Dit zijn de trends in de kerstversieringen voor 2024. Van Kitschmas tot Pinkmas

Voor je het weet, is het kerstmis. Maar nog fijner is de aanloop naar de feestdagen met zijn vrolijk verlichte etalages en kerstversieringen overal. Natuurlijk wil je die sfeer ook in huis halen. We geven alvast een aftrap met de trends in de kerstversieringen voor 2024. Die lopen uiteen van retro invloeden tot total pink kerstbomen. Een andere opvallende trend is meer dan één kerstboom zodat je bijna een kerstbos in huis hebt. We lopen je door de trends heen.

Kleuren en materialen

Klassieke combinaties als kerstrood en goud zijn dit jaar weer helemaal van de partij maar daarnaaast zijn er ook andere kerst trends waar je je door kunt laten inspireren:

1. Retro invloeden en kleuren: traditionele kleuren zoals dieprood, inktblauw en brons maken een comeback. Ook de materialen in deze stijl zijn simpel: papier, vilt, hout, wol. Deze tinten en materialen roepen warmte en vertrouwdheid op, wat doet denken aan Kerstmissen van vroeger. We gaan ver terug in de tijd, naar begin vorige eeuw. Denk ook aan die tafereeltjes met kerstbomen met echte kaarsjes, een hobbelpaard in de hoek van de kamer.

2. Felle kleuren: felle kleuren zijn trending, met 600% meer zoekopdrachten naar rode kerstbomen. Ook tinten als roze en blauwgroen doen het goed. Een opvallende trend is Pinkmas: kerstbomen met enkel roze en paarsachtige versieringen.

3. Natuurlijke elementen: duurzame materialen zoals hout, jute en gedroogd fruit maken ook hun opmars in de kerstversieringen voor 2024. Aardse tinten en natuurlijke texturen zijn ook populair. Dit soort kerstbomen hebben een zachte, kalmerende uitstraling en passen goed in een hygge-interieur.

4. Speelse ideeën: grappige decoraties, pastelkleuren, snoepgoed, speculaaspoppen en –huisjes. Dit jaar mag je je kerstboom een speelse touch meegeven met creatieve versieringen voor een luchtige benadering van de decemberfeesten.

Kerstboomversieringen

Geen boom is hetzelfde. Iedereen heeft er zijn of haar eigen ideeën over. Maar ook hier zijn er natuurlijk weer trends. Zo zien die voor 2024 eruit:

1. Maximalistische bomen: een stijl die we voor de feesten 2024 veel gaan zien, is ‘more is more’. Je mag je kerstboom overladen met versieringen of een statement maken met felle kleuren. Je boom mag zo vol zijn dat je de takken nauwelijks nog ziet. Je kunt met klassieke kerstballen werken, maar ook met andere versieringen als linten en strikken.

2. Vintage: houd je meer van een stijlvolle boom, dan kun je experimenteren met de vintage en retro trend die we al noemden. Ga voor eenvoudige retro versieringen. Vervang de klassieke glanzende kerstballen door figuren als hobbelpaardjes, sterren, engelen, de kerstman.

3. Scandinavisch minimalisme: geen trend zonder tegentrend. Tegenover de maximalistische stijl die we al noemden, staan eenvoudige kerstbomen met minimalistische versieringen en natuurlijke elementen in gedempte kleurenpaletten. Deze trend straalt rust en ingetogen elegantie uit. Denk aan bomen met alleen besneeuwde takken en lichtjes. Of kerstbomen met versieringen in natuurlijke kleuren en materialen als jute.

4. Bosthema’s: een ander thema waar je je deze winter in kunt uitleven, is het bos. Ga voor rustieke decoraties die zijn geïnspireerd door de natuur. Hang je boom vol met dennenappels, rendieren, herten, paddenstoelen, en alles wat maar in je opkomt.

Tafeldecoraties

Ook de tafeldecoraties voor de Feesten 2024 staan in het teken van maximalisme en speelsheid:

Statement middelpunten: denk aan kleurrijke tafellopers met seizoensgebonden bloemstukken met bessen en groen en speelse kerst-items die je bij de borden plaatst.

Home made: handgemaakte items zoals uniek aardewerk of geweven placemats geven een persoonlijk tintje aan je kersttafel.

Kitsch-elementen: ga voor over-the-top items zoals rijkelijk versierde servetringen met fonkelende stenen of speelse borden of andere vindingrijke en misschien wel knettergekke items om je tafel een gewilde kitsch touch mee te geven. Ook hier mag een kleur als roze of zelfs fuchsia de boventoon voeren.

Kransen en slingers

Kransen en slingers doen het in de kersttijd altijd goed, zeker als je besluit om dit jaar niet voor een boom (met al die vallende naalden) te gaan. Dit zijn de trends:

1. Bessendecoratie: kransen versierd met rode bessen zijn dit jaar trending en doen het zowel in huis als buiten (of op de deur) supergoed. Je kunt hier denken aan groene takken met rode bessen maar ook kransen die enkel en alleen uit rode bessen bestaan.

2. Home made kransen: handgemaakte kransen met natuurlijke elementen zoals gedroogd fruit of kruiden worden steeds populairder, omdat ze persoonlijk en uniek zijn.

3. Sprookjesachtige accenten: kijk niet raar op als je bij de kerstversieringen voor 2024 slingers met gekke voorwerpen of speelse motieven tegenkomt die buiten de traditionele kerstsfeer vallen. Denk aan discoballen of oversized strikken voor een feestelijk tintje.

