Heb jij deze zomer nieuwe pigmentvlekken in je gezicht ontdekt?

Ouderdomsvlekken, ook wel levervlekken genoemd, zijn platte, donkere vlekken op de huid die vaak verschijnen na langdurige blootstelling aan de zon. Het zijn goedaardige pigmentafwijkingen waar we naarmate we ouder worden vatbaarder voor worden. Ze maken deel uit van het natuurlijke verouderingsproces. Vooral aan het eind van de zomer kun je met nieuwe vlekken, al dan niet intens, geconfronteerd worden. Gelukkig zijn er dingen die je kunt doen om nieuwe pigmentvlekken in het vervolg te voorkomen of bestaande vlekken tenminste af te zwakken.

Vorming van pigmentvlekken

Ouderdomsvlekken worden voornamelijk veroorzaakt door een overmatige productie van melanine, het pigment dat verantwoordelijk is voor de kleur van onze huid. Wanneer de huid wordt blootgesteld aan ultraviolette (UV) straling van de zon, produceert deze meer melanine als beschermende reactie. Na verloop van tijd kan deze overtollige melanine samenklonteren, wat resulteert in donkere vlekken op plekken die vaak aan de zon worden blootgesteld, zoals het gezicht, de handen, schouders en armen.

Hoewel ouderdomsvlekken over het algemeen ongevaarlijk zijn en geen gezondheidsrisico’s vormen, kunnen ze je zelfvertrouwen aantasten. Daarom is het fijn om te weten dat er wel iets aan te doen is. Verder is het belangrijk om ze te onderscheiden van andere huidaandoeningen zoals actinische keratose of melanoom, die ernstig kunnen zijn. Als een vlek verandert in vorm, kleur of grootte, is een consult met een dermatoloog aan te raden.

Omkeerbaarheid van ouderdomsvlekken

Het proces van het ontwikkelen van ouderdomsvlekken is niet volledig omkeerbaar. Zie je een heel licht vlekje, zorg er dan voor dat je dat in het vervolg goed afdekt met antizonnebrandcrème. Dan kan het op den duur zelfs verdwijnen. Verder zijn er verschillende behandelingen die kunnen helpen om de vlekken af te zwakken. Denk hierbij aan crèmes met ingrediënten als hydrochinon of retinoïden die de vlekken geleidelijk vervagen. Er gaan wel meerdere maanden overheen en je moet de crème dagelijks aanbrengen. Agressievere opties omvatten lasertherapie, cryotherapie (bevriezing) en chemische peelings, die de vlekken kunnen verwijderen of aanzienlijk kunnen verminderen.

Hoewel deze behandelingen effectief kunnen zijn, geldt ook hier dat er tijd overheen gaat en dat er meerdere sessies nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Bovendien kunnen er na de behandeling nieuwe vlekken ontstaan ​​als blootstelling aan de zon aanhoudt zonder adequate bescherming.

Voorkomen is beter dan genezen

Het voorkomen van ouderdomsvlekken is aanzienlijk gemakkelijker dan ze te. Hier zijn enkele effectieve strategieën:

Gebruik altijd zonnebrandcrème: breng dagelijks een breedspectrum zonnebrandcrème met ten minste SPF 30 aan, zelfs op bewolkte dagen. Dit beschermt tegen zowel UVA- als UVB-stralen.

Beperk blootstelling aan de zon: probeer direct zonlicht te vermijden tijdens piekuren (10.00 tot 16.00 uur) wanneer de UV-stralen het sterkst zijn. Het dragen van beschermende kleding, hoeden of petten kan ook helpen om je huid te beschermen.

Huidcontroles: controleer je huid regelmatig op veranderingen en raadpleeg bij twijfel altijd een dermatoloog.

Behandelingsopties voor bestaande vlekken

We zetten de behandelingsopties voor bestaande pigmentvlekken nog even voor je op een rijtje:

1. Topische behandelingen

Hydrochinoncrèmes: Deze kunnen donkere vlekken lichter maken, maar moeten onder medisch toezicht worden gebruikt vanwege mogelijke bijwerkingen (irritatie, jeuk, verergering van symptomen).

Retinoïden: deze bevorderen de celvernieuwing en kunnen helpen om pigmentatie na verloop van tijd te vervagen.

Combinatie van crèmes: soms ook wordt een combinatie van crèmes voorgeschreven, het is daarom altijd goed een dermatoloog te raadplegen.

2. Professionele procedures

Lasertherapie: deze therapie richt zich op melanineproducerende cellen zonder de omliggende huid te beschadigen.

Chemische peelings: via deze peelings wordt de bovenste huidlaag, inclusief oppervlakkige vlekken, verwijderd.

Microdermabrasie: een minder invasieve optie die de huid exfolieert om het uiterlijk ervan te verbeteren.

3. Natuurlijke remedies

Natuurlijke remedies: houd je meer van natuurlijke middelen probeer dan een vitamine C-serum of een exfoliërende behandeling die de celvernieuwing bevordert.

Melasma

Melasma is een andere vorm van hyperpigmentatie die vaak wordt aangeduid als het ‘ zwangerschapsmasker , gekenmerkt door bruine vlekken die meestal op het gezicht voorkomen. Het komt vooral veel voor bij vrouwen vanwege hormonale veranderingen, maar ook mannen kunnen ermee te maken krijgen. Net als ouderdomsvlekken wordt melasma verergerd door blootstelling aan de zon en kan het soortgelijke preventieve maatregelen en behandelingen vereisen. Juist omdat melasma samenhangt met hormonen, is het mogelijk dat melasma in de overgang afzwakt of zelfs verdwijnt.

