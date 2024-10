De streetstyle bij de modeshow van Miu Miu in Parijs was puur genieten. Deze modetrends voor 2024 kwamen we tegen.

Deze modetrends voor 2024 kwamen wij bij Miu Miu tegen. Foto Charlotte Mesman

Terwijl Miuccia Prada en haar staf zich opmaakten voor de presentatie van de nieuwe modecollectie voor zomer 2025 stroomden influencers en genodigden naar de showlocatie aan de Place d’Iena in Parijs. Het aantal influencers in looks van Miu Miu voor winter 2024 2025 was enorm. We legden ze voor je vast en vertellen je meer over de actuele modetrends voor 2024 die we erin terugzagen. Verder kun je er natuurlijk supercoole mode-ideeën van opdoen voor jouw eigen winterlook.

Chocoladebruin

Deze modetrends voor 2024 kwamen wij bij Miu Miu tegen. Op deze foto Kiwi Lee Han. Foto Charlotte Mesman

Chocoladebruin is een van de hotste modekleuren voor winter 2024 2025. Deze kleur zien we all over the place. De meest geziene combinatie is chocoladebruin met bordeauxrood, twee kleuren die in elkaars verlengde liggen. Bij Miu Miu spotten we de Taiwanese influencer Kiwi Lee Han in een chocoladebruin jurkje met – verrassend genoeg – grijze kousen. Een ongewone kleurcombinatie die wel zo modern is. Let ook op de chocoladebruine schoenen! Deze winter verruil je je zwarte loafers voor deze vernieuwende kleur. Nu al een hit!

Herfstkleuren en tasbedels

Deze modetrends voor 2024 kwamen wij bij Miu Miu tegen. Foto Charlotte Mesman

Op deze streetstyle foto is niet alleen een mooie herfstige en up-to-date kleurcombinatie te zien, maar ook tassentrend voor 2024: bedels. Tasbedels gaan het weer helemaal maken. Miu Miu ging in dit geval voor een double bag (maxi en mini) en grote bedels met kralenkettingen. Je kunt het zelf zo gek maken als je wilt. Let ook even op de schoenen: bordeauxrode lakschoenen in Mary Jane vorm. Kan het cooler?

Double breasted vesten

Deze modetrends voor 2024 kwamen wij bij Miu Miu tegen. Foto Charlotte Mesman

Een andere modetrend voor 2024 die we je signaleren is het double breasted vest zoals op deze streetstylefoto. De vestjes zijn vrij kort en sluiten mooi aan. Je draagt dan twee lagen knitwear, toch komt het geheel niet bulky over. Onder zo’n vest draag je een blouse met manchetten die onder de vestmouwen uitkomen. Qua kleuren kun je alle kanten op. Donkerblauw met lichtblauw is nog altijd een frisse en geliefde combinatie, ook voro de winter. Let ook even op de handschoenen. Volgens de allerlaatste modetrends voor winter 2024 ga je voor leren handschoenen in maxiformaat.

Kleur

Deze modetrends voor 2024 kwamen wij bij Miu Miu tegen. Foto Charlotte Mesman

Last but not least signaleren we twee looks waar je enorm veel kunt uithalen. We signaleren je de volgende modetrends voor winter 2024:

suède

puntige schoenen

pastelkleuren

felle kleuraccenten

leren handschoenen

blouses onder jasjes en vesten

zonnebrillen met gekleurde glazen

overknee rokken / kokerrokken

Bekijk de streetstylefoto’s maar eens en laat je inspireren.