12 Tips en tricks tegen uitgroei van je haarkleur die je moet kennen

Of je nu kleurt ‘voor de lol’ of om grijze haren te camoufleren, vroeg of laat krijgen we uitgroei. Toch is dat minder erg dan voorheen. De nieuwe haarkleurtrends helpen ons een handje.

Uitgroei blijft de gemoederen bezighouden maar gelukkig komen de nieuwe haarkleurtrends en haarkleurtechnieken ons op dit punt steeds meer tegemoet. Bovendien is uitgroei geen taboe meer. Tijdens de covid-epidemie hebben we geleerd om uitgroei te accepteren, al blijft het voor vrouwen toch een ‘liever niet’. We zetten de nieuwe haarkleurtrends en -technieken in de vorm van tips & tricks voor je op een rijtje.

# 1 Kies voor een niet al te contrasterende haarkleur

Om uitgroei te voorkomen (dit geldt met name als je geen grijze haren hebt), kun je het beste een haarkleur kiezen die niet al te zeer met je natuurlijke haarkleur contrasteert.

#2 Gebruik haarkleuren op waterbasis

Kleur je je haar ‘voor de lol’ (en niet om grijze haren te bedekken), ga dan voor haarkleuren op waterbasis die je uitwast voordat je uitgroei hebt. Ook als je grijs wordt, kunnen kleuren op waterbasis – juist omdat ze niet geheel dekken – heel mooie, natuurlijke resultaten geven. Je mag die grijze haren er best doorheen zien schemeren.

#3 Ga voor highlights in plaats van een dekkende ‘effen’ haarkleur

Highlights geven minder snel uitgroei dan effen haarkleuren omdat ze onregelmatig worden gezet en minder contrasterend uitgroeien. Toegeven: het is bewerkelijker (en duurder) dan een effen haarkleur maar je hebt er langer plezier van. Highlights zijn niet alleen perfect om blonder te gaan, maar ook als je grijs begint te worden. Door je grijze haren in een kader van blonde highlights en lowlights te plaatsen vallen ze minder op. Deze techniek (‘grey blending’) geeft zoals gezegd minder snel uitgroei dan een dekkende haarkleur.

#4 Kies voor root ‘stretching’

Een trucje om je highlights nog langer te laten meegaan, is ‘root stretching’: de highlights beginnen niet direct bij de haarwortels maar worden op een onregelmatige, natuurlijke manier iets verder ervan af geplaatst zodat de uitgroei heel geleidelijk is.

#5 Vermijd uitgroei met de ‘ombre techniek’

Met ‘ombre’ tackel je het probleem van uitgroei definitief omdat je al tijdens het kleuren voor een donkere aanzet maar ook voor een geleidelijk kleurverloop naar de haarpunten toe kiest. Op die manier vermijd je, als je haar langer wordt, die gehate landingsbaan.

#6 Beperk je tot face framing

Wil je je gezicht wat licht meegeven maar vind je al dat kleuren en het retouchen van je uitgroei maar niets, dan is frace framing jouw ding. Beperk je tot wat strategisch geplaatste highlights rond je gezicht. Gemakkelijk, snel, economisch en met een minimum aan uitgroei.

#7 Niet zelf blonderen of bleken

(Ont)kleuren met waterstofperoxide kun je, volgens de experts, beter aan de kapper overlaten omdat dit agressieve spulletje gemakkelijk schade aan je haar en hoofdhuid kan toebrengen. Dus heb je uitgroei, laat het dan aan de kapper over als je voor blond blijft kiezen. Of zoek een DIY oplossing: zie hieronder.

#8 DIY oplossing: (een of een paar nuances) donkerder gaan

Geblondeerd haar met een donkere uitgroei kun je fatsoeneren met een DIY haarkleur (liefst op waterbasis) die iets donkerder is dan je haarpunten maar iets lichter dan je uitgroei. Hierdoor wordt het contrast minder groot. Dit trucje werkt ook bij grijze haren.

#9 Werk je haar tijdelijk bij met een root touch-up spray (of mascara)

Voor een tijdelijke retouch (voor een speciale gelegenheid of een feestje) kun je een root touch-up spray gebruiken die je uitgroei bijkleurt en die je na afloop weer uitwast. Geen spray in huis? Dan kan mascara uitkomst bieden, maar dan moet je natuurlijk wel de juiste kleur hebben.

#10 Experimenteer met permanente uitgroeisetjes

Voor een permanente root retouch zijn er permanente uitgroeisetjes. Deze setjes helpen je om een geleidelijke overgang tussen je uitgroei en de rest van je (gekleurde) haarlengte te creëren.

#11 Camoufleer uitgroei met droogshampoo

Vet haar is glanzender en accentueert kleurcontrasten. Dit effect kun je afzwakken door wat droogshampoo over je haar te spuiten.

#12 Verander van kapsel

Door je haar anders te dragen – bijvoorbeeld door de scheiding te verleggen of je haar losjes op te steken – kun je je uitgroei verdoezelen. Experimenteer met verschillende haarstijlen en ontdek wat voor jou het beste werkt.

Een laatste tip: of je je uitgroei nu zelf bijwerkt of het door de kapper laat doen, kleur je haar niet elke keer weer over de hele haarlengte maar beperk je tot het opfrissen van de uitgroei. Kleur de hele haarlengte pas als dat echt nodig is, want hoe minder je kleurt, hoe gezonder je haar.

