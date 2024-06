Deze schoenentrend voor zomer 2024 hadden we niet verwacht

Het is het toppunt van frivoliteit: rode schoenen. Het is ook een van de hotste schoenentrends voor zomer 2024.

Schoenentrends voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Toen we nu alweer jaren geleden witte schoenen onder donkere kleding gingen dragen, voelde dat best gek. We hadden namelijk geleerd dat dat ‘not done’ was. Nu gaan we weer een taboe op schoenengebied doorbreken. Rode schoenen onder wat voor een outfit dan ook! Het is één van de grootste schoenentrends voor zomer 2024.

Hoe draag je rode schoenen?

Schoenentrends voor zomer 2024. Op deze foto: Grace Ghanem. Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk mag je met deze trend helemaal losgaan. Kijk maar eens naar stijlicoon Grace Ghanem die tijdens de Paris Fashion Week een paar hoge sandalen met rode pompons onder een bordeauxleren rok droeg.

Maar het kan ook veel eenvoudiger. Zo zagen we bij Miu Miu rode teenslippers (zie de coverfoto) onder een donkerblauwe bermuda. Een vrij klassieke combinatie die modern wordt door het dubbele zwembroekidee met rijgkoord, een leidraad in de Miu Miu collectie voor zomer 2024.

Schoenentrends voor zomer 2024. Op deze foto Xenia Adonts. Foto Charlotte Mesman

Bij Miu Miu was sowieso veel rood aan de voeten te vinden. Influencer Xenia Adonts kwam aanstappen in heftige bordeauxrode laklaarzen onder een witte minirok met stroken. Daarover ging dan weer een donkerrode blazer met daaronder een donkerblauwe trui. Zoals je ziet, is het een mix van klassiekers en supercoole items die de traditionele kleurcombinatie rood, wit, blauw een moderne touch meegeeft.

Rode slingbacks met sokken. Foto Charlotte Mesman

Ook heel populair zijn deze zomer rode slingbacks met puntige neus. Je kunt ze zonder kousen dragen maar mag ze mogen ook met sokken.

Rode sandalen onder een spijkerbroek. Op deze foto Jeanne Dumas. Foto Charlotte Mesman

Een combinatie waar iedereen wel iets mee kan, is tenslotte die van Jeanne Dumas die een klassieke spijkerbroek look met blazer afmaakte met een paar hoge helrode sandalen.

Overigens zijn dit maar voorbeelden. Het assortiment rode schoenen voor zomer 2024 is enorm groot. Denk maar eens aan rode lakballerina’s, rode espadrilles, rode platte sandalen en zelfs rode pumps.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

