Wet look kapsels met een twist. Hotte haartrend voor winter 2025. Model bij Akris. Foto Charlotte Mesman

Het is ongelooflijk hoeveel wet look kapsels we tijdens deze Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026 hebben gezien. Op vele catwalks zagen we de modellen met haar dat superstrak rond het hoofd was gekapt en vervolgens met gel of een ander glossy haarproduct was bewerkt. Strakke wet looks kapsels worden ongetwijfeld een hotte haartrend voor winter 2025/

Strak, strakker, strakst

De wet look kapsels voor herfst winter 2025 zijn strakker dan strak. Als je niet van haar uit je gezicht houdt, dan is dit niets voor jou. Maar weet wel dat een supersleek wet look kapsel ongelooflijk chic en stijlvol is. Het is ook – we blijven het zeggen – de ideale noodoplossing voor ongewassen haar of een bad hair day.

Ga je voor een up-to-date wet look gebruik dan een superfijne kam om je haar niet alleen strak naar achteren te brengen maar ook te zorgen dat elk haartje op z’n plaats ligt. De wet looks kapsels voor het komende seizoen zijn niet alleen strak maar vragen ook om een perfectionistische spirit.

Origineel met een geisha twist

Maar daarmee hebben we het nog niet gehad. De trend wil dat je je haar in spannende secties verdeeld zodat je een soort grafische vlakken krijgt. We doen dus nog een stap verder dan voorheen. We zagen dit soort kapsels onder meer bij Hermès en in een nog extremere versie bij Akris.

De hair looks bij het Zwitserse maison Akris leken geïnspireerd door de kunstige kapsels van de geisha’s in Japan. Het haar was in verschillende secties verdeeld. Zo waren de voorste lokken en de lokken aan de zijkanten van het haar van elkaar gescheiden. De zijsecties waren over het achterhoofd gelegd en daaroverheen ging de sectie met de voorste haarlokken. Achter bij de nek was die laatste sectie vervolgens een soort ‘ingestopt’. Er was dus geen staart of knot zoals je dat gewoonlijk ziet.

Niet elk kapsel was overigens hetzelfde. Een kort kapsel kwam met een superscherpe zijscheiding. Bij andere kapsels waren de afzonderlijke secties wat minder goed zichtbaar.

Lukt het je niet om superscherpe secties te maken, breng je haar dan met een fijne kam héél strak naar achteren en zet het in je nek in een knotje vast. Let goed op dat het haar ook bij je oren strak is weggetrokken.

Superglossy finish

Maak deze look af met een high gloss haarproduct. Ga voor een hoogglans gel en breng er een royale dosis van aan op je haar. Dit kun je met je handen doen maar wij hebben dit backstage ook wel zien doen met een klassieke scheerkwast.

Kiss curls

Een evolutie van deze look is: kiss curls, ook wel kuskrullen genoemd. We hebben het dan over krullen die met gel op het voorhoofd worden gelegd. We zagen deze trend voor 2023 al lichtjes opkomen, maar toen weer uitdoven. Maar we denken dat kiss curls wel eens een grote haartrend voor winter 2025 2026 kunnen worden. We zagen ze namelijk al volop in de streetstyle bij deze editie van de Paris Fashion Week. En niet alleen dames maar ook heren liepen ermee rond!

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en begin alvast met deze look te experimenteren.

