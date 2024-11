Dit is een grote jassentrend voor winter 2024 2025: de maxi-jas. Foto Charlotte Mesman

Als er één modetrend voor het komende seizoen is die je moet kennen, dan is dat de lange winterjas. Lange, superlange winterjassen maken een enorme comeback. Ze worden in de wandelingen dan ook wel ‘maxi-jassen’ genoemd. We zagen ze op de catwalks en we spotten ze in de streetstyle mode tijdens de afgelopen Fashion Weeks.

Overigens is het niet verwonderlijk dat lange jassen terug zijn in het modebeeld. Allereerst is de lange jas een klassieker die perfect in het plaatje van de quiet luxury esthetiek past maar er valt meer voor de lange jas te zeggen. Zo’n jas is een perfecte basis voor je wintergarderobe.Deze jassen houden je van top tot teen warm én laten zich gemakkelijk combineren omdat nagenoeg je hele outfit eronder schuilgaat.

Maxi-jassen voor winter 2024 2025

Vanzelfsprekend zijn er in de categorie ‘lange jassen’ allerlei trends te onderscheiden. We zetten een aantal trends voor je op een rijtje.

De teddy jas

Dit is een grote jassentrend voor winter 2024 2025: de maxi-jas. Foto Charlotte Mesman

Big, bigger, biggest. De afgelopen jaren zijn de teddy jassen steeds groter geworden. Dit is een heerlijke winterjas waarin je ook nog eens een goed figuur slaat. Cool!

Sjaaljassen

De sjaaljas is, net zoals de sjaaltrui, een nieuwe vondst van de modehuizen. Deze jassen komen met geïntegreerde sjaals, die voor extra warmte zorgen zonder het gedoe van een extra accessoire. Andere voordelen zijn dat je altijd een sjaal bij je hebt én dat je ‘m niet kwijt zult raken!

Puffer coats

Ook de puffer coat doet deze winter weer volop mee. Dit soort jassen zijn perfect voor koude winterdagen wanneer je je warm en toch stijlvol wilt voelen. Zoals we al zeiden, doen vooral lange ‘puffers’ het dit seizoen goed.

Leren jassen

Dit is een grote jassentrend voor winter 2024 2025: de maxi-jas. Foto Charlotte Mesman

Leer is hot! En dat geldt ook voor lange leren jassen. Sinds de comeback van de jaren ’90 is deze stoere jas weer terug in de mode. Ze voegen een coole vibe aan je look toe en beschermen je tegen regen en wind. Met een oversized model kom je de hele winter door omdat je daar gemakkelijk gelaagde looks onder kunt dragen zodat je zelfs de ergste kou kunt trotseren.

Wollen jassen

Dit is een grote jassentrend voor winter 2024 2025: de maxi-jas. Foto Charlotte Mesman

Lange wollen jassen zijn tijdloos, zeker als je voor een sobere kleur kiest, zoals beige, camel, donkerblauw of zwart. Houd je wel van een uitgesproken look, dan kun je ook voor een ruitenjas of een lange jas in luipaardprint kiezen. Voor een ingetogen look ga je voor een krijtstreep.

Lange krijtstreepjas winter 2024 2025: de maxi-jas. Foto Charlotte Mesman

Shearling

Shearling jassen – nep of vintage – zijn deze winter weer helemaal je van het. Lange exemplaren zijn supercool en warm. Met zo’n jas hoeft je look verder bijna niets meer nodig.

Lange winterjassen dragen

Tot slot hebben we nog een paar styling tips voor je om deze jassentrend voor winter 2024 2025 up-to-date te dragen:

Casual looks: combineer een maxi-jas met een spijkerbroek met hoge taille en grof gebreide trui (visserstrui) voor een ontspannen maar chique uitstraling.

Formele outfits: draag een lange wollen jas met ceintuur over een slank afkledende jurk, een kokerrok met een twinset of een broekpak voor werk of formele evenementen.

Weekendstijl: Combineer een puffer coat met een legging en enkellaarsjes voor een warme weekendoutfit.

Kniehoge laarzen passen goed bij maxi-jassen en maken je benen visueel langer, vooral als je ze draagt met een panty in dezelfde kleur.

De combinatie enkellaarsjes met lange (spijker)broek is altijd goed.

Voor een up-to-date twist draag je onder je lange winterjas schoenen met een puntige neus, bijvoorbeeld slingbacks.

