Hoge knotten zijn hot. Experimenteer met deze opsteekkapsels. Foto ADVERSUS

Tijdens de Fashion Weeks kijken we niet alleen naar de looks op de catwalks en in het straatbeeld maar ook naar de kapsels van modellen én influencers. Vandaag lichten we een paar opsteekkapsels van modemensen bij de Paris Fashion Week uit. Zoals je op onze streetstyle foto’s kunt zien, gaat het om opsteekkapsels met hoge knotten (en een hoge paardenstaart).

Klassieke kapsels. Sleek & chic

Voordat we ingaan op de opsteekkapsels die we afgelopen oktober in Parijs spotten, eerst iets over de haarstijlen in het algemeen. Lang, los haar is nog steeds één van de meest geziene haardrachten tijdens de Fashion Weeks.

Deze trend wordt op de voet gevolgd door opsteekkapsels waarbij het haar strak naar achteren is getrokken waar het wordt vastgezet in een lage of middenhoge knot of paardenstaart. Zo’n sleek & chic kapsel is vooral populair onder de influencers die de kracht van zo’n stijlvol en vooral ook tot in de puntjes verzorgd kapsel kennen.

It-girls als Caroline Daur en Leonie Hanne dragen hun haar bijna altijd strak uit het gezicht, met behulp van gel, en met als enige variatie: de manier waarop ze de knot, strakke vlecht of paardenstaart vastzetten of versieren (met een leertje of lint dat strak om de paardenstaart wordt gedragen, of een haarlok rond het elastiekje).

Hoge knotten en paardenstaarten

Ook tijdens de afgelopen Fashion Week waren gladde opsteekkapsels weer enorm populair. We zagen ook wat ‘hogere’ varianten en daar valt heel wat voor te zeggen. We zetten de voordelen van hoge paardenstaarten en knotten nog even voor je op een rijtje:

1. Opgaande lijnen maken jong (neergaande lijnen maken ouder).

(neergaande lijnen maken ouder). 2. Opgaande lijnen stemmen vrolijk .

3. Hoge knotten trekken je gezicht als het ware omhoog waardoor het slanker lijkt.

. 3. Hoge knotten waardoor het slanker lijkt. 4. Strak omhoog getrokken lokken kunnen je ogen net iets omhoog trekken, iets wat het altijd goed doet. Niet zelden gebruiken influencers, behalve de truc van strak omhoog getrokken haarlokken, gezichtsliftende pleisters – face lift stickers – bij de slapen om de ogen een mooie langgerekte en opwaartse vorm mee te geven.

Vier opsteekkapsels

Knot bovenop het hoofd met tendrils

Hoge knotten zijn hot. Experimenteer met deze opsteekkapsels. Foto Charlotte Mesman

Op onze eerste streetstyle foto (bij Dior) zie je dat de voorste haarlokken strak naar boven zijn geborsteld en gekamd en daar in een strakke knot zijn vastgezet. Voor dit kapsel föhn je je haar mooi glad. Vervolgens verdeel je het van oor tot oor (over de kruin van je hoofd) in twee secties. De voorste sectie breng je met een borstel en vervolgens met een kam met gel naar boven. Zet het vast in een paardenstaart en draai er een strakke knot van die je met speldjes bevestigt. De rest van je haar laat je los hangen. Als je wilt kun je een paar voorste lokken los trekken zodat ze je gezicht omlijsten. Hierdoor lijkt je gezicht minder vol.

Hoge knot met uitstekende haarpunten

Hoge knotten zijn hot. Experimenteer met deze opsteekkapsels. Foto Charlotte Mesman

Op onze tweede streetstyle foto (bij Hermès) is al het haar met gel of een ander haarproduct en een fijne kam strak naar boven gebracht. Als je goed kijkt, zie je dat de knot uitmondt in een soort paardenstaart of in ieder geval losse haarpunten. Voor dit effect draai je je haar bovenop je hoofd ongeveer één slag in de rondte en laat je de (perfect geföhnde) haarpunten van achteren uitsteken.



Knotstaart

Hoge knotten zijn hot. Experimenteer met deze opsteekkapsels. Foto ADVERSUS

Ongeveer hetzelfde effect bereik je door eerst een strakke hoge paardenstaart te maken waarvan je het bovenste gedeelte dubbelslaat (zie onze derde streetstyle foto, bij Givenchy). De rest van de staart laat je los hangen. Ook hier geldt weer dat je haar perfect glad geföhnd moet zijn.

Hoge paardenstaart

Hoge knotten zijn hot. Experimenteer met deze opsteekkapsels. Foto Charlotte Mesman

Heb je liever wat meer haar in je gezicht, laat je dan inspireren door de hoge paardenstaart op onze vierde streetstyle foto (bij Givenchy). Het haar aan de voorkant is hier gelaagd geknipt zodat je een wat lieflijker en speelser effect krijgt. Ook de paardenstaart is minder strak en glad. Zie ook de haarlok rond het elastiek, een klassiek detail waar we nooit genoeg van zullen krijgen.

