Heb jij krullen, dan moet je de Curly Girl Method (CGM) kennen

Heb je slag, krullen of kroeshaar dan weet je dat je niet bepaald het meest gemakkelijke haar hebt. Krullend haar is kwetsbaar en heeft de neiging om snel uit te drogen en te pluizen. De Curly Girl Method (CGM) is een revolutionaire haarverzorgingsroutine die je krullen zo mooi mogelijk houdt. We vertellen je er meer over.

Wat is de Curly Girl Method?

De Curly Girl Method (CGM) is uitgedacht om haar met slag, krullen of kroeshaar (we zullen deze haartype voor het gemak verder ‘krullen’ noemen) te verbeteren en ze mooi en gezond te houden. In deze methode gaat het erom je haar zo min mogelijk schade toe te brengen en zo goed mogelijk te hydrateren.

Volgens de CGM draait alles om je haar mild wassen, diep hydrateren en haarvriendelijk stylen. Agressieve ingrediënten en schadelijke tools die vocht aan je haar kunnen onttrekken moeten bovendien zoveel mogelijk vermeden worden. Het resultaat? Gezondere, glanzende en meer gedefinieerde krullen die je natuurlijke textuur zo mooi mogelijk doen uitkomen.

Waar komt de CGM vandaan?

De filosofie van de CGM: behandel krullend haar als je mooiste kasjmier trui – voorzichtig, met zorg en met de juiste tools en producten.

De methode werd ontwikkeld door Lorraine Massey, een gerenommeerde hairstylist en krullenexpert, die deze aanpak in 2001 in haar boek Curly Girl: The Handbook uiteenzette. Massey, de medeoprichtster van DevaCurl en Devachan Salons, ontwikkelde de CGM op basis van haar jarenlange ervaring in het werken met klanten met krullend haar. Haar filosofie is simpel maar krachtig: behandel krullend haar als je mooiste kasjmier trui – voorzichtig, met zorg en met de juiste tools en producten. In de loop der tijd is de CGM geëvolueerd. Krullenliefhebbers hebben het aangepast aan verschillende haartypes en levensstijlen, maar de basisprincipes zijn onveranderd gebleven.

Voor wie is de Curly Girl Method?

De Curly Girl Method is ontworpen voor elk haartype dat niet steil is:

Haar met slag (type 2): haar met een losse, S-vormige slag dat hulp nodig heeft bij het definiëren van deze natuurlijke slag.

Krullend haar (type 3): sterk gedefinieerde krullen die variëren van los tot strak.

Coily haar (Type 4): (kroes)haar met een dichte, veerkrachtige structuur en met kleine, strak opgerolde krullen met een zigzagpatroon die vaak meer last hebben van droogheid.

Hoewel de methode waar we het hier over hebben Curly Girl heet, is deze geschikt voor zowel vrouwen als mannen met krullend haar.

De CGM kan uitkomst bieden als je niet weet wat je met je krullen aanmoet omdat ze droog of weinig gedefinieerd zijn. Een kapper zei eens tegen mij dat krullen alleen mooi zijn, als het mooie krullen zijn! Het is dan ook heel belangrijk om je krullenbos goed te verzorgen. Ook is deze methode heel geschikt als je overstap wilt maken van chemisch behandeld haar (bijvoorbeeld omdat je het altijd hebt laten straighten) terug naar je eigen natuurlijke textuur of als je haar door stylingstechnieken met hitte beschadigd is.

De CGM biedt een gestructureerde en praktische aanpak om de natuurlijke schoonheid van je haar te omarmen. Je moet er wel een beetje tijd en geduld voor hebben, want de methode wordt wel omschreven als ‘een marathon, geen sprint’.

Stap voor stap

De Curly Girl Method is gebaseerd op een aantal stappen die zijn afgestemd op het hydrateren, definiëren en beschermen van krullen. We zetten de stappen, gebaseerd op Lorraine Massey’s principes en aanpassingen vanuit de CGM community (want die bestaat inmiddels) kort en vereenvoudigd voor je uiteen.

Stap 1: De Reset Wash

Voordat je aan de CGM begint, moet je je haar ontdoen van producten die siliconen, wax of minerale oliën bevatten. Voor deze Reset Wash (laatste wasbeurt) maak je gebruik van een sulfaathoudende shampoo (maar zonder siliconen, alcohol of minerale oliën) om de vuilresten te verwijderen en met een schone lei te beginnen. Na deze wasbeurt vermijd je sulfaten volledig, tenzij je per ongeluk een niet-CGM product gebruikt.

Hoe doe je het? Masseer een deep cleansing shampoo minstens een minuut in je hoofdhuid, spoel grondig af en gebruik dan een diep conditionerende masker om het vochtgehalte te herstellen.

