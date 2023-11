Als we op de catwalks voor lente zomer 2024 mogen afgaan, dan staan de allernieuwste haartrends in het teken van: minimalisme.

Tijdens de afgelopen modeweken kregen we niet alleen een idee van de nieuwste modecollecties maar ook van de haartrends voor lente zomer 2024. Die lieten een heel uiteenlopend beeld zien. Van moderne, androgyne hoofden tot girlie girlie kapsels.

Dit zijn vijf macro haartrends voor lente zomer 2024:

#1 Moderne kapsels met laagjes, net-niet-matjes en een androgyne uitstraling: dit soort hair looks zagen we vooral voor korte en halflange kapsels. Think Dries van Noten.

Hair look bij Loewe. Minimalistisch en androgyn. Foto Charlotte Mesman

#2 Zijscheidingen: de zijscheiding komt terug en dat is alleen maar toe te juichen want een zijscheiding is modern én camoufleert asymmetrieën in je gezicht beter dan een middenscheiding.

#3 Barbie hair: Barbie hair is ook voor het komende seizoen nog steeds een trend. Think superhoge en glanzende paardenstaarten met zwierige haarpunten.

#4 Dirty hair: dirty hair met gewild slordige en vettige lokken is een andere hair look die we op meerdere catwalks voor lente zomer 2024 voorbij zagen komen. Of deze styling in het dagelijks leven zal aanslaan of begrepen zal worden, is nog maar de vraag.

#5 Sleek & chic: gladde kapsels waarbij elk haartje op z’n plek legt zijn terug. Haarproducten spelen hier een grote rol. Je kunt denken aan mud of wet gel. De producten mogen gezien worden. Een voorbeeld hiervan is de hair look bij Loewe.

De hair look bij Loewe

De hair look bij Loewe valt onder de sleek & chic stijl. Dit is één van de meest geziene haarstijlen voor de komende seizoenen. Het haar kan strak om het hoofd gekapt worden zoals bij Hermès, maar wat het kapsel van Loewe bijzonder maakt, is de lichte kuif die body aan de hair look toevoegt. De mood is minimalistisch en ook ietwat androgyn.

Voor de hair look van Loewe maak je om te beginnen een lage zijscheiding (ook een macrotrend). Verder is het belangrijk dat elk haartje op z’n plek ligt. Dat doe je met hair product en een fijne kam. Vervolgens duw je je haar van achteren naar voren toe een beetje op zodat je die aanzet van een quiffe (een beetje à la Elvis) krijgt. Van achteren zet je je haar vast in een lage paardenstaart. Deze haarstijl werd op nagenoeg alle haarlengtes losgelaten. We zagen ook staartjes van niet meer dan één centimeter. Let ook op de bakkebaarden die best heel extreem mogen zijn. Zie onze kapselfoto’s en experimenteer alvast met deze haarstijl.

