Streetstyle 2024. Zo dragen we deze zomer loafers en mocassins. Foto Charlotte Mesman

Het is nog lang niet gedaan met de loafers en mocassins hype in de schoenentrends voor zomer 2024. Ook deze zomer gaan we dit soort schoenen volop dragen. Wij zijn er maar al te blij mee. Deze schoenen geven je look een up-to-date twist en zijn ook nog eens heel comfortabel in het dragen. Je kunt ze aan bij een hoogzomer look maar ze beschermen je op een regenachtige dag ook tegen kou en water.

Streetstyle mode

Als je wilt weten hoe we loafers en mocassins dit seizoen gaan dragen, dan moeten we de streetstyle looks bij de modeshow van Miu Miu (5 maart 2024) erbij pakken. Het modemerk – al seizoenenlang één van de meest populaire, zoniet het populairste modemerk – is een grote fan van dit soort schoeisel en stuurde ook voor zomer 2024 weer een heleboel loafers en mocassins de catwalk op. Die schoenen we volop terug in, we noemden het al, de streetstyle looks van genodigden en influencers.

Zo draag je loafers en mocassins

Om te beginnen eerst iets over loafers en mocassins in combinatie met sokken, kousen en panty’s. We kunnen er kort over zijn: er zijn geen regels. Dat opent een heleboel mogelijkheden. Zo mag je dit soort schoenen met blote benen en onzichtbare sokken dragen, maar ook (ja!) met gekleurde pantykousen. Verder is de combinatie van zwarte loafers met witte sokken à la Michael Jackson nog steeds cool. Maar ook combinaties van zwarte loafers met zwarte of gekleurde sokken kunnen dit seizoen heel goed.

Wat je ook moet weten, is dat je heel goed zwarte loafers met zwarte sokken onder een witte jurk mag dragen. Contrasten doen het altijd goed in de mode en kunnen je outfit van doorsnee tot up-to-date en statement maken.

Verder kun je loafers en mocassins overal onder dragen. Heel populair is de combinatie loafers/sokken/minirok. Dit soort combinaties zijn heel fijn als het fris weer is, maar je toch met blote benen naar buiten wilt. Op je minirok draag je dan een blouse, zomertrui of een vestje en bijvoorbeeld een blazer, hoodie of bomber.

Klassieke mocassins (met zolen in hetzelfde leer als de rest van de schoen) doen het goed onder een spijkerbroek of klassieke lange broek, maar je mag ze ook onder een lange rok of jurk dragen. Eigenlijk mag je er alle (niet-regels) op loslaten die ook voor sneakers gelden.

Nieuwigheid

De grote nieuwigheid die we bij Miu Miu zagen, zit ‘m in een spannende combinatie die we nog niet eerder hadden gezien. Allereerst kwam het Italiaanse merk voor zomer 2024 met een opvallende mocassin met bootschoentwist. Deze schoenen hebben we sinds de jaren ’80 praktisch niet meer gezien en gedragen. Maar in de modewereld is het niet genoeg om items van weleer af te stoffen. Er moet iets nieuws mee gedaan worden want anders vallen we in herhaling. Zo moet de opvallende look die we Nataly Osmann zagen tot stand zijn gekomen. Zij droeg een goudkleurige avondjurk met daaronder – je raadt het al – zachtleren mocassins met het karakteristieke koordje van de bootschoen.

