagen we een stoere cargo in vintage leer met daarop een leren gilet met zilverbeslag en een zwarte, bontachtige sjaal.

4. Mix casual met geraffineerd. Wees niet bang om je cargobroek-look te verfraaien met geraffineerde modeaccessoires. Zo kun je een satijnachtige of zijden cargobroek zoals gespot op de catwalk van Dries van Noten voor lente zomer 2025 combineren met een romantische blouse met roesjes. Verruil sneakers voor sandalen met riempjes of schoenen met hakken. Zelfs een cargobroek in spijkerstof kun je naar een feestje dragen met een mooie top, een paar hoge sandaaltjes en een chique clutch.

5. Stop geen dingen in je zakken. De cargobroek mag dan uit de workwear sfeer komen en de zakken hebben van oorsprong een functie, maar zijn ook – vooral – een designelement. Voor het mooie stop je er niets in (niemand wil een bobbelige dij).

Zo draag je cargobroeken (opnieuw een modetrend!) in zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

6. Speel met kleur. Olijfgroen en beige zijn klassiekers, maar probeer ook eens zachtblauw, poederroze, karamel, citroengeel. Het is tenslotte zomer!

