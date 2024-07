Check deze zomer haartrends en verzorgingstips voor zomer 2024

Het is zomer! Tijd om je haar los te gooien (of niet). Check deze zomer haartrends en haarverzorgingtips. Ga voor een ultiem zomer hairlook.

Het is zomer! Tijd om je kapsel te updaten en je te laten inspireren door de allernieuwste haartrends die de zorgeloze geest van het seizoen weerspiegelen. Deze zomer gaan we voor beweeglijke texturen en praktische maar vrolijke haarstijlen. Ben je klaar om met jouw haardos de uitdagingen van zon, zee en wind aan te gaan? Hier vind je een overzicht van de belangrijkste trends en essentiële verzorgingstips om je haar de hele zomer lang gezond en mooi te houden.

Haartrends voor zomer 2024

1. Highlights

Highlights zullen altijd hot blijven. Ze zijn bij uitstek zomers en worden in de zon zelfs nog mooier. De zon is in dit geval een bondgenoot. De trend is: fijne highlights (baby lights). Check de air touch techniek. Heel mooi zijn honingblonde highlights in plaats van bleached highlights. Vraag je kapper of je haar daarvoor geschikt is.

2. Beach waves

Een andere haarstijl waar je in de zomer niet omheen kan, zijn beach waves. Op en top zomers en gemakkelijk te creëren. Gebruik een zeezoutspray op vochtig haar voor extra textuur. Kneed je haar met je vingers in model en laat het aan de lucht drogen voor een nonchalante finish. Een andere beproefde methode is je haar voor het slapen gaan vlechten. Maak het lichtjes vochtig, vlecht het en haal de vlechten ’s morgens uit. Met deze methode krijg je meer gedefinieerde waves.

3. De shag coupe

Hoe je wel van een (stijlvolle) uitdaging, laat je haar dan voor de zomervakantie in laagjes knippen. Dit voegt extra volume en beweging toe en is perfect voor warme zomerdagen. Vraag je kapper in dit geval om choppy laagjes die je gezicht omlijsten. Deze coupe past bij zowel steil als golvend haar. Gebruik een texturizing spray om de laagjes te versterken en een doorleefde look te creëren.

4. Haaraccessoires

Haaraccessoires zoals haarbanden, speldjes en sjaals maken een comeback en kunnen een speelse touch aan je kapsel toevoegen. Gebruik kleurrijke of versierde haarspelden om je kapsel mee te verrijken of haar uit je gezicht te houden. Je kunt ook een lichtgewicht sjaal om een knot of vlecht binden voor een extra vleugje ‘chic’. Ga voor vrolijke kleuren voor een ultieme zomerlook maar experimenteer ook eens met een zwart sjaaltje voor de avond of een chique uitstraling.

5. Tenniscore

Houd je van een frisse, sportieve look, laat je dan inspireren door de tenniscore trend die momenteel in zwang is. Deze trend is perfect voor actieve zomerdagen. Bind je haar samen in een eenvoudige paardenstaarten of vlechten die het haar uit je gezicht houden en draag een witte zonneklep en sportieve haarbanden (wit voor een frisse zomerse look, zwart voor een stijlvolle look).

6. Wet look

Voor een casual en toch high-fashion look ga je voor een wet look kapsel. In plaats van gel kun je een hydraterend masker gebruik. Daarmee doe je je haar een plezier en verkrijg je een glanzende finish. Voor een superstrakke en moderne look gebruik je een gel of mousse waar je een wet look paardenstaart of knotjes mee maakt.

7. Minibangs

Een mini pony geeft elke stijl een rockster flair. Deze pony is eenvoudig te knippen en groeit ook snel weer uit. Style je pony met een lichtgewicht pommade voor een niet-vette finish. Je kunt ook experimenteren met nep pony als je de schaar niet in je lokken wilt zetten, bijvoorbeeld voor een avondje uit.

Veelvoorkomende haarproblemen in de zomer en verzorgingstips

De zomer kan – dat weten we allemaal – een aanslag op je haar zijn. We tackelen een aantal veel voorkomende problemen die je beter kunt voorkomen.

1. Schade door de zon

Probleem: UV-straling kunnen je haar uitdrogen en beschadigen.

Verzorgingstips: gebruik haarproducten met UV-filters en draag hoeden, petten of sjaals buitenshuis.

2. Droog haar door zout water

Probleem: zeezout droogt je haar uit.

Verzorgingstips: maak je haar voor het zwemmen nat met leidingwater (douche) zodat het minder zout opneemt en gebruik regelmatig, in de zomer minstens één keer per week, een hydraterend masker om het vochtgehalte te herstellen.

3. Blootstelling aan chloor

Probleem: chloor kan droogheid en een groenige verkleuring veroorzaken.

Verzorgingstips: breng voor het zwemmen een leave-in conditioner of haarolie (arganolie bijvoorbeeld) aan om een beschermende barrière te creëren en gebruik na het zwemmen een speciale zwemmersshampoo om chloorophoping tegen te gaan.

4. Pluizig haar

Probleem: vochtig zomerweer kan pluizig haar verergeren.

Verzorgingstips: gebruik een anti-pluis serum of olie om je haar glad te maken en pluizig haar te temmen.

5. Uitdroging

Probleem: warm weer kan leiden tot uitdroging die de gezondheid van je haar aantast.

Verzorgingstips: drink voldoende water en eet hydraterende voedingsmiddelen zoals komkommers en watermeloen om je haar ook van binnenuit te hydrateren.

