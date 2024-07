Couperose. Dit kun je doen om de symptomen te bestrijden

Couperose, een variant van rosacea, is een chronische inflammatoire huidaandoening die wordt gekenmerkt door roodheid en zichtbare bloedvaatjes in vooral het centrale deel van het gezicht. Uit ervaring weet ik dat couperose heel vervelend kan zijn. Het is helemaal niet fijn om elke keer te horen dat je zo rood ziet. Ook kun je er sneller door blozen of flushen wat niet alleen vervelend aanvoelt – het geeft een verhit, soms zelfs kloppend gevoel – maar ook een impact kan hebben op je zelfverzekerdheid. Gelukkig zijn er wel dingen die je ertegen kunt doen. We duiken even in de materie.

Wat kun je tegen couperose doen?

Er bestaat helaas geen remedie tegen couperose maar je kunt wel dingen doen om de symptomen te bestrijden.

Triggers vermijden

Het identificeren en vermijden van triggers is de sleutel om couperose onder controle te houden. Veel voorkomende triggers zijn onder meer:

Warme dranken

Gekruide gerechten

Alcohol, vooral rode wijn

Extreme temperaturen en UV-blootstelling

Temperatuurschommelingen

Stress en emotionele schommelingen

Bepaalde cosmetische producten

Heb je last van couperose of een andere vorm van rosacea, pas dan je levensstijl aan en probeer triggers zoveel mogelijk te vermijden en flushes (bloedstuwingen naar je gezicht die de roodheid intensiveren) te voorkomen.

Huidverzorging

Voor mensen met milde tot matige couperose kunnen plaatselijke behandelingen nuttig zijn. Aanbevolen opties zijn onder meer:

Brimonidine: vermindert roodheid door de bloedvaten te vernauwen.

Azelaïnezuur en metronidazol: helpen couperose en ook rosacea pukkeltjes die kunnen ontstaan onder controle te houden en hebben antimicrobiële eigenschappen.

Deze behandelingen vereisen regelmatige toepassing om de resultaten te behouden. Voor ernstigere gevallen kunnen behandelingen zoals therapie met intens gepulseerd licht (IPL) de zichtbare bloedvaten effectief verminderen, met resultaten die langere tijd aanhouden. Het voordeel van IPL is ook dat je (en ook hier spreek ik uit ervaring) daarna minder vaak flushes hebt. Raadpleeg altijd een dermatoloog over wat voor jou kan werken.

Levensstijl aanpassen

Zoals gezegd, kun je de symptomen bestrijden door er in het dagelijks leven rekening mee te houden. Het wordt er allemaal niet gemakkelijker op maar probeer deze veranderingen door te voeren en er een goede gewoonte van te maken:

Zonbescherming: gebruik altijd een breedspectrumzonnebrandcrème met een SPF van 30 of hoger, zelfs op bewolkte dagen. Dit is vooral belangrijk in de zomer, omdat blootstelling aan UV de symptomen kan verergeren.

Hydratatie: houd de huid goed gehydrateerd om de huidbarrière te versterken en de gevoeligheid te verminderen. Zoek naar producten die geurvrij zijn en ontworpen voor de gevoelige huid.

Houd je huid koel: gebruik bij warm weer verkoelende gels of nevelsprays om je huid te kalmeren. Vermijd warme douches en sauna’s, omdat deze kunnen leiden tot flushes.

Sporten: intensief sporten of extreme inspanningen kunnen leiden tot flushes en roodheid. Kies een sportieve activiteit waarbij de roodheid minimaal is (aerobic lessen zijn bijvoorbeeld voor mij een enorme trigger terwijl yoga prima gaat).

Omgaan met couperose in de zomer

We zeiden het al: de zomer is een seizoen waarin je extra aandacht aan triggers moet besteden. Vooral de zon is een grote vijand. Behalve een breedspectrumzonnebrandcrème zijn er andere dingen die helpen om de symptomen te bestrijden en om verergering van je couperose te voorkomen.

Blijf gehydrateerd: drink voldoende water je huid gehydrateerd te houden.

Kies lichtgewicht producten: kies voor lichtgewicht, niet-comedogene zonnebrandmiddelen en vochtinbrengende crèmes die de poriën niet verstoppen of roodheid verergeren.

Draag beschermende kleding: voor extra bescherming van je gezichtshuid kun je hoeden of (baseball)petten met een brede rand dragen (het is onhandig maar je zou er ook iets positiefs van kunnen maken door er je signatuur van te maken).

Beperk buitenactiviteiten: probeer buitenactiviteiten te vermijden tijdens de piekuren in de zon (10.00 uur tot 16.00 uur) om blootstelling aan UV te minimaliseren.

Producten die je kunt proberen

Let bij het selecteren van crèmes of gels om couperose te behandelen op de volgende ingrediënten:

Niacinamide: bekend om zijn ontstekingsremmende eigenschappen, kan het roodheid helpen verminderen en de huidbarrièrefunctie verbeteren.

Groen getinte primers of concealers: deze kunnen de roodheid in je gezicht neutraliseren en zorgen voor een egalere teint.

Specifieke crèmes: probeer ook specifieke crèmes tegen roodheid zoals die van Avène (Antirougeurs) of SVR (Sensifine AR).

Kalmerende gels: producten die aloë vera of kamille bevatten, kunnen de geïrriteerde huid helpen kalmeren.