Stap 2: Co-Washen of Low-Poo Reinigen

Traditionele shampoos met sulfaten zijn te agressief voor krullend haar, ze verwijderen de natuurlijke oliën en veroorzaken uitdroging. In plaats daarvan pleit het CGM voor co-washen (wassen met een reinigende conditioner) of het gebruik van een sulfaatvrije shampoo (ook wel low-poo genoemd). Co-washen reinigt de hoofdhuid op een milde manier zonder het haar uit te drogen, waardoor het ideaal is voor drogere texturen zoals type 3 en 4 haar. Golvend haar (Type 2) kan baat hebben bij een low-poo reiniging één keer per week.

Hoe doe je het? Breng een door CGM goedgekeurde co-wash (op internet vind je tal van producten die CGM zijn) aan op je hoofdhuid en masseer met je vingertoppen (geen nagels) gedurende 1-2 minuten om vuil en olie op te lossen. Spoel je haar uit.

Frequentie: Co-wash om de 3-7 dagen, afhankelijk van je haartype en levensstijl. Coily haar hoeft minder vaak gewassen te worden, terwijl haar met slag vaker gewassen moet worden.

Stap 3: conditioneren

Conditioneren is de kern van de CGM, want krullend haar snakt naar vocht. Gebruik een siliconenvrije conditioner om je krullen te hydrateren en klitten tegen te gaan. Voor de meeste krultypes laat je de conditioner gedeeltelijk of volledig in je haar zitten (een techniek die “leave-in” wordt genoemd) om je krullen gehydrateerd en pluisvrij te houden.

Hoe doe je het? Breng een ruime hoeveelheid conditioner aan van wortel tot punt. Gebruik je vingers of een kam met brede tanden om het haar voorzichtig te ontwarren, begin bij de punten en werk omhoog (en niet andersom!). Heb je type 2 haar, spoel het grootste deel van de conditioner dan uit; voor type 3 en 4 laat je het erin. Gebruik de ‘squeeze-quench’ methode en breng de conditioner met je vingers van boven naar beneden aan tot je haar glibberig aanvoelt, als nat zeewier.

Stap 4: styling

Je styling is je finishing touch. In deze fase werk je toe naar mooie en gedefinieerde krullen. Breng CGM-goedgekeurde stylingproducten aan op nat haar om vocht in te sluiten en je krulpatroon te definiëren. Veelgebruikte producten zijn leave-in conditioners, crèmes, gels en krulactivators.

Hoe doe je het? Breng leave-in conditioner aan op nat haar voor extra hydratatie. Voeg een stylingcrème toe om de definitie van krullen te verbeteren en pluis te verminderen. Eindig met een gel om de krulvorm te fixeren.

Optioneel: voor extra mooie krullen kun je je haar ploppen. Zo doe je dat:

Was je haar en breng je stylingproducten aan op nat haar, zoals leave-in conditioner en gel.

Leg een katoenen T-shirt of microvezel handdoek plat neer met de hals naar je toe.

Buig je hoofd voorover en laat je natte haar voorzichtig op het midden van het T-shirt of de handdoek vallen, zodat je krullen op een natuurlijke manier verspreid liggen.

Pak de bovenkant van het T-shirt/doek en leg het in je nek zodat je haar volledig bedekt is.

Pak de zijkanten van het doek of de mouwen van T-shirt en draai ze om elkaar zodat je een ‘plop’ krijgt en je haar is ingepakt.

Laat je haar zo 10 tot 30 minuten zitten om overtollig vocht te absorberen en je krulpatroon te fixeren.

Verwijder het T-shirt/doek voorzichtig en style je haar verder zoals gewenst

Styling tools: vermijd borstels en kammen op droog haar, omdat ze krulpatronen verstoren. Gebruik je vingers en de zogenaamde finger coiling methode om je krullen te definiëren.

Stap 5: drogen

De CGM raadt warmtestyling af, omdat hoge temperaturen (van föhns of stijltangen) krullen kunnen beschadigen. Laat je haar in plaats daarvan aan de lucht drogen of gebruik een diffuser op een lage stand om het voorzichtig te drogen.

Hoe doe je het? Nadat je stylingproducten hebt aangebracht, laat je je haar ongestoord aan de lucht drogen om pluizen te voorkomen. Als je een diffuser gebruikt, bevestig deze dan aan je haardroger, zet hem op lage stand en beweeg hem over secties haar zonder de krullen aan te raken. Zodra de gel droog is, ‘scrunch’ je je haar.

Voor wie het nog niet weet: scrunchen is een techniek waarbij je met je handen knijpende, opwaartse bewegingen maakt in je natte of vochtige krullen om ze te activeren en meer definitie, volume en veerkracht te geven.

Stap 6: onderhoud

Om je krullen mooi te houden, moet je een consistente routine hanteren en deze aanpassen aan de behoeften van je haar:

Krullen opfrissen: spuit op dagen dat je je haar niet wast een krulversteviger in je haar om pluizig haar te temmen en je krullen op te frissen.

Deep cleansing: gebruik één keer per maand een sulfaatvrije shampoo om hard water of stylingproducten te verwijderen.

