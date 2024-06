Heb jij je ook wel eens afgevraagd wat het stijl gehiem van de Parisienne look is? We hebben een aantal tips voor je.

Dit is het stijl geheim van de Parisienne look. Op deze foto Jeanne Dumas. Foto Charlotte Mesman

Het stijlgeheim van Parisiennes is: imperfectie. In de zogenaamde Franse stijl draait het allemaal om (ogenschijnlijk) moeiteloze elegantie. Je haar hoeft niet perfect gestyled en je kleren hoeven niet stijf gestreken te zijn. Het is een ingetogen en heel geraffineerde stijl die je met zelfvertrouwen draagt. Het is niet gemakkelijk om de Parisienne stijl uit elkaar te halen en te analyseren, maar we hebben het geprobeerd. Met deze tips gaat het je vast lukken om jezelf die felbegeerde Parisienne look aan te meten.

Dit is het stijl geheim van de Parisienne look. Op deze foto Caroline de Maigret, co-auteur van How to be Parisian. Foto ADVERSUS

#1 Investeer in basics van kwaliteit: bouw een garderobe op met hoogwaardige, tijdloze kledingstukken die jarenlang meegaan en tijdloos zijn. Focus op klassieke items zoals witte blouses, spijkerbroeken met rechte pijpen, een klein zwart jurkje en een blazer met een perfecte snit.

#2 Bekwaam je in de ‘chic décontracté’ (casual chic) ​​esthetiek: mix casual en verfijnde stukken. Combineer een trenchcoat met een relaxte jeans of draag een pantalon met witte sneakers.

#3 Speel met contrasten: één van de meest geliefde contrasten in de Parisienne stijl is vrouwelijk versus mannelijk. Combineer ultravrouwelijke kledingstukken met mannelijke items als stoere blazers, overhemden en misschien zelfs wel een das.

#4 Kies voor een neutraal kleurenpalet: Parisiennes geven de voorkeur aan ingetogen tinten zoals zwart, wit, marineblauw, bruin en beige. Voeg spaarzaam kleuraccenten toe met accessoires of een enkel statement item.

Dit is het stijl geheim van de Parisienne look. Foto ADVERSUS

#5 Investeer in bovenkleding: een goed gekozen jas of jack kan elke outfit naar een hoger niveau tillen. Denk aan klassieke items zoals een trenchcoat, een getailleerde blazer of een chique leren jas. Bovenkleding is dé sleutel voor een geraffineerde look.

#6 Besteed aandacht aan de pasvorm: zorg ervoor dat je kleding perfect past. Heb je de gelegenheid (en het budget) denk dan ook aan op maat gemaakte kleding. Heb je kledingstukken die goed bij je Franse stijl passen maar niet mooi zitten, laat ze dan vermaken.

Dit is het stijl geheim van de Parisienne look. Op deze foto Caroline de Maigret, co-auteur van How to be Parisian. Foto ADVERSUS

#7 Ga voor de au naturel look: houd je make-up minimaal en ga voor een natuurlijke hair look (het woord ‘kapsel’, van kappen, is hier al teveel!) met volume en beweging. Je haar moet zò zitten dat de wind ermee kan spelen en je je vingers moeiteloos (weer dat woord) doorheen kunt laten glijden.

#8 Kies kwaliteit boven kwantiteit: investeer, in plaats van elke trend te volgen, in minder kledingstukken van hoge kwaliteit die je jarenlang zult dragen.

#9 Kies je accessoires met zorg: voeg een vleugje persoonlijkheid toe met zorgvuldig gekozen accessoires zoals een zijden sjaal, een klassieke leren handtas of tijdloze sieraden.

#10 Wees vrouwelijk op een subtiele manier: je kleding mag sensueel zijn maar niet sexy. Speel het subtiel. Think zijden blouses, een goed passende jeans of een iets losgeknoopt overhemd.

Dit is het stijl geheim van de Parisienne look. Op deze foto Chemena Kamali, creative director Chloé. Foto ADVERSUS

#11 Mix designerkleding met goedkope basics: combineer designer items met meer betaalbare items of vintage vondsten om een ​​unieke, persoonlijke stijl te creëren.

#12 Houd het simpel: vermijd teveel accessoires of te ingewikkelde outfits. Het gaat om ‘moeiteloos’ chic, weet je nog? Don’t try too hard.

#13 Boost je zelfvertrouwen: onthoud dat het in de echte Parijse stijl net niet alleen om kleding draait maar (vooral) ook om je houding. Draag je outfits met zelfvertrouwen en nonchalance, alsof je zomaar iets hebt aangeschoten dat toevallig heel goed bij elkaar staat.

