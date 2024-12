Jeans en een long coat voor een ultieme streetstyle look voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Twee klassiekers, twee tijdloze items. Samen vormen ze ultieme streetstyle look voor winter 2024 2025. Het is een combinatie waarmee het niet mis kan gaan. Quiet luxury op en top! Met een paar goed gekozen mode accessoires is het een fantastische look die je moeiteloos en chic de winter doorhelpt.

Waarom de combinatie lange jas en jeans?

Lange jassen zijn al lang niet meer weg te denken uit de wintergarderobe vanwege hun elegantie en praktische eigenschappen, maar dit seizoen zijn ze langer dan ooit. In vergelijking met een paar seizoenen geleden zijn ze ook ruimer waardoor er heel wat lagen onder kwijt kunt zonder dat ‘opgepropte’ gevoel.

Het fijne van deze look is dat je ook niet lang over de combinaties hoeft na te denken. Wat voor een spijkerbroek je ook kiest – jeans met rechte pijpen, wijde pijpen, baggy jeans of zelfs skinny jeans – een lange jas past bij elke stijl.

Styling tips voor winter 2024 2025

Onder de jas: een wintertrui of coltrui houd je warm maar is ook trendy. Effen truien en kabeltruien zijn de trend. Kies voor warme kleuren zoals bordeauxrood of diepgroen, die dit seizoen trendy zijn, of klassieke kleuren als donkerblauw en grijs. Ga voor mooie materialen, zoals wol of misschien zelfs kasjmier. Wil je voor meerdere lagen gaan, draag er dan een wit T-shirt onder. Voor de avond kies je voor een crop top of een mooie zwarte top.

Accessoires: beanies, (fake) bonthandschoenen in megaformaat en stoere of glamour ceintuurs met goudkleurige kettingen zijn hotte winter accessoires. Denk verder aan klassieke tassen en zwarte zonnebrillen. Soms ook kan het heel leuk zijn om bij een klassieke outfit een felgekleurd accessoire te kiezen, zoals een oranje tas.

Trendy schoenen: onder je jeans draag je grove laarzen, trendy sneakers of coole ballerina’s met pailletten.

Spelen met texturen: gebruik verschillende materialen om diepte aan je outfit te geven. Combineer bijvoorbeeld een wollen jas met een spijkerbroek en leren laarzen, of een jas van imitatiebont met een verweerde jeans voor een chic contrast.

