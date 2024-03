Gifgroene pantykousen in de streetstyle bij Chanel. Hot!

Wie had verwacht dat we ooit eens gifgroene pantykousen in de streetstyle bij Chanel zouden zien? Wij niet! En toch…

Gifgroene pantykousen in de streetstyle bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Het is bevestigd: gekleurde pantykousen zijn een grote modetrend voor voorjaar 2024. Het zat er al een beetje aan te komen maar nu we gifgroene pantykousen in de streetstyle bij Chanel hebben gezien, is het officieel bevestigd.

Gekleurde pantykousen

Jarenlang zwoeren de modepeopletjes bij blote benen, weer of geen weer. Dat is nog steeds een trend. Bij de modeshow van Miu Miu bijvoorbeeld zagen we afgelopen week – ondanks het koude en regenachtige weer – heel veel blote onderdanen voorbijkomen, maar pantykousen zijn in opmars. En dat is superfijn. Kousen beschermen tegen de kou en verbergen schoonheidsfoutjes (voor als je benen nog niet zomerklaar zijn).

Bordeauxrood

Bordeauxrode pantykousen in de streetstyle bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Eén van de hotste modekleuren voor je panty’s is bordeauxrood. Dit is sowieso een geliefde modekleur voor lente en zomer 2024. Combineer bordeauxrode kousen met een spijkerrok of een donkere outfit om je modelook naar een hoger niveau te tillen. Het is een detail maar wel met een grote impact. Een paar gekleurde accessoires erbij en je bent up-to-date.

Gifgroen en meer

Gifgroene pantykousen in de streetstyle bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Andere kleuren zijn: oranje, helrood, kobaltblauw en… gifgroen, zoals we dat bij Chanel zagen. Zoals je ziet, kun je voor klassieke matte kousen gaan maar ook hoog glanzende nylonkousen voor een moderne twist. Behalve felle kleuren mag je je ook aan spannende prints, zelfs dierenprints, wagen :-)

Nylonkousen met fantasie in de streetstyle bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Zwarte en witte pantykousen

Behalve kousen in kleur, doken ook zwarte en witte pantykousen in het straatbeeld in Parijs op. Zwarte kousen passen goed in het plaatje van de kantoorlook die momenteel een trend is. Draag ze onder een zwarte kokerrok met een paar pumps en je ziet eruit als door een ringetje te halen.

Ook witte pantykousen doen weer mee. Ze doen het fantastisch bij een zwartwitte look. Kijk ook eens naar witkanten kousen. Ze voegen een extra detail aan je outfit toe.

Monochroom

Streetstyle looks bij Hermès tijdens de Paris Fashion Week voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Een modetruc die we in Parijs spotten, is gekleurde kousen en schoenen in dezelfde tint. Hierdoor lijken je benen optisch langer. Jenny Walton liet zien dat je zelfs voor een flitsende kleur als oranje mag gaan. Zij koos niet alleen voor oranje pantykousen en schoenen maar ook een oranje jas. Meer ton sur ton dan dit, kan niet!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS