Zo laat je hoog opgesneden badpakken en bikinibroekjes voor je werken

Hoog opgesneden badpakken en bikinibroekjes zijn dé badmodetrend voor zomer 2025. Maar dat niet alleen. Ze zijn ook dé truc om je benen langer en slanker te laten lijken—ongeacht je lengte of figuur. Met de juiste stylingtrucs haal je het maximale uit deze trend en geef je jezelf die eindeloze “supermodelbenen” waar iedereen van droomt.

Waarom flatteren hoog opgesneden badpakken en bikinibroekjes?

Optisch langere benen: door de hoge uitsnijding lijkt de lijn van je benen hoger te beginnen, waardoor je benen direct langer lijken.

door de hoge uitsnijding lijkt de lijn van je benen hoger te beginnen, waardoor je benen direct langer lijken. Slanker silhouet: de snit met opwaartse lijnen accentueert je taille en maakt je heupen en dijen optisch smaller, wat zorgt voor een gestroomlijnd effect.

de snit met opwaartse lijnen accentueert je taille en maakt je heupen en dijen optisch smaller, wat zorgt voor een gestroomlijnd effect. Meer bewegingsvrijheid: door de smalle zijkanten heb je niet alleen meer comfort, maar oogt je lichaam ook dynamischer en langer.

Tips voor een maximaal effect

We zeiden het al, hoog opgesneden badpakken en bikinibroekjes zijn een instant confidence boost voor je benen. Door te kiezen voor een hoge taille, de bandjes hoog op de heup te dragen, te letten op de juiste pasvorm en te spelen met kleur en verticale lijnen, laat je je benen maximaal uitkomen—zowel op het strand als aan het zwembad. Check deze stijlregels voor superlange benen.

1. Kies voor een hoge taille

Een hoog opgesneden bikinibroekje of badpak met een hoge taille verlengt je onderlichaam nog eens extra en laat je benen in vergelijking nog langer lijken.

2. Draag de bandjes hoog op de heupen

Voorheen, nog maar een paar jaar geleden, droegen we onze zwembroeken recht over de heupbotten. Veel broekjes waren ook zo bedoeld (denk aan hipsterbroekjes), maar bikinibroekjes met strikken of touwtjes aan de zijkant kun je in plaats van recht over je heupen ook hoger dragen. Zo creëer je ook met broekjes die je al hebt een V-vorm die de benen optisch verlengt. De vuistregel is: hoe hoger op je heupen, hoe langer je benen (het moet natuurlijk wel esthetisch verantwoord blijven).

3. Let op de pasvorm

Het broekje of badpak mag niet in je huid snijden, maar moet mooi aansluiten. Een te strak model kan “snijranden” geven waardoor de ‘verlengende lijnen’ verstoord raken, terwijl ook een te los model het verlengende effect tenietdoet.

4. Kies voor monochrome of nude tinten

Een effen kleur, zeker als deze dicht bij je huidtint ligt, laat je benen nog langer lijken. Vermijd drukke prints op het onderstuk als je het verlengende effect wilt maximaliseren, maar denk bijvoorbeeld aan botergeel, dé modekleur voor zomer 2025.

5. Combineer met een hoge hak of nude slipper

Wil je het lange-benen-effect nog verder oprekken? Draag dan slippers of sandalen in een nude tint onder je badkleding. Hiermee voorkom je dat de lijn van je benen bij je enkels of ergens op de wreef wordt onderbroken.

6. Verticale lijnen en vormen

Wil je er nog een schepje bovenop doen, kies dan voor een badpak of bikini met verticale details of naden, of draag een cover-up met een verticale streep.

7. Vertrouw op de klassiekers

High-cut modellen werken voor elk figuur, van peer tot appel en van zandloper tot recht. Ze zijn flatterend voor iedereen, ook voor jou.

8. Ga voor een perfecte bikinilijn

Het spreekt voor zich maar natuurlijk moet je lichaam, als je met zo’n blikvanger van een broekje het strand betreedt, goed verzorgd zijn. Ontharen is een must, check ook je liezen want met van die hoog opgesneden badmode moet je bikinilijn perfect zijn!

9. Met de billen bloot?

Een hoog opgesneden broekje betekent niet automatisch dat je ook meer van je billen bloot geeft, maar veel broekjes zijn van achteren smaller gesneden. Let hier tijdens het uitkiezen van je nieuwe bikini of badpak op, zeker als je online koopt want misschien vind je het niet prettig om met zoveel bloot te koop te lopen.

