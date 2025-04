Dior pre-fall 2025 showde in Kyoto, Japan, en stond – het kon ook niet anders – in het teken van de kimono.

Dior pre-fall 2025 showt in Kyoto, Japan. Photo courtesy of Dior

Het maison Dior showde gisteren (16 april 2025) de nieuwe pre-fall modecollectie in Kyoto, de antieke hoofdstad van Japan. Alleen al deze entourage deed mijn hart sneller kloppen. Eens fotografeerde ik daar geisha’s in hun schitterende kimono’s. Het kon niet anders dan dat Maria Grazia Chiuri zich door dit traditionele Japanse gewaad had laten inspireren!

Dior pre-fall 2025 showt in Kyoto, Japan. Photo courtesy of Dior

Onder de kersenbloesems van de antieke Toji Tempel showde de nieuwe modecollectie voor aankomende herfst. Een betere locatie had Dior, dat van oudsher goede banden heeft met het Land van de Rijzende Zon niet kunnen kiezen.

Dior pre-fall 2025 showt in Kyoto, Japan. Photo courtesy of Dior

Met deze nieuwe collectie heeft Maria Grazia Chiuri, die zich graag laat inspireren door de traditionele kledij van andere culturen, de kimono onder de loep genomen. Ze zette daarmee het werk voort van Monsieur Dior die zich al voor zijn collectie voor herfst winter 1957 door de kimono liet inspireren en met de Diorpaletot en de Diorcoat op de proppen kwam. Beide kledingstukken waren ontworpen om over een kimono gedragen te worden waarbij de vorm van dit traditionele gewaad werd gerespecteerd.

Dior pre-fall 2025 showt in Kyoto, Japan. Photo courtesy of Dior

Chiuri ging hierin nog een stap verder en onder haar handen ontstonden loszittende, omhullende jassen en mantels, soms met ceintuur. Deze creaties waren uitgevoerd in kostbare materialen – zijde – en verrijkt met schetsen van een Japanse tuin waardoor elk kledingstuk een kunstwerk op zich werd.

Dior pre-fall 2025 showt in Kyoto, Japan. Photo courtesy of Dior

De wijde broeken en lange rokken in de collectie zijn vloeiend en bewegen bij elke stap. De collectie opent met looks in intens en diep zwart en ontwikkeld zich dan als een fascinerend verhaal waar bloemenmotieven een op zichzelf staande print worden en waarin goudkleurig geborduurde inlegwerk verrukte kreten ontlokt aan wie ze onder ogen krijgt.

Met deze collectie zet Chiuri de dialoog met de Japanse textieltradities voort en ze verbindt couture met architectuur. Maar dat niet alleen want de collectie heeft ook een meer intiem karakter waarin het lichaam, omhuld door de door de kimono geïnspireerde creaties, centraal staat.

