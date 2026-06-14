De lange butterfly cut is dé haartrend voor 2026. Dit kapsel geeft je een instant nieuwe look zonder dat je op je haarlengte moet inleveren.

Haartrends 2026. De lange butterfly cut voor een instant nieuwe look. Foto Charlotte Mesman

Jarenlang concentreerden we ons in de haartrends voor op korte kapsels. Van de bixie tot de power bob en van de hydro bob tot de Franse bob. Het leek wel of we alleen maar bob- en lobkapsels lieten knippen. Ook op de catwalks tijdens de modeweken zagen steeds vaker pittige korte kapsels voor dames opduiken. Maar daar gaat verandering in komen. De kapseltrends voor 2026 laten een duidelijke comeback van lang haar zien. Soms zelfs extra lang.

Model met lang krullend haar en butterfly cut op de catwalk van Louis Vuitton herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Louis Vuitton

De haarlengtes op de runways, sociale media en bij celebrities bewijzen dat lang haar allesbehalve uit de mode is. Een kapsel valt ons in het bijzonder op: de lange butterfly cut. Deze combineert het beste van twee werelden: de lengte waar veel vrouwen van houden én de luchtige beweging die we tegenwoordig zo graag zien.

Het resultaat? Een kapsel dat volumineus, vrouwelijk en modern is zonder dat er veel centimeters van je haar af hoeven. Met een paar kleine ingrepen heb je een update look zonder dat je op lengte moet inleveren.

Wat is een lange butterfly cut?

Lange butterfly cut tijdens de Paris Fashion Week herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

De butterfly cut dankt haar naam aan de manier waarop de lagen rond het gezicht vallen. Kortere lokken creëren volume en beweging, terwijl de langere lengtes behouden blijven.

Daardoor ontstaat een luchtig, bijna fladderend effect dat doet denken aan de vleugels van een vlinder.

Bij de lange butterfly cut ligt de nadruk nog meer op lengte. Het haar valt ruim over de schouders, terwijl de lagen rond het gezicht voorkomen dat je haar zwaar of futloos valt.

Waarom de butterfly cut zo geliefd blijft

Een light versie van de butterfly cut om voorzichtig mee te beginnen. Foto Charlotte Mesman

De lange butterfly is dé oplossing als je iets nieuws aan je look wilt toevoegen, maar opziet tegen een drastische knipbeurt.

Door de strategisch geplaatste lagen krijgt het haar niet alleen meer beweging en volume zonder dat de lengte verloren gaat, maar wordt je gezicht ook heel mooi omlijst. De butterfly cut sluit bovendien perfect aan bij de haartrends van 2026, waarin natuurlijke textuur, beweging en een minder gepolijste uitstraling centraal staan.

De comeback van extra lang haar

Maar er is nog iets anders. Opvallend genoeg zien we steeds vaker dat ontwerpers, modellen en influencers kiezen voor langere haarlengtes. Na jaren waarin bobs en korte coupes de boventoon voerden, is lang haar met beweging en textuur weer helemaal hot. Je hoeft maar aan de modeshow van Chloé of Nina Ricci voor herfst winter 2026 2027 te denken. Daar hadden de modellen superlange manen waar extensies bij aan te pas kwamen. Het haar werd vaak speels en luchtig gedragen in een stijl die we tegenwoordig ‘gecontroleerd imperfectie‘ noemen.

De lange butterfly cut past helemaal in dit plaatje.

Waar lang haar soms zwaar of vlak kan ogen, zorgen de lagen voor een luchtiger silhouet. Het haar beweegt meer, krijgt meer volume rond het gezicht en het ziet er allemaal minder massief uit.

Precies daarom wordt dit kapsel vaak genoemd als een van de mooiste manieren om lang haar een moderne update te geven.

Voor wie is de lange butterfly cut geschikt?

De lange butterfly cut werkt goed bij vrouwen met van nature dik haar, maar kan ook fijn haar meer beweging geven wanneer de lagen strategisch worden geknipt. Hier zul je een beroep moeten doen op de bravure van je kapper.

Daarnaast flatteert het kapsel veel gezichtsvormen. De kortere lokken rond het gezicht kunnen worden aangepast aan een ovaal en hartvormig gezicht, waardoor de coupe een persoonlijke uitstraling krijgt. Maar ook voor ronde gezichten is deze hair cut ideaal omdat de lokken speels over de wangen liggen en je gezicht smaller doen lijken.

Ook voor vrouwen die hun haar laten uitgroeien of niet klaar zijn voor een bob, is dit een aantrekkelijke optie.

Verder laten de runway foto’s zien dat de butterfly cut niet alleen geschikt is voor steil of golvend haar maar ook voor krullend haar. Dat is een nieuwigheid die we (opnieuw) te danken hebben aan de gecontroleerde imperfectie esthetiek.

Zo draag je de butterfly cut in 2026

Want zoals gezegd, is de nieuwste versie van de butterfly cut minder gestyled dan een paar jaar geleden.

Losse waves, natuurlijke beweging en een zachte textuur passen perfect bij deze trend. Het kapsel hoeft niet strak geföhnd te worden om mooi te vallen.

De lange butterfly cut is verzorgd en volumineus, maar behoudt tegelijkertijd een ontspannen uitstraling.

Een kapsel dat lengte en volume combineert

De populariteit van de lange butterfly cut laat zien dat lang haar weer helemaal terug is.

Dit kapsel is een van de interessantste haartrends van 2026 omdat het je een instant nieuwe look geeft zonder dat je afscheid hoeft te nemen van je lange lokken.

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