Bescherm je haar ’s nachts: slaap op een satijnen kussensloop of draag een satijnen muts om wrijving te verminderen en je kruldefinitie te behouden.

Productetiketten lezen

De Curly Girl Method is strikt wat betreft ingrediënten om ervoor te zorgen dat krullen gehydrateerd en gezond blijven en geen opbouw vertonen.

CGM-goedgekeurde producten bevatten milde, hydraterende en wateroplosbare ingrediënten die de krullen voeden zonder ze te coaten of uit te drogen. Dit zijn ingrediënten die je in CGM-producten kunt tegenkomen:

Zachte cleansers: cocamidopropyl betaïne, decyl polyglucose, coco betaïne (reinigt zonder oliën te verwijderen).

Verzachtende ingrediënten: sheaboter, olijfolie, plantaardige oliën, kokosolie (verzachten en hydrateren het haar).

Vochtinbrengende ingrediënten: glycerine, panthenol, honing (trekken vocht aan en houden het vast).

Proteïnen: sojaproteïne, tarweproteïne, zijdeproteïne (versterken het haar, vooral als het beschadigd is).

Vetalcoholen: cetylalcohol, cetearylalcohol, stearylalcohol, laurylalcohol (hydrateren en maken de haarschubben glad).

In water oplosbare siliconen: PEG- of PPG-gemodificeerde siliconen (spoelen gemakkelijk uit, minder opbouw).

Natuurlijke ingrediënten: aloë vera, hibiscus, mangoboter, zeemineralen (hydrateren en definiëren krullen).

Al deze ingrediënten verminderen de wrijving, maken je haar elasticiteit en geven het glans.

De CGM vermijdt ingrediënten die het haar uitdrogen, een ophoping veroorzaken of agressieve reinigingsmiddelen vereisen om ze te verwijderen. Deze ingrediënten kun je beter vermijden:

Sulfaten: natriumlaurylsulfaat, ammoniumlaurethsulfaat, natriumsulfonaat (agressieve reinigingsmiddelen die de natuurlijke oliën verwijderen, droogheid veroorzaken en de haarschubben beschadigen). Opmerking: sulfaten worden alleen gebruikt voor de eerste reset-wasbeurt of om het haar af en toe extra diep te reinigen.

Niet in water oplosbare siliconen: dimethicone, cyclomethicone, amodimethicone (sluiten het haar af, blokkeren vocht en vereisen sulfaten om ze te verwijderen, wat leidt tot opbouw en droogheid).

Alcoholsoorten die je haar uitdrogen: ethanol, isopropylalcohol, SD-alcohol (verdampen snel, drogen het haar uit en veroorzaken pluis).

Wax en minerale oliën: petrolatum, paraffine, minerale olie (vormen een barrière die het binnendringen van vocht verhindert, wat leidt tot droogheid).

Parabenen: methylparaben, propylparaben (conserveringsmiddelen die de hoofdhuid kunnen irriteren of het microbioom kunnen verstoren).

Siliciumdioxide: omhult het haar, verzwaart krullen en blokkeert vocht.

Formaldehyde: een agressief conserveringsmiddel dat het haar en de hoofdhuid kan beschadigen.

Om deze ingrediënten te identificeren, lees je altijd de productlabels of gebruik je online tools zoals CurlsBot of Is It CG? Wees voorzichtig, want sommige producten met het label “sulfaatvrij” of “siliconenvrij” kunnen nog steeds andere niet-CGM ingrediënten bevatten.

Tips voor succes

Het toepassen van de Curly Girl Method is meer dan een haarverzorgingsroutine. Het is een verandering in je levensstijl die geduld vereist. Je moet bereid zijn om te experimenteren en om de unieke behoeften van je haar te leren kennen. Hier zijn enkele tips voor succes:

Ken je haartype en porositeit: inzicht in je krultype (2A-4C) en porositeit (laag, medium, hoog) helpt je de juiste producten te kiezen. Haar met een lage porositeit heeft bijvoorbeeld lichtgewicht producten nodig, terwijl haar met een hoge porositeit zwaardere moisturizers nodig heeft.

Heb geduld: je haar kan er de eerste tijd vettig of plat uitzien (vaak 2-4 weken) als het zich aanpast aan een sulfaatvrije reiniging. Houd vol, want de resultaten verbeteren na verloop van tijd. Je moet er even doorheen.

Experimenteer: elke krullenbol is uniek. Probeer verschillende productcombinaties, stylingtechnieken of manieren van aanbrengen om te ontdekken wat het beste voor jouw haartype werkt.

Wees lief voor jezelf en je haar: de CGM gaat over houden van je natuurlijke haar en de eigenaardigheden ervan omarmen. Vier kleine overwinningen, zoals minder pluis of een betere kruldefinitie en wees creatief. Pas de CGM regels aan aan jouw levensstijl, want jij bent uniek.

