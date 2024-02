Er is maar één manier waarop je een Kelly of Birkin bag van Hermès draagt. Doorgewinterde fashionista’s weten vast hoe…

Het summum van designer it-bags zijn de legendarische Kelly en Birkin bags van Hermès. Deze tassen zijn iconisch en nog altijd zeer gewild in de modewereld. Wil je jezelf als fashionista op de kaart zetten dan helpt zo’n tas je flink op weg.

De Kelly bag, in 1977 vernoemd naar Grace Kelly, herken je aan de vorm die op een trapezium lijkt, en heeft maar één handvat. Het feit dat je deze tas niet kunt openen als je het handvat vasthoudt, wordt soms als onhandig ervaren, maar dat neemt niet weg dat de tas door de jaren heen zijn aantrekkingskracht en charme heeft behouden.

Deze Kelly bag is bovendien de basis van de Birkin bag die naar Jane Birkin is vernoemd. Het verhaal gaat dat Jane Birkin in 1984 tijdens een vlucht tegen een medepassagier zou hebben geklaagd dat haar tas altijd te klein was en dat een aanpassing van de Kelly bag ideaal zou zijn. Ze bleek dit niet tegen dovemansoren te hebben gezegd. Haar medepassagier was niemand minder dan Jean-Louis Dumas, CEO van Hèrmes, himself.

Kort daarna zag de Birkin bag, met een brede, platte bodem, het licht. Een groot verschil tussen de Kelly-tas en de Birkin-tas, behalve meer ruimte, is dat je je Birkin ook tijdens het dragen kunt openen, iets wat dit model dus veel praktischer maakt. Verder heeft de Birkin-tas doorgaans één groot opgestikt vak en één ritsvak aan de binnenkant, terwijl de meeste Kelly bags twee opgestikte vakken en één ritsvak hebben.

Beide tassen staan bekend om hun uitzonderlijke vakmanschap en luxe ontwerp. De Birkin-tas wordt dus gekenmerkt door zijn ruime binnenkant en praktische ontwerp en is een populaire keuze onder de fashionista’s die een grote, stijlvolle handtas willen. De Kelly-tas is nog steeds enorm geliefd om zijn tijdloze en ingetogen luxe.

Zowel de Birkin- als de Kelly-tassen staan bekend om hun schaarste en hoge prijskaartjes. De prijzen voor deze tassen kunnen oplopen tot tientallen of meer Euro, waardoor ze een symbool zijn van status en exclusiviteit in de modewereld.

Zo draag je een Kelly of Birkin bag

Een insider regel van de fashionista’s is dat je een Kelly of Birkin bag OPEN draagt. Ja, je leest het goed. Je sluit de tas niet, ook niet als je over straat gaat. Er zouden twee redenen voor zijn: deze tassen worden vaak open gedragen om hun prachtige interieur te laten zien en om gemakkelijker bij je spulletjes te komen (iets wat ook voor grijpgrage handen van anderen geldt!).

Volgens ons is de echte reden echter een ander. Eén van de gouden stijlregels in de modewereld is: nonchalance. Je draagt je (superdure en luxe) outfits alsof je zomaar iets bij elkaar geraapt hebt. Hetzelfde geldt voor een Hermès tas. Als je eenmaal zo’n kostbaar hebbeding in je bezit hebt – wie weet hoeveel moeite je ervoor gedaan hebt! – dan doe je alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Je wikkelt hem niet in een zachte doek om hem vervolgens in een doos op te bergen (iets wat misschien wel je eerste impuls zou zijn) maar behandelt ‘m met nonchalance, zoals ‘echte rijkelui’ dat doen. En dat straal je uit door ‘m open te dragen met een ietwat arrogante ‘I don’t care’ air.

