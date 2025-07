Kapseltrends zomer 2025. Lobkapsels voor zomerse haarinspiratie. Foto ADVERSUS

Als we de streetstyle foto’s van de Fashion Weeks bekijken, dan moeten we bekennen dat de meeste vrouwelijke genodigden en fashionista’s hun haar lang dragen. Lang haar is helemaal terug. Maar het lobkapsel is en blijft een geliefd alternatief en als je het ons vraagt, is zo’n lange bob supertrendy en up-to-date. Met andere woorden: lang haar is klassiek, maar een lobkapsel is cool. Je maakt er een statement mee zonder dat het meteen extreem is. Dat is meteen ook de reden waarom we lobkapsels terugvinden in de kapseltrends voor zomer 2025.

Waarom zijn lobkapsels populair?

Deze vraag laat zich gemakkelijk beantwoorden. Lobkapsels zijn, net zoals lang haar, supervrouwelijk en je kunt je haar altijd nog opsteken of in een staartje vastbinden. Lobkapsels zijn ideaal als je je haar qua gezondheid wilt boosten, als je van lang haar komt tenminste. Die vijf of tien centimeter minder, misschien wel meer, maken het verschil. Je haar ziet er meteen weer gezond en fris uit, en je bent in één keer van dode haarpunten af. Verder zijn lobkapsels, we zeiden het al, supertrendy. Heb je zin om van look te veranderen, zonder dat het al te ingrijpend is, dan is een lobkapsel the way to go. Je ziet er meteen vele malen moderner, en ja, ook jonger mee uit. Last but not least: lobkapsels zijn ook nog een anti-aging, ze zijn ideaal om een niet al te strakke kaaklijn te camoufleren.

4x Lobkapsels om je door te laten inspireren

We zochten vier lobkapsels voor je uit om je door te laten inspireren.

Wet look kapsel

Kapseltrends zomer 2025. Lobkapsels voor zomerse haarinspiratie. Foto ADVERSUS

Het eerste lobkapsel is in een zomerse wet look gestyled. De lengte is net tot over de kin en de voorste lokken lijken ietwat korter, maar je kunt ook heel goed voor één lengte gaan. Dit kapsel is heel geschikt voor steil haar en gemakkelijk na te doen.

Föhn je haar goed steil, maak dan een strakke zijscheiding met de punt van een kam zodat je haar in twee zones is opgedeeld. Strijk het haar met je handen en wat gel glad en haal er een kam door zodat je haar strak om je hoofd ligt. Als je wilt, kun je kiezen voor een kleine kuif zoals op de foto maar dat hoeft niet.

Wavy lob

Kapseltrends zomer 2025. Lobkapsels voor zomerse haarinspiratie. Foto ADVERSUS

Een lobkapsel is ook heel mooi als je het nonchalant en natuurlijk stylet. Heb je van jezelf slag of krul, föhn die natuurlijke beweging dan niet weg, maar knijp na het wassen wat mousse in je haar om de beweging te accentueren, en laat je haar aan de lucht opdrogen. Je kunt deze look zowel met een zijscheiding als middenscheiding dragen. Dit is een ideale beach look maar ook een kapsel dat geschikt is voor geklede gelegenheden. In dat geval maak je de look af met statement oorbellen.

Platina lob

Kapseltrends zomer 2025. Lobkapsels voor zomerse haarinspiratie. Foto ADVERSUS

Juist omdat je haar met een lob wat korter is dan klassieke lange manen, laat het zich beter verven of bleachen. Heb je zin in een zomerse spannende look, ga dan voor een hoogblonde kleur. Je haar heeft verder niet veel styling meer nodig. Je kunt het heel eenvoudig met een middenscheiding dragen.

Fake it!

Kapseltrends zomer 2025. Lobkapsels voor zomerse haarinspiratie. Foto ADVERSUS

Ben jij gehecht aan je lange haar? Geen probleem! Fake it. Draag je haar als een lobkapsel in een hooggesloten top of zomerjurk. De mooiste effecten krijg je als je haar schoon en net gewassen is, zodat het er fris uitziet en het zich gemakkelijk laat opduwen tot een volumineus fake halflang kapsel. Gebruik een verstevigend haarproduct als je fijn haar hebt.

Klik hier voor kapseltrends voor de heren op ADVERSUS