Korte kapsels voor 2025 rechtstreeks van de catwalks. Photo courtesy of N21

Zagen we de afgelopen jaren vooral rechte bob kapsels, op de catwalks voor herfst winter 2025 schitteren de meest uitlopende korte kapsels. Ze zijn onderling heel verschillend maar hebben één ding gemeen: ze zijn supertrendy en zo cute dat je bijna meteen je kapper zou bellen voor een nieuwe korte coupe. We lopen je even door de verschillende korte kapsels voor 2025 heen.

Het korte kapsel op de coverfoto

Een van de meest geziene korte kapsels voor 2025 is een kort of halflang kapsel waarbij het haar van voren korter is en naar achteren toe langer wordt, waarbij de oren bedekt zijn. De voorkant kan verschillende lengtes hebben. Van een korte tot langere pony, een lok tot langere lokken die je gezicht omlijsten. Voor een supertrendy twist geef je dit kapsel een matje (wat langer haar in je nek) mee. Je kapper zal hier wel raad mee weten.

Lange lok

Korte kapsels voor 2025 rechtstreeks van de catwalks. Photo courtesy of N21

Het kapsel op de foto hierboven is een variant op het eerste kapsel. De lok is hier wat langer en ook het haar bij de oren. Ook hier zie je weer dat matjes-idee in de nek. De lok is heel modern omdat die uit plukjes van verschillende lengtes bestaat.

Rechte bob

Korte kapsels voor 2025 rechtstreeks van de catwalks. Photo courtesy of N21

Het rechte bob kapsel met middenscheiding is inmiddels een klassieker en we blijven dit kapsel zien. Het is geschikt voor steil haar maar ook als je krullen hebt, is het supercool.

Kort kapsel met lange voorkant

Korte kapsels voor 2025 rechtstreeks van de catwalks. Photo courtesy of N21

Houd je van een fris kort koppie, dan is het kapsel op deze foto misschien iets voor jou. De voorkant is hier vrij lang en kan als pony of zijlokken gedragen worden. Bovenop het hoofd is het haar korter zodat je een ondeugend opspringend kruintje krijgt. Ook in de nek is dit kapsel kort en de oren zijn maar half bedekt. Dit is een pittig kort maar toch vrouwelijk kapsel, ideaal om het voorjaar mee te verwelkomen.

Boyish kort kapsel

Korte kapsels voor 2025 rechtstreeks van de catwalks. Photo courtesy of N21

Dit kapsel is cool en geschikt voor stoere meiden. Anders dan bij de andere kapsels is de voorkant hier kort en in plukjes geknipt. Voor de oren zijn er wat langere plukjes maar de oren zelf zijn vrij. Verder is het kapsel kort en gelaagd geknipt en is de nek bloot. Wie durft?

