Als het goed is, staat ons een zonovergoten vakantiemaand te wachten. We zochten vier looks voor feestelijke gelegenheden voor je uit.

Augustus 2024. 4x Mode ideeën voor feestelijke gelegenheden. Foto ADVERSUS

Augustus is een maand die op kledinggebied oneindig veel mogelijkheden biedt. Luie dagen in de tuin, lome dagen in de stad, wandelingen in de natuur, feesten, bruiloften, festivals, boottochtjes. Het is een maand waarin je je in alle opzichten kunt uitleven en je op je mooist kunt kleden. We zochten vier zomerlooks voor je uit voor feestelijke gelegenheden.

De witte bermuda

Augustus 2024. 4x Mode ideeën voor feestelijke gelegenheden. Foto ADVERSUS

Een top item voor zomer 2024 is de witte bermuda. Je kunt ‘m op allerlei manieren dragen. Voor een casual look draag je deze bermuda met platte sandalen en een T-shirt of crop top. Voor een feestelijke gelegenheid schitter je in een witte bermuda met daarop een mooie blouse of een chique blazer. Maak de look af met een sandalen met hoge hakken en een feestelijke touch zoals de sandalen met bloemen op onze streetstyle foto.

De witte broek

Augustus 2024. 4x Mode ideeën voor feestelijke gelegenheden. Foto ADVERSUS

Superchic is ook de slank afkledende witte broek met hoge taille. Met zo’n zomerbroek kan je look op zich al niet stuk. Ook met dit item kun je alle kanten op. Met een paar hoge pumps zit je al een heel eind in de buurt van een feestlook maar heb je ook een spannende basis voor een avondje stappen. Maak de look af met een mooie blouse of een crop top al naar gelang de gelegenheid. Over de crop top kun je een cropped jasje dragen. Voor een ultieme feestlook combineer je een witte broek met een glitter top.

Het broekpak

Het broekpak is en blijft een topper. Foto ADVERSUS

Het broekpak is al sinds seizoenen een topper en een instant-good-look. In een broekpak is het altijd schitteren. Voor een feestelijke look combineer je broek en bijbehorend jasje met een mooie (kanten) top en een paar goed gekozen accessoires: een zwarte zonnebril voor sterallures, een paar schoenen met hoge hakken en een mooie tas. Je haar breng je naar achteren en in je oren hang je een paar gouden oorbellen. Red carpet proof! Maar ook een superlook voor een bruiloft of een andere mondaine gelegenheid.

De lange jurk

Lange jurken voor augustus 2024. Foto ADVERSUS

De lange jurk blijft zijn aantrekkingskracht behouden. Een lange jurk is vrouwelijk en chic, zomers en feestelijk. Bovendien heb je hier keuze te over. Fantasieën – vooral bloemenfantasieën – doen het in de zomer altijd goed. Verder zien we voor augustus 2024 ook veel volumineuze jurken met een romantische twist, stroken en draperieën.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor deze zomermaand.

