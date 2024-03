De beste streetstyle looks bij Hermès in Parijs

Streetstyle looks bij Hermès tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Deze week is het de beurt van Parijs om te showen. Na New York, Londen en Milaan is de Paris Fashion Week hekkensluiter. Tot en met aanstaande dinsdag 5 maart wemelt het in de Ville de Lumière van de modeshows en modemensen. Gisteren liep het modevolk te hoop bij de modeshow van Hermès voor herfst winter 2024 2025. De Gendarmerie, waar het maison gewoonlijk showt, is perfect voor streetstyle foto’s ware het niet dat het pijpenstelen regende.

Streetstyle bij Hermès

Gedeelde smart is halve smart. Nooit zag ik zoveel lachende gezichten op mijn streetstyle foto’s. De regen die iedereen, ongeacht hun look of outfit, doorweekte en tot op het bot verkleumde, schepte een gevoel van saamhorigheid. Ondertussen kwamen de mooiste outfits langs.

Streetstyle looks bij Hermès tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

De overall mood bij Hermès is natuurlijk geraffineerd en chic. De tassen staan centraal. De Birkins waren niet van de lucht, het merendeel werd – zoals ’t heurt – open gedragen.

Verder zagen we opvallend veel kleur voor de tailored overjassen in het leer of andere kostbare materialen. De meest geliefde lengte is ‘keurig’ tot over de knie of langer. Olivia Palermo droeg een wijde steenrode mantel met één enkele knoop, Evangelista Heart een lange karamelkleurige jas en Jenny Walton een oranje manteltje met daaronder oranje pantykousen en idem schoenen.

Gekleurde pantykousen

Streetstyle looks bij Hermès tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Hiermee komen we direct bij een andere modetrend die een kleurrijke stempel drukte: gekleurde pantykousen. We zagen ze in allerlei tinten voorbijkomen: oranje, bordeauxrood, kobaltblauw. Voor een optisch ‘langere’ look kies je de kleur in dezelfde tint als je outfit, maar je mag ook een contrasterende tint kiezen, zoals we dat ook wel in het straatbeeld bij Hermès zagen.

Rood is dé kleur

Nog even terug naar de steenrode overjas van Olivia. Roodtinten als helrood, steenrood, bordeauxrood, wijnrood komen – of course – uit de koker van Hermès die van deze tinten in de zomercollectie (zomer 2024) kwistig van deze kleur gebruik maakte. Ook soepel en gekleurd leer was een leidraad in deze collectie die het komende lente- en zomerseizoen actueel is.

Helena Bordon bij Hermès tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Total jeans looks

De jeans looks, zoals die van Helena Bordon, kunnen we niet goed plaatsen. Ze waren in ieder geval niet in de zomercollectie van Hermès te vinden. Maar cool zijn ze wel. Een total jeans is nog steeds fashion en je ziet dat je zelfs in een high fashion omgeving als bij Hermès een goed figuur mee slaat.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en doe modeinspiratie op.

