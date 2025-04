Haartrends 2025: rechte bob kapsels zijn nog steeds hot. Foto ADVERSUS

In de steeds veranderende wereld van haartrends blijft het rechte bob kapsels een stevige plek behouden. Ook in de haartrends voor zomer 2025 komen we deze haarsnit tegen, vooral voor steil haar. Deze strakke, gladde coupes zijn op één lengte geknipt en geven je een zelfverzekerde en verfijnde uitstraling.

Waarom de rechte bob ook in de haartrends voor 2025 terugkomt

Haartrends 2025: rechte bob kapsels zijn nog steeds hot

De aantrekkingskracht van de recht of botte bob ligt in zijn chique eenvoud. In tegenstelling tot gelaagde bobs die beweging aan je haarstijl toevoegen, creëert deze botte haarsnit een sterk, gestructureerd silhouet dat perfect is voor steil haar. Dit kapsel past perfect bij de minimalistische elegantie die we ook in de modetrends voor 2025 tegenkomen. Beroemdheden en influencers kennen de kracht van dit kapsel dat zowel modern als tijdloos is. We komen het dan ook vaak tijdens de modeweken tegen, ook onder de fashion modellen.

High impact/low maintenance

Haartrends 2025: rechte bob kapsels zijn nog steeds hot. Model Bibi Breslin bij Givenchy. Foto Charlotte Mesman

Juist omdat dit kapsel niet gelaagd is geknipt, versterkt het de natuurlijke glans van je haar waardoor het er gezond en levendig uitziet. Dit kapsel is dan ook ideaal voor als je op zoek bent naar een high impact look dat low maintenance is. Bovendien laat dit kapsel zich gemakkelijk stylen. Denk aan supersteil haar, maar ook aan beach waves of een wet look.

Vind de perfecte lengte voor jouw gezichtsvorm

Haartrends 2025: rechte bob kapsels zijn nog steeds hot. Foto Charlotte Mesman

Niet alle botte bob kapsels zijn hetzelfde en de juiste lengte kan het verschil maken. Stem daarom de haarlengte van jouw coupe af op jouw gezichtsvorm.

Ovale gezichten: ovale gezichten kunnen bijna elke haarlengte hebben. Een rechte bob op kinlengte accentueert de evenwichtige proporties in je gezicht en accentueert je jukbeenderen.

Ronde gezichten: kies voor een iets langere bob (lob), net onder je kin of ter hoogte van je schouders. Dit verlengt het gezicht, maakt je gezicht optisch slanker en vermijdt extra breedte.

Hoekige gezichten: een kaaklange bob verzacht hoekige gelaatstrekken, vooral als het gestyled is met een lichte krulbeweging naar binnen aan de uiteinden. Vermijd superkorte bobs die een sterke kaaklijn kunnen benadrukken.

Hartvormige gezichten: een boblijn op kraaglengte doet wonderen en brengt een breder voorhoofd in evenwicht met een smallere kin. Het trekt de aandacht naar beneden en creëert harmonie.

Lange gezichten: ga voor een bob op kinlengte of iets korter zodat je gezicht breder lijkt en niet langer overkomt. Een zijscheiding kan je gelaatstrekken verder verzachten.

Anti-aging trucs

Een van de geheime wapens van de botte bob is het vermogen om subtiel zichtbare tekenen van veroudering tegen te gaan, zoals een niet meer al te strakke kaaklijn of fijne lijntjes. De scherpe, strakke lijn van de coupe creëert een liftend effect en trekt de aandacht omhoog naar de jukbeenderen en ogen in plaats van naar beneden naar de kaak.

Een bob die op of net onder de kaaklijn zit, kan het gezicht prachtig omlijsten en de illusie geven van een strakkere huid. Voor mensen met dunner wordend haar – een veelvoorkomend probleem bij het ouder worden – voegt deze coupe volheid en volume toe, omdat deze coupe op één lengte het haar dikker doet lijken. Combineer dit kapsel met een zijscheiding om voorhoofdsrimpels te verzachten of met een pony om kraaienpootjes te verbergen.

Styling tips voor maximale impact

Haartrends 2025: rechte bob kapsels zijn nog steeds hot. Model Bibi Breslin bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Investeer in een hoogwaardig gladmakend serum om je botte bob er glanzend en gezond uit te laten zien. Regelmatig bijknippen (om de zes tot acht weken) houdt de scherpe rand die de stijl definieert in stand. ‘

Voor 2025 kun je experimenteren met gedurfde haaraccessoires zoals opvallende clips of een diepe zijscheiding voor een moderne twist. Als je eens iets anders wilt, kun je een stijltang (of airstyler) gebruiken om een strakke look te creëren. Ook kun je met een krultang zachte waves maken. En vergeet de wet look niet! Experimenteer maar eens met het wet look kapsel dat het Britse model Bibi Breslin (onze favoriet) voor de modeshow van Hermès voor herfst winter 2025 kreeg aangemeten (zie onze foto’s).

Klaar om deze iconische stijl te omarmen? Overleg met je kapper, kies de perfecte lengte en daag het nieuwe seizoen uit met een bob die gedurfd, mooi en uniek is.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS