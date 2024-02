Tieners in de ban van anti-aging skin care producten. Goed of niet?

Tieners in de ban van anti-aging skin care producten

In de afgelopen jaren is het gebruik van anti-aging skin care producten door tieners sterk toegenomen. Dit is mede te danken (wijten) aan sociale mediaplatforms zoals TikTok waar influencers cosmetica, waaronder anti-aging producten, enthousiast aanprijzen. Maar is het wel goed om anti-aging producten te gebruiken als je nog zo jong bent en je huid nog geen tekens van veroudering vertoont? En op welke leeftijd moet je beginnen met anti-aging crèmes en op welke ingrediënten moet je letten?

De invloed van anti-aging producten op de jonge huid

Er is momenteel veel te doen om tieners en het gebruik van anti-aging skin care. Dermatologen en schoonheidsspecialisten uitten steeds vaker hun bezorgdheid over de mogelijk negatieve effecten van dit soort producten op de jonge huid. Veel anti-aging ingrediënten zoals retinol, exfoliërende zuren (AHA en BHA), peptiden en vitamine C serums zijn niet geschikt voor de jonge huid. Deze werkzame stoffen kunnen irritatie, schilfering, zonnegevoeligheid en zelfs schade op lange termijn veroorzaken.

Wanneer beginnen met het gebruik van anti-aging crèmes?

Er is geen specifieke leeftijd waarop je moet beginnen met het gebruik van anti-aging crèmes, omdat dit per persoon en huidtype verschilt. Over het algemeen heeft het echter geen zin om op vroege leeftijd al aan de slag te gaan met antirimpelcrèmes en andere ‘sterke middelen’. Als je acne of andere huidproblemen hebt, is het in ieder geval belangrijk om een dermatoloog te raadplegen voordat je met anti-aging producten aan de slag gaat.

Maar nogmaals, in het algemeen is het volgens de experts beter om voor een jonge huid geen anti-aging producten te gebruiken. Veel belangrijker is het om je huid te beschermen tegen de zon en om niet onder de zonnebank te gaan. Verder moet een jonge huid, net zoals iedere andere huid, dagelijks gereinigd worden met milde reinigingsproducten. Qua huidverzorging is een licht hydraterende crème vaak al voldoende.

Welke leeftijd?

Zie je na je twintigste de eerste rimpeltjes verschijnen dan kun je voorzichtig beginnen met een milde anti-rimpelcrème. Richting je dertigste kun je gaan denken aan retinol, maar ook hier geldt weer dat je voorzichtig te werk moet gaan. Begin altijd met één anti-aging ingrediënt per keer en wacht af hoe je huid reageert. Na verloop van tijd kun je een tweede werkzame stof toevoegen. Maar pas op met combinaties. Soms kun je het gebruik beter afwisselen. Ook is het aan te raden om een dermatoloog te raadplegen.

Ingrediënten waar je als tiener (maar ook op latere leeftijd) baat bij hebt

Bij het kiezen van huidverzorgingsproducten is het cruciaal om te kijken naar de ingrediënten die geschikt zijn voor jouw huidtype en leeftijd. Enkele ingrediënten waar je op elke leeftijd baat bij hebt:

Zonnebrandcrème : dagelijks gebruik van zonnebrandcrème is essentieel voor alle leeftijden om de huid te beschermen tegen schade door de zon.

: dagelijks gebruik van zonnebrandcrème is essentieel voor alle leeftijden om de huid te beschermen tegen schade door de zon. Zachte reinigers en vochtinbrengende crèmes : ook deze producten zijn geschikt voor alle leeftijd; ze helpen om de natuurlijke barrière van de huid in stand te houden zonder irritatie te veroorzaken.

: ook deze producten zijn geschikt voor alle leeftijd; ze helpen om de natuurlijke barrière van de huid in stand te houden zonder irritatie te veroorzaken. Retinol: hoewel retinol een ingrediënt is dat huidveroudering tegengaat, kan het worden aanbevolen voor jongeren met acne, maar dan wel onder begeleiding van een dermatoloog.

Kortom, hoewel het gebruik van anti-aging skin care producten door tieners toeneemt, is voorzichtigheid geboden. Dit soort producten kunnen ongewenste effecten op de jonge huid hebben. Het is daarom belangrijk om – ook als tiener – een dermatoloog te raadplegen voordat je met een nieuwe huidverzorgingsroutine begint. Bescherming tegen de zon, dagelijks reinigen en een lichte hydratatie zijn overigens over het algemeen voldoende voor de meeste jongeren. Verder kan het gebruik van skin care producten met milde ingrediënten helpen om de huidbarrière gezond te houden.