8x Stijltips om die minirokken en korte jurkjes succesvol te dragen

8x Stijltips om die minirokken en mini-jurkjes succesvol te dragen. Photos courtesy of Blumarine, Fendi, Dior, Alberta Ferretti, Etro

Het is een feit: de mini is terug. Ook jij kunt je, ongeacht je leeftijd, aan een korte rok of mini-jurk wagen. Zolang je maar een paar stijlregels in acht neemt, kom je er succesvol mee voor de dag. We geven je een aantal kledingtips mee.

1. Ga voor de ideale lengte

8x Stijltips om die minirokken en mini-jurkjes succesvol te dragen. Photo courtesy of Fendi

De ideale lengte is voor iedereen anders. Een vuistregel is: kies die lengte waarbij het breedste of volste deel van je dijen net bedekt is.

2. Draag mini met nonchalance

Wat voor een lengte je ook kiest, zorg ervoor dat je je in je minirok of korte jurk op je gemak voelt, anders is het effect weg. Is je rok erg kort draag er dan een onderbroek met pijpjes of een kort wielrennerbroekje onder.

3. Niet te kort, niet te lang

Draag niet te korte rokken (zie 2) maar draag je mini ook niet te lang. Ben je petite, dan kunnen rokken of jurkjes die als mini bedoeld zijn bij jou wel eens langer uitvallen. Vraag je af of je dat wilt, of… laat het jurkje of rokje inkorten. Met andere woorden: neem niet alles zoals het komt, maar denk over je roklengte na.

4. Kies het juiste model

8x Stijltips om die minirokken en mini-jurkjes succesvol te dragen. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Uitwaaierende modellen of jurken en rokken met een jaren ’60 A-lijn (weer helemaal in de mode) laten zich gemakkelijker dragen dan rechte modellen. Enerzijds omdat er meer stof is zodat je onderbroek minder snel in zicht komt, anderzijds omdat uitwaaierende modellen je benen slanker doen lijken. Ook korte plooirokjes hebben ditzelfde effect (en zijn tegenwoordig weer helemaal hot & happening). Rechte en vooral ook strakke rokjes en jurkjes zijn juist sneller ordinair.

5. Hoge taille of lage taille?

Trend alert: de lage taille komt terug. Modecollectie Miu Miu lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

Dit seizoen hebben we niet alleen de keuze uit rechte of uitwaaierende rokjes maar ook tussen hoge en lage tailles. Een hoge taille laat zich in de regel gemakkelijker dragen omdat je er langer door lijkt en je rokje een groter vlak vormt waardoor het minder kort overkomt.

6. Ceintuur in je taile?

Kies je voor een uitwaaierend of volumineus kort jurkje, kijk dan uit voor het tent-effect. Je kunt overwegen om een ceintuur in je taille te snoeren. Hiermee creëer je een slanker silhouet en langere benen.

7. Hoe korter je rok, hoe platter je schoenen

Een andere vuistregel voor het stijlvol dragen van mini is: hoe korter je rok, hoe platter je schoenen. Deze regel mag je voor de avond doorbreken, maar is in het algemeen een goede leidraad om niet in het vulgaire te vervallen.

8. Kies de juiste kleur pantykousen

Draag je je mini met pantykousen, kies die dan in dezelfde kleur als die van je rok of jurk. Dit is een klassieke truc om je langer voor te doen dan je bent :-)

