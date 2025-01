Haartrends 2025. Rechte bob kapsels met middenscheiding zijn hot! Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2025 kwamen we ze overal tegen: rechte bob kapsels met een middenscheiding. Ze behoren tot de belangrijkste haartrends 2025. Het is een heel eenvoudig maar tegelijkertijd super stijlvol kapsel waar je bovendien weinig omkijken naar hebt.

Rechte bob kapsels

Rechte bob kapsels met middenscheiding bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Rechte bob kapsels zijn op één lengte geknipt. De meest geliefde lengte voor lente zomer 2025 is kaaklijn. Deze chique en cleane lijnen maken dit kapsel uiterst chic. Het past perfect in de minimalisme trend die we ook dit jaar weer mogen verwelkomen. Het is een kapsel dat iedereen goed staat omdat het je jukbeenderen en kaaklijn mooi doet uitkomen maar ze ook verzacht. Een ander voordeel van dit kapsel is dat je er weinig omkijken naar hebt. Het is wash and go. Het kapsel laat zich ook heel gemakkelijk stylen met de föhn en een borstel of een steiltang. Ideaal voor als je een drukke levensstijl hebt.

Voor elke leeftijd

Haartrends 2025. Rechte bob kapsels met middenscheiding zijn hot! Foto Charlotte Mesman

Rechte boblijnen zijn geschikt voor elke leeftijd. Als je jong bent, staat dit kapsel pittig en modern. Als je wat ouder bent, is het geraffineerd en zelfverzekerd. En het is bijzonder anti-aging.

De cleane en sluike lijnen liften als het ware je gelaatstrekken waardoor je jonger lijkt. De korte lokken omlijsten je gezicht en de kaaklengte verlegt de aandacht naar boven, naar je ogen en jukbeenderen. De korte lengte is ideaal voor als je haar dunner wordt omdat je haar minder zwaar is en daardoor voller lijkt. Als je wilt, kun je de lokken van voren wat langer laten. De look wordt hierdoor nog zachter en vrouwelijker.

De middenscheiding

Haartrends 2025. Modellen met rechte bob kapsels met middenscheiding. Foto Charlotte Mesman

De combinatie van een rechte boblijn en middenscheiding is een grote favoriet. TikTokkers zweren al jaren bij een middenscheiding die modern, trendy en oneindig chic oogt.

Model met rechte boblijn op kaaklengte bij Zimmermann. Foto Charlotte Mesman

De symmetrie van de middenscheiding zorgt bovendien voor balans in je gezicht. Het is een perfecte haarstijl voor verschillende gezichtsvormen, vooral als je een ovaal of rond gezicht hebt.

Model met rechte boblijn op kaaklengte bij Zimmermann. Foto ADVERSUS

Een middenscheiding bedekt ook deels je voorhoofd en kan helpen om dunner wordend haar of een terugtrekkende haarlijn te camoufleren.

Rechte boblijnen met middenscheiding

Bekijk onze foto’s maar eens. Zoals je ziet, kiezen zowel influencers als modellen graag voor bob kapsels met een middenscheiding. Wie weet, is het iets voor jou.

