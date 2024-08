Vrouwenpraat. Oeps, blauwe plekken door waxen!

Je kent het wel: nog even snel de bikinilijn ontharen voordat je naar zee gaat. Je hebt het in tijden niet gedaan, weet niet meer welke waxstrips je altijd gebruikte en grijpt in je haast naar de eerste verpakking die je in de schappen tegenkomt. Juist op dat soort momenten gaat het mis. Tenminste, bij mij wel. Ik had strips voor armen en benen gekocht (maar dat ontdekte ik pas thuis) en toch maar doorgezet. Het resultaat? Een helse pijn en onmiddellijk allemaal kleine bloeduitstortingen.

Het is een bekend probleem. Harsen en waxstrips kunnen blauwe plekken veroorzaken. Maar hoe komt dat eigenlijk? En wat kun je ertegen doen?

Blauwe plekken door waxen

Als waxstrips of harsen nieuw voor je is, kan dat best spannend zijn omdat het – dat weet iedereen – niet helemaal pijnloos is. Met trillende handen en een aarzelende beweging verwijder je onzeker de strips. Laat dit nu een van de meest voorkomende oorzaken van blauwe plekken zijn.

Weet je nog dat je moeder als kind je pleisters in één besliste beweging verwijderde? Nou, daar is een heel goede reden voor en het principe geldt ook voor waxen en harsen.

Een andere veelgemaakte fout is: de strip verwijderen zonder de huid strak te trekken. Hierdoor worden je haarvaatjes onnodig blootgesteld aan de traumatische gevolgen van een toch al invasief gebaar.

Verder geldt: als je last hebt van problemen met de bloedsomloop of bijzonder gevoelige haarvaatjes hebt, kun je waxen of harsen beter vermijden.

Bloeduitstortingen in de lies

Een van de meest gevoelige zones om te ontharen is de lies en omliggende zones. Het risico op blauwe plekken is hier groot. De reden is eenvoudig te begrijpen. De huid op deze plek is erg gevoelig en ook nog eens elastisch.

Dit maakt het veel moeilijker om de strip op de juiste manier te gebruiken. Het is namelijk niet gemakkelijk om de tere en elastische huid in deze zone goed strak te trekken en de strip te verwijderen met een enkele, trefzekere beweging die geen letsel veroorzaakt. Maar oefening baart kunst. In de tussentijd is het goed om schade te voorkomen of in ieder geval te beperken.

Hoe voorkom je bloeduitstortingen en andere schade?

Wat kun je doen om blauwe plekken te voorkomen? Ten eerste dit: als je kwetsbare haarvaten of andere aandoeningen van het cardiovasculaire systeem hebt, dan is het – we zeiden het al – beter om niet te waxen en harsen. Voor het geval je wel gaat waxen of harsen hebben we een aantal adviezen.

Kies het juiste product

Een eerste tip is: kies het juiste product. Op dat punt ging het bij mij mis. Kies altijd een product dat geschikt is voor de zone die je wilt ontharen en ook voor jouw type huid. Lees de omschrijvingen op verpakkingen goed. Niet alleen zijn er verschillende soorten waxstrips, er zijn ook verschillende soorten hars:

hars met honing: deze hars is zachter en minder agressief dan traditionele hars.

hars met aloë vera: aloë vera heeft verzachtende en kalmerende eigenschappen, wat het een goede keuze maakt voor gevoelige huid.

sugaring: dit is een natuurlijke harsmethode die gemaakt is van suiker, citroen en water. Het is milder dan traditionele hars en geschikt voor gevoelige huid.

Bereid je goed voor. Begin niet zomaar lukraak met een strip.

Test altijd eerst een klein stukje huid: voordat je een waxstrip of hars op een groter gebied gebruikt, test je het eerst op een klein stukje huid om te controleren of je er geen allergische reactie op krijgt en of de wax of hars niet te agressief voor jouw type huid is.

Volg de instructies: lees de instructies op de verpakking zorgvuldig door en volg ze nauwkeurig op.

Beschadigde huid: gebruik wax of hars niet beschadigde of geïrriteerde huid.

Als je niet zeker weet welke hars of wax het beste voor jou is, raadpleeg dan een schoonheidsspecialist of dermatoloog.

Andere tips om blauwe plekken te voorkomen

Met deze voorzorgmaatregels beperk je de kans op blauwe plekken. Dit is belangrijk want elke trauma voor je huid, zelfs de meest onbeduidende, kan zijn sporen nalaten.

Verzorging vóór het waxen

Scrub je huid voor het waxen: door je huid een dag of twee voor het waxen of harsen voorzichtig te exfoliëren, verwijder je dode huidcellen en wordt het ontharen gemakkelijker.

Geen vette crèmes: zorg ervoor dat je de dag voor het waxen geen olie of vette lotions op de huid aanbrengt omdat deze de effectiviteit van de wax kunnen verminderen

Pre-wax lotion: door een lichte pre-wax lotion te gebruiken, verwijder je olie en vuil van je huid en hecht de wax beter aan de haartjes (dan aan de huid) waardoor je huid minder te verduren krijgt.

Talkpoeder: een andere truc is om talkpoeder aan te brengen na het reinigen van de huid met een pre-wax lotion of gel. Dit zorgt ervoor dat de huid optimaal voorbereid is voor het waxen. Talkpoeder absorbeert namelijk overtollig vet en vocht waardoor de huid droger en gladder wordt. Het creëert ook een laagje op de huid, waardoor de wax minder aan de huid plakt. Dit vermindert het “pleistereffect”. Bovendien krijgt de wax of hars beter grip op de haartjes.

Techniek

Trek de huid strak: het is cruciaal om je huid strak te trekken tijdens het waxen. Dit minimaliseert het risico dat de huid “terugveert” wanneer je de strip verwijdert. Juist daardoor krijg je blauwe plekken. Trek de huid rond het te waxen gebied daarom altijd glad.

Gebruik kleinere strips: gebruik meerdere kleine strips in plaats van een lange strip. Op die manier heb je meer controle over het verwijderen van de strip en verminder je de spanning op de huid. Vooral voor de bikinilijn is dit belangrijk.

Verwijder de strip parallel aan je huid: trek de waxstrip bij het verwijderen parallel aan de huid in plaats van omhoog of weg. Deze techniek voorkomt onnodig trekken aan de huid, wat blauwe plekken kan veroorzaken.

Trek de huid zoveel mogelijk strak en glad voordat je gaat ontharen, verwijder de strips met een enkele trefzekere beweging (dit wist je allemaal al) én doe dat altijd in de tegenovergestelde richting van de haargroei.

Verzorging na het waxen

Koel je huid: breng direct na het waxen of harsen een ijs (gewikkeld in een doek) of koude kompressen op de onthaarde zones aan. Dit helpt ontstekingen te verminderen en vernauwt de bloedvaten, wat blauwe plekken kan minimaliseren

Draag losse kleding: kies na het waxen of harsen voor loszittende kleding om wrijving met de net gewaxte huid te voorkomen.

Extra tips

Paracetamol: door een ontstekingsremmend middel voor het waxen of harsen in te nemen, verminder je de kans op ontsteking en pijn.

Laat het door de schoonheidsspecialiste doen: als je nooit eerder gewaxt hebt, overweeg dan om het tenminste de eerste keer door een professional te laten doen. Zij zijn getraind om blauwe plekken te minimaliseren.

