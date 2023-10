Look 1. Quiet luxury trend in de streetstyle mode. Foto Charlotte Mesman

Eén van meest geliefde modetrends voor de herfst winter 2023 2024 is ‘quiet luxury’. In deze trend draait het allemaal om ingetogen elegantie en comfortabele maar geraffineerde ontwerpen met luxe materialen.

Wat is quiet luxury?

Quiet luxury is een modetrend die de nadruk legt op kleding van de hoogste kwaliteit, tijdloosheid, verfijning en understatement. Het is een eerder een mood dan een specifieke look. Het is puur minimalisme maar dan wel met gepolijste, luxueuze basics, ofwel: klassiekers. Modemerken die helemaal in het plaatje passen, zijn: Max Mara, Giorgio Armani, Hermès, Brunello Cucinelli, Loro Piana, Jill Sander en – veel minder prijzig – Uniqlo.

Heel wat beroemdheden – modellen, influencers, actrices – kleden zich volgens de quiet luxury trend. Een paar namen? Kendall Jenner, Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow, Mary-Kate en Ashley Olsen (zie ook hun fashion brand The Row), Katie Holmes en Angelina Jolie.

Waar komt de trend vandaan?

Look 2. Quiet luxury trend in de streetstyle mode. Foto Charlotte Mesman

De opkomst van quiet luxury kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder een verschuiving naar ingetogen luxe – als reactie op de logomanie bijvoorbeeld – en de invloed van populaire tv-programma’s als Succession. Bovendien heeft de toestand van de wereld, zoals de wereldwijde recessie in 2008 en de onzekerheid van het post-pandemische tijdperk, ook een rol gespeeld in de populariteit van deze trend. Het is een trend die al lang aan het rijpen is en die deze winter volop tot bloei komt.

Waarom zou je meedoen?

Look 3. Camelkleurig mantelpak. Foto Charlotte Mesman

Het is ook een trend om mee te experimenteren want als geen andere mode tendens verrijkt het je garderobe. Het gaat immers om tijdloze items die een goede basis voor je garderobe leggen en waar je jarenlang plezier van zult hebben. Bovendien laten de quiet luxury items zich heel gemakkelijk combineren.

Hoe creëer je een quiet luxury look?

Look 4. Krijtstrepen zijn een enorme modetrend. Foto Charlotte Mesman

In de mode van herfst winter 2023 2024 wordt quiet luxury gekenmerkt door neutrale en gedempte kleuren, comfortabele maar toch elegante ontwerpen en het gebruik van luxueuze materialen, elegante texturen en bijna klassieke proporties. We zochten voor vier streetstyle looks voor je uit (je hebt ze hierboven al gezien). We lopen je er even snel doorheen:

Look 1: een mantelpakje in tweed met daaronder een gilet

Als er iemand is die een quiet luxury look heeft dan is het modejournalist Caroline Issa. Bij Chloé in Parijs – waar we overigens meerdere quiet luxury looks spotten, droeg ze een mantelpak in bruine tweed met daaronder een donkerblauw herengilet. Opmerkelijk zijn ook de leren sandalen met hoge hakken en zwarte sokken.

Look 2: klassieke broek met coltrui

We zeiden het al, in de quiet luxury trend draait het om minimalisme. Met een klassieke bandplooibroek – al dan niet in het leer – en een effen coltrui kom je al een heel eind. Let op de geraffineerde kleurcombinatie en de materialen. Zie ook de zwarte tas en zonnebril.

Look 3: camelkleurig mantelpak met lange rok

Als er één kleur is die bij uitstek quiet luxury is dan is het camel. Dit camelkleurige mantelpakje is überchic. Let ook op de beige tas en de zwarte zonnebril. De oorbellen hadden wat ons betreft wat kleiner gemogen.

Look 4: krijtstreep broekpak

Voor wie het nog niet weet, krijtstrepen zijn een huge modetrend voor herfst winter 2023 2024. Met een krijtstreep broekpak zit je helemaal goed. Let hier op de proporties: de broek is wijd maar heeft een lage taille, het jasje is cropped. Supercool en chic ook de zwartleren ballerina’s.

