In de modecollecties voor herfst winter 2024 2025 komen we alle mogelijke modekleuren tegen maar …

Deze modekleur gaat het herfst 2024 helemaal worden: bordeauxrood. Photo courtesy of Etro

In de modecollecties voor herfst winter 2024 2025 komen we alle mogelijke modekleuren tegen maar er is ook aandacht voor de klassieke winterkleuren. Voor deze winter zijn dat in het bijzonder: olijfgroen, bordeauxrood, aubergine en chocoladebruin. Vandaag vertellen we je meer over de bordeauxrode tinten. Deze zijn soms zo donker dat ze overlopen in bruintinten.

Deze modekleur gaat herfst 2024 helemaal worden

Deze modekleur gaat het herfst 2024 helemaal worden. Photo courtesy of Etro

Loop even een winkel of een modeketen binnen en je ziet het meteen: bordeauxrood gaat het herfst 2024 helemaal maken. Hot items zijn fijne truitjes en broekpakken in het bordeauxrood. Maar denk ook aan leren jurken in een wijnrode kleur. En aan lange wintermantels, de zogenaamde long coats die weer in de mode komen.

Tips voor een snelle update

Deze modekleur gaat het herfst 2024 helemaal worden. Photo courtesy of Tod’s

Voor een eerste snelle update van je modelook zijn de fijne truitjes die we al noemden ideaal. Je kunt ze nu al aan op een spijkerbroek of een witte rok. Met deze kleur ga je geleidelijk over van de zomer naar de herfst en boost je je look. Het is weer eens iets heel anders.

Deze modekleur gaat het herfst 2024 helemaal worden

Een andere aankoop waar je ongetwijfeld veel plezier van zult hebben, is een donkerrode tas. Bordeauxrode tassen zijn een must-have voor herfst 2024 en dan bij voorkeur in klassieke modellen en gladleer. Superchic! Je kunt ze overal bij dragen en ze geven je look direct een eigentijdse twist.

Verder zijn ook donkerrode schoenen enorm chic en up-to-date. Denk aan donkerrode pumps of kitten heels, maar ook donkerrode mocassins, sneakers of laarzen. Ook deze accessoires zie je nu al in de winkels en online.

Hoe combineer je donkerrood?

Deze modekleur gaat het herfst 2024 helemaal worden. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Donkerrood laat zich heel gemakkelijk combineren. Je zou kunnen zeggen: bordeauxrood is het nieuwe zwart, zo gemakkelijk is deze kleur te dragen. We geven je een paar voorbeelden. Combineer donkerrood:

met lichtblauw voor een klassieke look;

met donkerrood voor een total look;

met een luipaardprint voor een pittige look;

met chocoladebruin voor een subtiel kleurverschil en diepte in je look;

met knalgeel voor een flitsende look;

met poederkleuren voor een delicate look;

met klassieke kleuren als grijs, donkerblauw of donkergroen voor een echte winterlook.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

