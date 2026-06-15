Van bob naar Rapunzel: tijdens Paris Fashion Week 2026 viel één haartrend direct op. Ontdek waarom ultra lang haar bezig is aan een opvallende comeback.

Van bob naar Rapunzel: lang haar is de verrassende haartrend van 2026. Foto Charlotte Mesman

Bob kapsels domineren de kapseltrends van 2026 nog steeds, maar er is een verrassende comeback-trend voor de zomer die wij niet zagen aankomen. Tijdens afgelopen de Paris Fashion Week viel ons ineens op dat veel influencers en it-girls hun haar lang hadden laten groeien. Heel lang zelfs. En de meesten droegen het los. Het waren nu eens niet overgestylede beach waves of supersteil liquid hair maar gezond, glanzend, bijna nonchalant haar waar de wind mee mag spelen. Wat we ervan meekregen? Ultra-lang haar is niet alleen een trend – het is de nieuwe luxe van 2026.

Waarom ultra lang los haar in het grotere plaatje past

Lang steil haar dat aan de lucht is opgedroogd en in lange lagen en een V is geknipt. Foto Charlotte Mesman

De terugkeer van ultra lang los haar laat zich gemakkelijk verklaren door een tendens in de haarverzorging: hair rewilding. Met andere woorden: we gaan ons haar loslaten.

We gaan stoppen met constant verven, hitte-styling, extensions en chemische behandelingen en laten ons haar zijn gang gaan. Het resultaat is haar dat er ‘grown, not made’ uitziet – imperfect perfect, levend en vol karakter.

Lange waves met een bohemien feeling. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week 2026 zag je dit principe overal terugkomen: losse waves die eruitzien alsof ze ’s nachts in een vlecht hebben gezeten, natuurlijke texturen met een lichte beweging (maar geen stijve krullen) en een shine die komt vanuit het haar zelf in plaats van siliconen. Het voelt als een statement: ‘Dit is wat mijn haar zelf kan als ik het de ruimte geef.’

Overigens zagen we deze trend niet alleen terug in de streetstyle en onder het modepubliek, maar ook op de catwalks, met als koplopers Chloé en Nina Ricci. Ook in deze shows werd het haar los en heel natuurlijk gedragen. Bij Chloé zelfs met een romantische twist.

Tegenreactie

Influencer met lang los haar en een natuurlijke krullende textuur. Foto Charlotte Mesman

Verder is de lang haar trend ook een reactie op de korte lengtes, strakke vormen en perfect gecontroleerde kapsels die de afgelopen jaren zo populair waren. Het bob kapsel in al zijn variaties domineerde lange tijd het modebeeld, van de French bob tot de power bob en de vele scherpe, geometrische varianten die volgden. Ook styling werd steeds preciezer, met gladde afwerkingen, strakke scheidingen en kapsels waarbij geen haar verkeerd leek te mogen vallen.

Ultra lang haar vertegenwoordigt het tegenovergestelde. Niet de schaar staat centraal, maar de lengte die in de loop van de tijd is opgebouwd. Niet perfectie, maar beweging. Niet controle, maar een zekere vrijheid. Dat betekent niet dat korte kapsels verdwijnen, maar wel dat er ruimte ontstaat voor een ander schoonheidsideaal. Na jaren waarin haar vooral strak, gepolijst en zorgvuldig gevormd moest zijn, ontstaat opnieuw waardering voor lengte, natuurlijke textuur en haar dat er moeiteloos gezond uitziet.

Hoe laat je je haar mooi en gezond lang groeien?

Een middenscheiding en natuurlijke slag voor romantisch lang haar. Charlotte Mesman

Hoe je je haar mooi en gezond lang laat groeien, is eigenlijk heel eenvoudig: lift mee op het hair rewilding concept.

Stop met knippen (bijna).

Ga voor de ‘no-cut haircut’: alleen regelmatige hair dustings (micro-uiteinden knippen) om splijten tegen te gaan, zonder lengte te verliezen.

Omarm je natuurlijke textuur.

Minder hitte, meer air-drying en diffusing. Gebruik leave-in conditioners, bond-repair masks en scalp serums. Je haartextuur wordt je bondgenoot, niet iets om te temmen.

Styling in 2026-stijl

Zo draag je je lange haar in zomer 2026:

Maak ’s avonds voor het slapen losse vlechten voor zachte morning waves

Breng haarolie of haarserum over de haarlengtes aan voor die gezonde glow

Laat je haar na het wassen aan de lucht opdrogen

Laat je haar na het wassen aan de lucht opdrogen Gebruik een texturizing spray of sea salt spray voor lichte grip en beweging

Draag je haar los zoals het valt of ga voor een los opsteekkapsel of een lage, losse knot voor variatie zonder stress

Kleur en gezondheid

Grow-out roots worden chic. Kies voor color melting of glosses in plaats van volledige verfbeurten. Of durf helemaal grijs haar te omarmen als dat bij je past.

Voor welk haartype werkt dit?

Bijna voor iedereen, mits je investeert in de basisgezondheid.

Fijn haar: voeg ghost layers of lange, zachte lagen toe voor beweging zonder volume te verliezen.

Dik of krullend haar: omarm de natuurlijke textuur met lichte layering voor een breezy effect.

Steil haar: perfect voor die klassieke, glanzende Rapunzel-look met een moderne twist.

Zelfs als je nu een bob hebt, kun je naar lang haar toewerken door minder te knippen en je haar te laten herstellen.

Waarom de ultra-lang haar aanslaat

De ultra-lange losse haar markeert een duidelijke omslag voor in de haartrends van 2026. Na de bob-hype van de eerste maanden van het jaar verlangen we naar lengte, beweging en vrouwelijkheid. Tijdens de Paris Fashion Week 2026 voelde het als een collectieve zucht van verlichting: na jaren van precieze cuts en strakke styling mag haar weer los, natuurlijk en zorgeloos vallen.

Het is empowering en ongelooflijk chic tegelijk. Lange, zwoele lokken die meedeinen in de zomerwind, over een zongebruinde schouder vallen of elegant bewegen bij elke stap. Geen perfecte styling meer, maar gezond, glanzend haar met zachte waves en natuurlijke textuur. Precies wat we willen als de temperaturen stijgen: licht, luchtig en toch statement-worthy.

Conclusie

Dus, durf je het aan? Laat die schaar nog even liggen, investeer in de gezondheid van je haar en omarm de lengte die je al hebt opgebouwd. Ultra-lang los haar is dé verrassende trend voor zomer 2026 – geen look uit het verleden, maar een frisse, moderne en superdraagbare stijl die perfect past bij warme dagen en lange avonden.

Je innerlijke Rapunzel heeft geen toestemming nodig. Ze heeft alleen een beetje geduld. Klaar voor de zomer?

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