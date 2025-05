5 Trucs om jouw ideale roklengte te vinden

Iedereen heeft een eigen, ideale roklengte die je silhouet slank en lang doet overkomen en je benen flatteert. Maar ken jij jouw ideale roklengte ook? We hebben een aantal trucs voor je om de meest flatterende roklengte(s) voor jouw figuur te ontdekken.

5 Trucs om jouw ideale roklengte te vinden

#1 Doe de spiegeltest met een lap stof

Ga voor een spiegel staan en gebruik lap stof of sjaal om verschillende lengtes op je benen aan te geven (bijv. boven de knie, halverwege de dij, midi of enkel). Houd de lap bij je middel en laat het op verschillende punten vallen en kijk hoe elke lengte je romp en benen in balans brengt. Als je bijvoorbeeld een langer bovenlichaam hebt, kan een rok die net boven de knie valt een evenwichtiger silhouet creëren.

#2 Bepaal je lichaamsvorm

Bepaal je lichaamsvorm (bijv. peer, zandloper, appel) om de meest flatterende roklengte voor jouw figuur te vinden. Voor peervormen kunnen A-lijn rokken die op of net boven de knie vallen bredere heupen in balans brengen. Voor de petites onder ons kunnen kortere rokken (mini of net boven de knie) de benen optisch langer doen lijken. Langere mensen kunnen midi- of maxirokken aan zonder erin te verdrinken. Pas verschillende roklengtes in een winkel om te zien welke lengte bij je natuurlijke proporties past.

#3 Experimenteer met schoenen

Omdat schoenen van invloed zijn op hoe een rok eruit ziet, kun je verschillende roklengtes uitproberen met de schoenen die je het meest draagt. Probeer bijvoorbeeld een midirok met hakken om te zien of het je silhouet verlengt, of een minirok met platte schoenen om te zien of het er evenwichtig uitziet. Let op welke combinaties je benen langer doen lijken of je outfit harmonieus maken.

#4 Doe de vingertop-regel voor minirokken

Als je zeker wilt weten of de minirok van je keuze niet te kort voor je is is, gebruik dan de “vinger-tip”-truc. Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je zij. De zoom van de rok zou idealiter niet korter moeten zijn dan waar je vingertoppen vallen. Dit is een snelle manier om een comfortabele en flatterende miniroklengte te bepalen voor casual of geklede gelegenheden.

#5 Accentueer het smalste gedeelte van je dijen of kuiten

Kijk in de spiegel waar precies de zoom van je rok valt. Een algemene regel is dat zomen die net het breedste deel van je dijen of kuiten bedekken, slanker afkleden. Idealiter zou je zoom dus net boven je knie of op het smalste punt van de kuit moeten vallen om flatterend zijn. Omgekeerd geldt dat een midi-rok die eindigt op het breedste deel van je kuit, je benen korter kan doen lijken. Verleg de zoom dan aan naar een smaller punt voor een slanker effect.

Deze trucs werken het beste als je de tijd neemt en voor de spiegel experimenteert. Verlichting en lichaamshouding kunnen je look ook beïnvloeden, dus probeer op een natuurlijke manier en bij goede verlichting te staan om je keuze te maken.

Klik hier voor kledingtips voor de heren op ADVERSUS