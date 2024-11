De visgraatvloer heeft een lange geschiedenis, maar is vandaag de dag weer helemaal trendy. We vertellen je er meer over.

Interieurtrend: de comeback van de visgraatvloer

Trends zijn altijd in beweging en uiteindelijk komt alles terug. Dat geldt ook voor de visgraatvloer. Vloeren met dit karakteristieke zigzagpatroon, dat doet denken aan de visgraat, zijn weer helemaal in de mode. Dit soort vloeren doet het goed in zowel moderne als klassieke interieurs.

Een beetje geschiedenis

Het visgraatpatroon zou volgens verschillende bronnen dateren uit oude beschavingen. Zo zou dit patroon in de Romeinse wegenbouw zijn toegepast. Romeinse bouwers ontdekten dat het leggen van stenen in een V-vormig patroon op een grindbasis stabielere wegen opleverde. Deze techniek staat bekend als ‘opus spicatum’ (Latijn voor ‘gepunt werk’).

Later ging het visgraatontwerp over in decoratieve kunsten en architectuur, werd het gebruikt in sieraden door de oude Egyptenaren en vond het uiteindelijk, in de zestiende eeuw, zijn weg naar vloeren. Een van de eerste gedocumenteerde toepassingen van houten visgraatvloeren was in de Francis I Gallery in het Château de Fontainebleau, gebouwd in 1539. Gelet op de geometrische schoonheid van het zigzagpatroon is het niet verwonderlijk dat de visgraat nog steeds trendy is.

Mood en stijl

Een visgraatvloer heeft een uitgesproken karakter en een hoge toegevoegde waarde voor je interieur. Visgraatvloeren creëren bij uitstek een geraffineerde en elegante sfeer. Ze worden vaak geassocieerd met luxe en verfijning en zijn geschikt voor zowel traditionele als eigentijdse stijlen. Het geometrische patroon doet warm en intiem aan, waardoor je kamers een stijlvolle maar ook gezelligere uitstraling krijgen. Bovendien kun je met een visgraatpatroon ook diepte in je vertrekken creëren.

Soorten visgraatvloeren

Er zijn verschillende soorten visgraatvloeren. Je kunt kiezen voor een klassieke eiken visgraat, maar ook voor PVC of laminaat. Eiken visgraatvloeren hebben een luxe uitstraling en kunnen op meerdere manieren worden afgewerkt: met olie, lak of overlakbare olie. Olie zorgt voor een natuurlijke uitstraling, lak biedt meer bescherming en met een overlakbare olie heb je het beste van deze twee.

Eiken visgraatvloeren zijn tegenwoordig bijzonder geliefd vanwege hun warme en klassieke uitstraling, hun duurzaamheid – zo’n vloer kan decennia lang meegaan – en omdat ze op een natuurlijke manier isoleren. Dit soort vloeren mogen dan wat prijzig zijn, ze voegen wel waarde aan je huis toe.

PVC- en laminaatvisgraatvloeren zijn minder kwetsbaar, vertonen minder snel krassen en zijn meer geschikt voor mogelijk vochtige ruimtes. Deze vloeren zijn gemakkelijk in onderhoud en hebben geen extra finish nodig zoals een eiken visgraatvloer. Ze zijn heel geschikt voor huishoudens met kinderen of huisdieren. Bovendien is het kostenplaatje aantrekkelijker dan dat van een houten vloer.

Maar alleen met de materiaalkeuze ben je er nog niet. De verschillende materialen zijn voorhanden in vele kleuren. Ook de breedte en lengte van de planken is een aandachtspunt omdat je er verschillende stijlen en moods mee kunt creëren.

Nog goed om te weten: een visgraatvloer heeft een multiplex of betonnen ondervloer nodig die glad en vlak moet zijn. Elk materiaal, zelfs de eiken visgraatvloer, is geschikt voor vloerverwarming.

Interieur tips voor een visgraatvloer

Een visgraatvloer is een ster-element in je interieur. Zorg ervoor dat je vloer daadwerkelijk een hoogtepunt in je ruimte blijft. Hier zijn enkele stylingtips voor interieurs met visgraatvloeren:

Minimale inrichting: ga voor een minimum aan meubilair zodat je vloer mooi uitkomt. Beperk je tot een paar goed gekozen meubelstukken die het visgraatmotief tot zijn recht laten komen.

Neutrale kleuren: een visgraatvloer komt het beste uit in combinatie met neutrale of gedempte kleuren voor muren en meubels. Zachte wittinten, grijsnuances of pastels zijn perfect. Wil je helemaal klassiek gaan, denk dan eens aan zachtgroene muren met witte plinten als perfecte combinatie met een visgraatvloer.

Verschillende materialen: combineer je houten visgraat (of je visgraat met houtlook) met meubels in andere materialen zoals metaal, glas en stof om diepte en beweging toe te voegen aan de ruimte.

Definieer ruimtes: in grote ruimtes kun je met vloerkleden verschillende functionele ruimtes afbakenen (bijvoorbeeld woonkamer versus eethoek), terwijl in de rest van de kamer het visgraatpatroon optimaal tot zijn recht komt.

Goede verlichting: denk na over de verlichting zodat ’s avonds niet alleen je kamer zelf mooi verlicht is, maar ook de vloer nog steeds een hoofdrol speelt. Niet voor niets heb je voor zo’n prachtig patroon gekozen.

Natuurlijk licht: denk ook na over de inval van natuurlijk licht door raambekleding die zonlicht binnenlaat, waardoor zowel de vloer als de ruimte mooier worden.

Mix and match: als je andere patronen wilt gebruiken (zoals textiel of behangpapier), zorg er dan voor dat ze subtiel zijn en niet botsen met het visgraatmotief. Gebruik eenvoudige geometrische patronen of effen kleuren die elkaar aanvullen in plaats van tegenwerken.

De sleutel is om elegantie en eenvoud met elkaar in evenwicht te brengen, zodat het unieke patroon van de vloer in het middelpunt van je interieurontwerp komt te staan.