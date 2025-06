Een modetrends voor zomer 2025 die bij romantische geesten in de smaak zal vallen, is de zogenaamde ‘milk maid dress’.

Modetrends zomer 2025. Ken jij de milk maid dress al? Photo courtesy of Chloé

De milk maid dress is dé zomertrend van 2025 die je niet mag missen. Dit jurkje, met z’n karakteristieke vierkante halslijn, pofmouwen en een flatterende A-lijn rok, ademt pure romantiek en vintage vibes. Vaak gemaakt van luchtige stoffen zoals katoen of, voelt deze jurk heerlijk licht en vrouwelijk aan – perfect voor de warme dagen.

Het melkmeisje

Modetrends zomer 2025. Ken jij de milk maid dress al? Photo courtesy of Valentino

Oorspronkelijk komt de milk maid dress voort uit de kleding van Europese melkmeisjes uit de 17e en 18e eeuw. Die jurken waren vooral praktisch: stevig, met een nauwsluitend lijfje en een ruime rok zodat ze makkelijk konden bewegen tijdens het werk op de boerderij. Maar tegenwoordig is het een stijlvol statement geworden, waarbij die nostalgische elementen zijn omgeturnd tot een elegante en moderne look.

Milk maid dress als modetrend

Modetrends zomer 2025. Ken jij de milk maid dress al? Photo courtesy of Chloé

Deze zomer zien we de melkmeisjesjurk volop in het modebeeld terug. We noemen een modehuis als Chloé waar we dit romantische jurkje op de catwalk voor zomer 2025 voorbij zagen komen. Ook bij andere modehuizen, zoals Valentino en Luisa Beccaria, bekend om haar romantische stijl, zagen we knipogen naar deze vintage jurk. Op social media is het jurkje een hit, gedragen door sterren als Sabrina Carpenter en Kaia Gerber, die het romantische silhouet moeiteloos combineren met een eigentijdse twist.

Styling tips

Modetrends zomer 2025. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Wil je de milk maid dress dragen zonder dat het te zoetsappig wordt? Hier een paar tips:

Combineer met minimalistische accessoires, zoals gladde sandalen of simpele blokhakken, om het geheel modern te houden. Ook sneakers mogen.

Kies voor zachte, neutrale kleuren of subtiele bloemenprints in plaats van felle, drukke patronen.

Voeg een stoer element toe, zoals een leren jasje of een getailleerde blazer, om het romantische contrast te breken.

Houd je sieraden eenvoudig: kleine oorbellen of een fijn kettinkje volstaan.

En voor een casual look kun je ‘m prima dragen met chunky boots en een groot vest!

Voor een pittig effect ga je voor een kort jurkje.

