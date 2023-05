Benen ontharen. Check of jouw ontharingsmethode (nog) bij je past

Gladde en haarloze benen zijn eigenlijk het hele jaar door een must. In de winter mag je nog wel eens een keertje overslaan maar met de zomer in zicht, kom je er echt niet meer onderuit. Het is weer tijd voor het ontharen van je benen. Niet alleen als je naar zee gaat, maar ook in de stad want je wilt dat mini-jurkje of die shorts op ieder moment kunnen dragen.

Er bestaan meerdere ontharingsmethoden en je kent ze vast allemaal. Maar laten we er toch nog eens doorheenlopen en de voor- en nadelen van elke methode uitlichten zodat je zeker wat dat de methode die je gebruikt ook echt bij jou past. Verder heeft je huid na het ontharen extra verzorging nodig. Ook daar zullen we op ingaan.

De meest gebruikelijke ontharingsmethoden voor beenhaar

Scheren: scheren is de populairste methode om beenhaar te verwijderen. Met een scheermesje worden de haartjes aan de oppervlakte van de huid afgesneden.

Voordelen: snel en gemakkelijk, goedkoop, pijnloos.

Nadelen: Resultaten van korte duur, haar groeit snel terug, risico op snijwonden, ingegroeide haren en huidirritatie.

Harsen: harsen houdt in dat je een laag was op je huid aan brengt waarna je met een speciale strook of strip de was samen met je beenhaartjes snel te verwijdert.

Voordelen: langduriger resultaat (3-6 weken), haargroei is trager, kan thuis of in een schoonheidssalon worden gedaan.

Nadelen: pijnlijk, risico op huidirritatie en ingegroeide haren, salonbehandelingen kunnen duur zijn.

Ontharingscrèmes: ontharingscrèmes bevatten chemische stoffen die de keratine in de haren oplossen waardoor ze gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voordelen: Pijnloos, goedkoop, gemakkelijk thuis te gebruiken.

Nadelen: kan bij gevoelige huid irritatie veroorzaken, wisselende resultaten afhankelijk van de gebruikte crème, resultaten van korte duur, net als bij scheren.

Epileren: ontharingsapparaten gebruiken draaiende pincetten om de haren met wortel en al te verwijderen.

Voordelen: langduriger resultaat (3-6 weken), goedkoper dan harsen op de lange termijn, kan thuis worden gedaan.

Nadelen: pijnlijke methode, risico op ingegroeide haren en huidirritatie, initiële investering in een ontharingsapparaat.

Laserontharing: laserontharing gebruikt een geconcentreerde bundel licht om de haarzakjes te raken en te vernietigen waardoor de haargroei in de loop der tijd afneemt.

Voordelen: langdurige en soms permanente resultaten, kan op verschillende huid- en haartypes worden gebruikt, zeer effectieve methode om de haargroei permanent te verminderen.

Nadelen: dure methode, vereist meerdere behandelingen om de beste resultaten te bereiken, moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde en opgeleide professional.

Hoe krijg je een perfecte huid na het ontharen van de benen?

Welke ontharingsmethode je ook kiest, verzorg je huid na ontharing goed zodat je huid mooi en glad blijft. Hier zijn enkele tips:

Hydrateren: breng na de ontharing een milde, geurloze hydraterende crème aan om de huid te kalmeren en te hydrateren. Scrubben: scrub je benen regelmatig met een milde scrub om dode huidcellen te verwijderen en ingegroeide haren te voorkomen. Vermijd te strakke kleding: te strakke kleding kan irritatie en wrijving veroorzaken op de pas geschoren of geharste huid. Draag na de ontharing bij voorkeur losse kleding. Kalmeer irritatie: als de huid geïrriteerd is, breng dan een koud kompres of aloë vera gel aan om de irritatie te verzachten. Bescherm tegen de zon: scrub en hydrateer regelmatig en breng altijd zonnebrandcrème aan om je benen te beschermen tegen de schadelijke UV-straling en om je huid glad en egaal te houden.

Zoals we hebben gezien, bestaan er verschillende methoden om beenhaar te verwijderen, elke methode heeft zijn voor- en nadelen. De beste methode is afhankelijk van het huidtype, de snelheid van (her)groei van je haar en je persoonlijke voorkeuren. In de loop der tijd kunnen je huid of leefomstandigheden veranderen. Vergeet niet om je ontharingsmethode daaraan aan te passen.

