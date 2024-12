Kerstmis en nieuwjaar. Nee zeggen tijdens de feestdagen

December is een feestelijke en sfeervolle maand waar we allemaal volop van zouden moeten genieten. Maar al te vaak is dat niet het geval. Want het is ook een periode waarin familie en vrienden de neiging hebben om je te ‘claimen’. En ga in een tijd waarin iedereen lief moet zijn voor elkaar, maar eens nee zeggen.

Of het nu gaat om een familiediner, een bezoek van vrienden of een nieuwjaarsfeest, ‘Nee’ zeggen kan een uitdaging zijn. We bogen ons over dit dilemma, leefden ons in in een paar veel voorkomende situaties en bedachten hoe je elegant en respectvol onder (wat jij ervaart als) verplichtingen kunt uitkomen, zonder de gevoelens van anderen (en jezelf!) te kwetsen.

Je gevoelens begrijpen

Voordat we ingaan op een paar specifieke scenario’s, eerst dit: de eerste stap is eerlijk tegenover jezelf te zijn en jezelf toe te staan sommige dingen gewoonweg niet te willen. De feestdagen kunnen overweldigend zijn, maar weet dat het prima is om prioriteit te geven aan je eigen welzijn. Je grenzen erkennen is de eerste stap om ze effectief te communiceren.

Nee zeggen tijdens de feestdagen

1. Een familie-uitnodiging afslaan

Scenario: Kerstdiner met ouders

Wat je kan zeggen:

“Heel erg bedankt voor de uitnodiging voor het kerstdiner. Ik waardeer het echt en ik hou van jullie allebei. Dit jaar heb ik wat tijd voor mezelf nodig om op te laden, dus ik kan niet komen. Laten we snel een moment plannen om bij te praten – ik zou graag alles horen over de viering!”

Waarom dit werkt

Deze reactie drukt dankbaarheid en liefde uit terwijl je duidelijk aangeeft dat je persoonlijke tijd nodig hebt. Het opent ook de deur voor toekomstige ontmoetingen en geeft je ouders de zekerheid dat je de relatie met hen waardeert.

2. Nee zeggen tegen vrienden die van ver komen

Scenario: Vrienden (van ver) willen je komen opzoeken

Wat je kan zeggen:

“Ik ben heel blij dat je op bezoek wilt komen en dat je dit voor onze vriendschap overhebt! Jammer genoeg is de kerst een drukke tijd waarin veel mensen mijn aandacht opeisen en ik niet optimaal mezelf kan zijn. Laten we iets plannen voor een andere keer, wanneer ik volop kan genieten van onze tijd samen. Nogmaals, ik waardeer het dat aan mij gedacht hebt en bereid bent om de hele reis hiernaar toe te maken.”

Waarom dit werkt

Dit antwoord erkent hun verlangen om contact te maken terwijl je eerlijk je huidige gemoedstoestand uitdrukt. Het benadrukt dat je samen quality time wilt, alleen niet op dit moment.

3. Oudejaarsavondplannen afwijzen

Scenario: Vrienden willen samen oudejaarsavond vieren

Wat je kan zeggen:

“Ik waardeer de uitnodiging voor oudejaarsavond! Het klinkt geweldig, maar ik plan dit jaar een rustige avond om na te denken over het afgelopen jaar en op te laden voor het nieuwe. Laten we zeker snel bijpraten!”

Waarom dit werkt

Met dit antwoord toon je waardering voor de uitnodiging en laat je zien dat je de voorkeur geeft aan eenzaamheid of een rustigere viering. Het suggereert ook toekomstplannen en houdt de vriendschap in stand zonder de druk van onmiddellijke deelname.

Algemene tips om nee te zeggen

Wees eerlijk maar vriendelijk

Authenticiteit is belangrijk: deel je ware gevoelens zonder te veel uitleg te geven of smoesjes te verzinnen.

Gebruik “ik”-verklaringen: richt je op je behoeften (bijv. “Ik heb wat rust nodig”) in plaats van anderen de schuld te geven.

Kom met alternatieven

Kom met toekomstplannen: stel eventueel een alternatieve tijd of activiteit voor die beter bij je past.

Wees creatief: stel andere manieren voor om contact te maken die passen bij je huidige mood, bijvoorbeeld een telefoongesprek of een video call.

Wees positief

Druk dankbaarheid uit: bedank altijd de persoon die aan je denkt.

Blijf warm: houd je toon vriendelijk en respectvol; dit helpt de boodschap te verzachten.