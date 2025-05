Smokey eyes in de make-up trends voor winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026, trok de make-up bij Rabanne onze aandacht. Het maison, bekend om zijn avant-gardistische mode, zette niet alleen trends op de catwalk, maar zette ook de toon voor de make-up van het komende seizoen met zwoele smokey eyes. Naar alle verwachting gaan we deze look volop tegenkomen in de make-up trends voor winter 2025 2026. Ook bij shows als Chanel en Elie Saab kwamen we al dergelijke looks tegen.

Smokey eyes

Smokey eyes in de make-up trends voor winter 2025 2026. Foto ADVERSUS

De modeshow van Rabanne, ontworpen door Julien Dossena, was een samenspel van metallic stoffen, gedurfde silhouetten en een gevoel van moderne luxe. Maar het was de make-up, ontworpen door Diane Kendal, die in dit geval onze aandacht trok. Geïnspireerd door de glamour van het Parijs van de jaren 1960 liepen de modellen over de catwalk met ogen die zowel zwoel als geraffineerd opgemaakt waren.

Smokey eyes in de make-up trends voor winter 2025 2026. Foto ADVERSUS

De look? Eyeliner langs het bovenste ooglid, met een licht opwaarts hoekje bij de buitenste ooghoeken, in combinatie met zwart kohlpotlood in de waterlijn en een vleugje taupe oogschaduw over het bovenste ooglid en vervaagd onder de ogen. Dit geheel creëerde een verleidelijk smokey effect dat zowel nostalgisch als fris aandoet. Om de vibe compleet te maken was het haar van de modellen gestyled in naar achteren gekamde bouffants in jaren ’60 stijl.

Waarom smokey eyes, waarom nu?

Smokey eyes zijn een tijdloze keuze. Het gebruik van zwarte kohl in de waterlijn voegt diepte en intensiteit toe, waardoor je ogen direct expressiever en dramatischer lijken. Deze oog make-up laat zich perfect combineren met de ingetogen kleuren en zware materialen van de wintermode.

Smokey eyes in de make-up trends voor winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Wat de look bij Rabanne kenmerkt, is de zachtheid. In plaats van harde lijnen of overdreven donkere schaduwen is de taupe oogschaduw vervaagd voor een diffuse, draagbare finish. Dit maakt deze look geschikt voor zowel overdag als ’s avonds, of je nu naar kantoor gaat of een glamoureuze avond hebt.

Zo creëer je de look thuis

Smokey eyes in de make-up trends voor winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Je hoeft geen professionele visagist te zijn om Rabannes smokey eye na te maken. Dit is hoe je het zelf kunt proberen:

Begin met een zacht zwart kohlpotlood. Zet voorzichtig een lijntje langs je bovenste en onderste waterlijn voor dat intense effect.

Gebruik een oogschaduwkwastje (voor blending) om taupe of grijze oogschaduw aan te brengen op je oogleden, vervaag het naar buiten toe en breng ook een beetje onder je onderste wimpers aan.

Houd de rest van je make-up minimaal: een vleugje mascara, verzorgde wenkbrauwen en een nude lip laten je ogen spreken.

Kam je haar naar achteren bij de kruin en strijk de bovenste laag glad voor een op Brigitte Bardot geïnspireerde bouffant.

Bij deze look draait alles om balans: krachtige ogen, ingetogen lippen en een vleugje retro glamour.

Zelfvertrouwen

De smokey eye van Rabanne is niet alleen een vluchtig moment op de catwalk maar de zoveelste bevestiging van de comeback van smokey eyes in de make-up trends voor winter 2025 2026. Het is een make-up look die diepte en zelfvertrouwen toevoegt aan jouw eigen stijl. De verwijzing naar Franse stijliconen geeft deze trend een gevoel van tijdloosheid maar tegelijkertijd is deze oogmake-up modern en gemakkelijk in het dragen.

Of je je nu opmaakt voor een speciale gelegenheid of gewoon je dagelijkse routine naar een hoger niveau wilt tillen, deze look is geschikt voor elke gelegenheid. Dramatisch zonder te overheersen, klassiek en toch actueel. En natuurlijk hoef je de winter niet af te wachten. Experimenteer nu al met deze make-up look!

