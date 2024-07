Dit zijn de belangrijkste bloemenprints voor zomer 2024. Photo courtesy of Givenchy

Bloemenfantasieën doen het, zoals altijd, goed in de zomer. Ook in de modetrends voor zomer 2024 zijn ze volop te vinden, in allerlei vormen en kleuren. Voor dit seizoen verrassen de ontwerpers ons met gedurfde bloemmotieven die variëren van delicaat borduurwerk tot oversized prints. Klassieke bloemen prints voor zomer 2024 krijgen een nieuw jasje en zijn verrijkt met een moderne twist.

Dit zijn de belangrijkste bloemenprints voor zomer 2024. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Bij Alexander McQueen zagen we jurken in de vorm van grote rozen, bij Zimmermann spotten we delicate bloemmotieven in zachte pastels en Stella McCartney koos voor een soort jaren ’70 mille-fleurs patroon in geel, oranje. paars, wit en groen. Bij Givenchy zagen we uiterst geraffineerde, handgeschilderde bloemen die effen kledingstukken letterlijk opfleurden.

Bh met 3D bloemen. Photo courtesy of Vivetta

Bloemen zijn niet alleen beperkt tot jurken; ze prijken op van alles, van maatpakken tot casual kleding tot zelfs ondergoed. Zo showde Vivetta een kokerrok met bloemmotief met daarop een bh die was versierd met roze 3D rozen. Rozen en rozetten zijn dan ook een trend voor zomer 2024.

Ontwerpers als Sandy Liang en Simone Rocha verwerkten rozetten in hun ontwerpen en gebruiken ze om tailles en halslijnen te accentueren, of als op zichzelf staande accessoires.

Dit zijn de belangrijkste bloemenprints voor zomer 2024. Photo courtesy of Max Mara

Roberto Cavalli en Versace kwamen met schitterende, zwierige jurken – maxi maar ook kort – die overdekt waren met rozerode bloemen en Max Mara stuurde avondjurken met blommen tegen een verrassend genoeg donkere achtergrond de catwalk op waardoor je een soort gobelin idee kreeg.

Bloemenprint. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Je zou kunnen zeggen dat bloemmotieven de plaats hebben ingenomen van de grafische designs van vorig jaar zomer.

Zo draag je de bloemenprints voor zomer 2024

Weet je niet goed hoe je bloemmotieven moet dragen, dan hebben we een paar tips voor je:

Begin klein: ben je niet echt een bloementype of voel je je er onwennig in, begin dan met accessoires zoals een gebloemde sjaal of een handtas met rozetten.

Kies jouw stijl: bloemmotieven kunnen heel romantisch en vrouwelijk maar ze kunnen ook dark of couture zijn. Zoek de bloemenprint die bij jou past.

Mix: combineer een gebloemd kledingstuk met effen kleuren of neutrale tinten om een evenwichtige look te creëren.

Match: matchen mag ook weer (zie de bloemenjurk met tas in dezelfde bloemenprint bij Givenchy).

Speel met contrasten: combineer kleine, delicate bloemenprints met grotere, gedurfdere prints voor een opvallend contrast.

Waag je aan 3D bloemen: kledingstukken of accessoires met 3D bloemenelementen zoals applicaties of borduursels geven diepte en beweging aan je outfit. Alleen al een sjaaltje of ketting met een grote bloem om je nek geeft je outfit een feestelijke twist mee.

Stem je bloemenmotief op de gelegenheid af: kies subtiele bloemmotieven voor op je werk en gewaagdere ontwerpen voor feestelijke gelegenheden.

Vergeet je schoenen niet: schoenen met bloemenprint of sandalen met bloemenversieringen kunnen een speels accent aan je outfit toevoegen.

