Spijkergoed is ideaal voor een tussenseizoen als de lente. Check deze streetstyle looks en doe ideeën op voor jouw outfit voor frisse lentedagen.

Spijkerbroek met mouwloze tops voor frisse lentedagen. Foto Charlotte Mesman

De lente is en blijft een tussenseizoen met nukken en grillen. Voor dagen waarop het weer te wensen overlaat, is spijkergoed natuurlijk dé oplossing. We snorden een paar leuke ideeën van de Fashion Weeks voor je op.

Het spijkerjack

Spijkergoed inspiratie voor frisse lentedagen. Foto Charlotte Mesman

Spijkerjacks zijn een klassieker. Iedereen heeft er wel eentje. En misschien ook wel meer. Dit item is momenteel weer hot hot hot. Het is ook ideaal voor het tussenseizoen. Voor zomer 2024 komen we verschillende stijlen tegen (eigenlijk mag alles): van oversized, tot lang en slim fit tot cropped. Maar ook spijkerbombers en zelfs spijkerblousons.

Hoe je ze draagt? Easy! Op een zwarte broek, op een kokerrok, over een lange jurk of op een spijkerbroek, want spijker op spijker is nog steeds een supertrend. En wat te denken van een oversized spijkerjack over een minirok? Laat je fantasie gaan!

De lange spijkerjurk

Spijkerjurk voor frisse lentedagen. Foto Charlotte Mesman

Geen zin om combinaties te leggen? Dan is de lange spijkerjurk jouw ding. Dit kledingstuk laat zich gemakkelijk dragen. Bij slecht weer draag je er een trench coat over. Bij regen schiet je een paar kaplaarzen erbij aan. Met dit soort jurken kun je echt alle kanten op.

De cargobroek in supergoed

Denim cargobroek voor frisse lentedagen. Foto Charlotte Mesman

Een andere topper in denim is de cargobroek (op deze foto in het zwart). Wil je op een frisse dag toch wat skin laten zien, draag er dan een warme maar mouwloze top op (met daarover eventueel een blazer of jas. Laat je inspireren door look op onze streetstyle foto of die van Linda Tol op onze cover foto. Cool, niet?

Spijkerbroek met vintage effect

Spijkergoed inspiratie voor frisse lentedagen. Foto Charlotte Mesman

Geef frisse (en ongezellige) dagen een nieuwe twist met een spijkerbroek die net even anders is, bijvoorbeeld met vintage effect. Combineer zo’n opvallende broek met simpele kledingstukken: een (cropped) T-shirt, een leren jack of jas (leer is, dat weet iedereen, bij uitstek geschikt voor regenachtig weer). En ook als de zon niet schijnt, draag je je nieuwe zonnebril. Niets en niemand die jou klein kan krijgen!

Bekijk de streetstyle looks maar eens en haal er ideeën uit voor die dagen dat de zon het laat afweten.

Klik hier de modetrends voor de heren op ADVERSUS