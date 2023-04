Beauty trends. 6 Tips en trucs om grijs haar te laten uitgroeien

Grijs haar is mooi. Dat weten we inmiddels. Maar hoe laat je grijs haar uitgroeien? We hebben 6 tips en trucs voor je.

6 Tips en trucs om grijs haar te laten uitgroeien. Zo trendy is grijs haar. Foto Charlotte Mesman

Grijs haar associëren we met ouder worden, en dat is logisch, maar het kan ook heel mooi zijn. Bovendien het stigma van ‘ouderdom’ er tegenwoordig ook wel een beetje vanaf. Grijs haar is hip! Je hoeft maar te kijken naar al die jonge mensen die hun haar grijs verven of hun eigen vroegtijdig grijze haren spontaan omarmen. Alle reden dus om grijs haar te laten uitgroeien.

Grijs haar laten uitgroeien. 6 Tips en trucs

Denk je erover om de stap naar je natuurlijke grijze haar te zetten dan hebben we een paar tips en trucs voor je om de overgangsfase zo goed mogelijk door te komen.

1. Uitgroei niet (meer) bijwerken

Vaak zijn het niet de grijze haren op zich maar vooral de overgangsfase die ons ervan weerhouden om onze grijze haren te omarmen. Je bent toentertijd gaan verven en elke keer als je grijze uitgroei ziet, werk je het weer bij. Ook als je al besloten hebt om voor grijs te gaan, kun je – als die grijze landingsbaan zich weer laat zien – gemakkelijk zwichten om toch weer te verven. Als je echt de overstap naar grijs haar wilt maken, dan is het advies: niet doen! Accepteer dat je haar er in de overgangsfase wat minder mooi uitziet.

2. Grey blending

Heb je geen geduld of een bijzondere gelegenheid (misschien een bruiloft) waarop je je in geen geval met een grijze uitgroei wilt vertonen, dan kun je denken aan grey blending. Je kapper stemt in dat geval met behulp van highlights en lowlights de uitgroei en gekleurde haarlengte op elkaar af. Het ligt voor de hand voor de gekleurde haarlengte grijstinten te kiezen die bij jouw eigen grijze haar passen. Highlights en lowlights geven je haar diepte, ogen heel natuurlijk en geven weinig uitgroei omdat het geen effen kleur is. Het nadeel van deze oplossing is dat het vrij prijzig is.

3. Je haar korter laten knippen

Ga je voor een natuurlijke uitgroei en neem je die tijdelijke landingsbaan voor lief, dan kun je het proces versnellen door je haar korter te laten knippen. Het voordeel daarvan is ook dat je haar er gezonder en voller uitziet.

4. Je haar anders stylen

Soms kan het helpen om je haar anders te stylen. Uitgroei kan bijvoorbeeld minder zichtbaar zijn met een zijscheiding in plaats van een middenscheiding. Draag je je haar altijd los, probeer dan eens een nonchalant opsteekkapsel. Soms zelfs kan een kleurverschil heel hip zijn.

5. Je haar extra verzorgen

Ook haarverzorgingsproducten kunnen helpen om je haar in deze uitgroeifase beter te laten uitzien. Ga voor hydraterende producten of experimenteer met volumeproducten om het voller te laten lijken. Uitgroei in glanzend en gezond haar staat al heel anders dan in onverzorgd of droog haar. Dus laat de moed niet zakken maar doe er juist in deze periode van alles aan om je haar zo mooi en gezond mogen te maken. Bedenk je dat je haar ook baat heeft bij een gezond voedingspatroon.

6. Zilvershampoo

Heb je eenmaal grijs haar dan kun je het mooi houden met een zilvershampoo. Af en toe kun je er zelfs een (uitwasbaar) kleurtje doorheen doen. Zo’n grijze basis is ideaal voor mooie pastels. Het is echt de moeite waard om je grijze haar te laten uitgroeien. Je zult er misschien nog wel meer plezier van hebben dan je denkt.

