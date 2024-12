Feestkleding 2024. 12x Modetrends voor jouw party look

Volgens de feestkleding 2024 en modetrends mag je deze decemberfeesten flink uitpakken. Go big, or go home, is het motto.

Go big, or go home! Daarmee hebben we bijna alles al gezegd over de feestkleding 2024. Of het nu om kerstmis, Oudejaar of een nieuwjaarsborrel gaat, we willen schitteren in uitgesproken glamour looks. Leuker kan gewoon niet. We zetten de trends voor de feestmode voor je op een rijtje.

#1 Fluweel

Denk hierbij aan lange fluwelen jurken, mouwloos, met hoge splitten en verleidelijke details in het donkerblauw, zwart maar ook in kleuren als oudroze, gifgroen (!) en saffierblauw.

#2 Metallics

Metallics zijn geen nieuwheid maar toch doen we het dit jaar anders. We gaan namelijk voor total looks, total silver (Elie Saab) of total gold (Dior). Was het een paar jaar geleden nog supercool om zilver en goud bij elkaar te dragen, dit jaar gaan we voor monochroom.

#3 Mixen

Dit jaar mogen we qua texturen en moods meer dan ooit mixen (deze trend is volgens ons enorm cool!). Zo mag je bij een superglam avondjurk een paar grote bonthandschoenen en een grappige beanie met punt(oren) dragen (Louis Vuitton) of een rok met kristallen met een grijze coltrui combineren (wederom Louis Vuiton). Zie ook het Italiaanse modehuis N21 dat een huidskleurige rok met kristallen met een wintertrui en sjaal de catwalk opstuurde. Helemaal bont maakte Elisabetta Franchi het met een acid gele paillettenjurk met daaronder donkerrode sneakers en als finishing touch een donkerrood oversize vest met athleisure vibes.

#4 Pailletten

We noemden al de gele paillettenjurk van Elisabetta Franchi, maar zij was niet de enige die voor pailletten koos. We zagen ze op vele catwalks in allerlei kleuren.

#5 Veren en franjes

Veren zijn hot, vooral zwarte veren. Die kwamen we tegen bij Dolce & Gabbana, Louis Vuitton daarentegen koos voor gekleurde veren (en gekleurde enkellaarsjes). Geen zin in veren? Ga dan voor franjes. In jaren ’70 (Chloé) of zelfs flapper style (Dior).

#6 Kerstrood

En dan nu even geen bordeauxrood – een top modekleur voor winter 2024 2025 – maar KERSTROOD!

#7 Smoking voor haar

De smoking voor haar is opnieuw een trend maar dan wel in supersexy versie (zie Dolce & Gabbana). Op z’n retour daarentegen het oversized broekpak met een sexy topje (mag nog wel, maar is het wel erg 2023).

#8 Lange mouwloze jurken met long coats / fake fur

Dramatisch is dé trend! Daar horen sensuele lange jurken bij met een power coat. Deze winter is dat een long coat of een weelderige fake fur zoals in de mob wife aesthetic. Neem je ruimte in en wees niet bang om gezien te worden!

#9 Zwart en acid kleuren

Zwart viert weer hoogtij voor superzwoele lange avondjurken, soms superdoorzichtig en ultra sensueel (Valentino), soms lingerie-inspired (Dolce & Gabbana), soms versierd met kristallen, strass of pailletten. Zwart ook voor pittige korte cocktail jurkjes. Maar… verrassend genoeg gaan we voor de feesten 2024 ook acid kleuren dragen met geel aan kop (Roberto Cavalli, Philosophy, Alexander McQueen).

#10 Leer

Leer voor de Feesten 2024? Yep! Dit is een nieuwkomer. Leer voor de avond. Denk hier aan boterzachte zwartleren blouses, rokken of jurken, maar ook aan een tailored motorjack op een lange zwarte rok (Roberto Cavalli).

#11 Sixties en seventies

Geen (feest)mode zonder een retro twist. De sixties zijn terug met korte cocktailjurken met A-lijn (Celine). Supercool ook de bohémien seventies look met lange strokenjurken in combinatie met hoge lieslaarzen. Als je daar geen goed figuur mee slaat!

#12 Lange handschoenen, beanies en sneakers

Qua modeaccessoires mag het ook best een beetje ‘gek’ dit seizoen. Je kunt voor ultralange handschoenen gaan maar ook voor knoertgrote bonthandschoenen (we noemden ze al). Ook mag je je avondjurk met een stoere of coole beanie combineren. Van stoere laarzen aan het kerstdiner kijkt niemand meer op maar onder je lange paillettenjurk mogen dit seizoen ook een paar must-have sneakers prijken :-)

