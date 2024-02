Streetstyle Copenhagen Fashion Week. Photo Noor u Nisa / Copenhagen Fashion Week

De weergoden hadden bepaald geen genade met Copenhagen Fashion Week. Het was een gure modeweek maar eigenlijk kan je van eind januari, begin februari ook niet anders verwachten. Het modevolk was er dan ook op voorbereid. De laagjeslooks hadden de overhand J Vooral jurken of rokken over broeken vormden een geliefde combinatie.

Streetstyle. More is more

Streetstyle Copenhagen Fashion Week. Photo Noor u Nisa / Copenhagen Fashion Week

Je kunt al op je klompen aanvoelen dat er met deze laagjeslooks van de quiet luxury trend, die in 2023 dé trend was, in de Deense modestad niet veel van terechtkwam. More is more was het motto. Ook de kleuren waren niet van de lucht. Felle kleuren waren vrolijke noten in het grauwe straatbeeld.

Laagjeslooks

Volgens de modepeopletjes tijdens de Copenhagen Fashion Week voor winter 2024 2025 mag je werkelijk alles over elkaar dragen. Twee jacks over elkaar, een lange jas over een korte jas, maar ook een zomerjurk over je (warme) spijkerbroek!

Jurken en rokken over broeken

Jurken en rokken over broeken zijn een trend en het is helemaal niet vereist dat ze bij elkaar passen. Mixen en matchen zijn de sleutelwoorden. Maar let op, er is wel één vereiste: de combinaties die je legt, moeten stijlvol zijn en ergens toch ook wel weer kloppen.

Streetstyle Copenhagen Fashion Week. Photo Noor u Nisa / Copenhagen Fashion Week

Zie bijvoorbeeld de look hierboven waarin een doorzichtige rok (jurk?) is gecombineerd met een spijkerbroek met daaronder zilverkleurige ballerina’s met witte sokken. Daarop worden dan weer twee truien over elkaar gedragen: een crèmekleurige coltrui en een roze coltrui met cut-out detail. De tas in slangenprint is versierd met een bloem en is dat een strik in het haar van de fashionista? Dit is een perfect voorbeeld van een mix-and-match laagjeslook die uiteindelijk toch helemaal klopt.

Stylen

Streetstyle Copenhagen Fashion Week. Photo Noor u Nisa / Copenhagen Fashion Week

Dit soort looks die er misschien heel casual en nonchalant uitzien, zijn niet gemakkelijk bij elkaar te halen. Wil je zo’n look creëren, dan zul je echt wat tijd voor de passpiegel moeten doorbrengen. Het gaat hier om gewaagde combinaties waarmee je gemakkelijk de fout in kunt gaan, maar lukt het je om een stijlvolle look bij elkaar te halen, dan is-ie ook echt uniek!

Hoe leer je het?

Photo Noor u Nisa / Copenhagen Fashion Week

Iedereen kan het leren om spannende laagjeslooks te kunnen maken. Het is een kwestie van goed kijken, naar de mensen op straat, naar streetstyle foto’s en modereportages, en dan is het, zoals we al zeiden, een kwestie van stylen. Dus niet kopen, maar… STYLEN! Als je het goed doet, kun je je zomerjurken en –rokken zelfs bij de meest barre temperaturen nog dragen. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

